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В Румынии обошлось - еще один "орбан" не случился

Сергей Таран
19 мая 2025, 09:41
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Не чистая экономика определяет бытие. Его также признают комплексы и поиск виновных в собственной несостоятельности. "Жаба" часто способна побеждать разум.
В Румынии обошлось - еще один 'орбан' не случился
В Румынии победил проевропейский кандидат/ facebook.com/NicusorDan.ro

Выборы в Румынии - это не только о Румынии. И вообще не только о политике. Это о жизненных мотивациях огромного количества закомплексованных людей из Восточной Европы, которые поколениями жили в "соцлагере", потом получили ЕС, НАТО, деньги из Брюсселя и получили возможность жить и работать в цивилизованной Европе.

Однако, увидев успешные общества, эти массы не вдохновились успехом, а пропитались желчью и завистью. И начали голосовать за Орбана в Венгрии, Брауна в Польше, Симиона в Румынии, Фицо в Словакии. И могу продолжить - за "Альтеративную для Германии" Вайдель в восточной Германии.

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Все эти персонажи делали карьеру на критике Запада, который был виноват лишь тем, что мало раздавал благ другим.

Не чистая экономика определяет бытие. Его также признают комплексы и поиск виноватых в собственной несостоятельности. "Лягушка" часто способна побеждать разум.

В Румынии "лягушка" пока не победила.

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Кто такой Сергей Таран

Таран Сергей Викторович (12 декабря 1969, Киев) - украинский политолог, сын политика Виктора Тарана (Терена) и брат политолога Виктора Тарана, член политической партии "Европейская Солидарность". Депутат Киевского городского совета.
Окончил с красным дипломом Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "журналистика" (1993 г.), а также с отличием - магистратуру Амстердамского университета по специальности "общественные науки" (1998 г.).
С 1993 по 1996 гг. работал в украинских изданиях "Молодежь Украины", "Развитие государства", аналитическом еженедельнике УНИАН.
Соучредитель Института массовой информации (1995 г.), - экспертной организации, которая занимается защитой свободы слова в Украине, пишет Википедия.

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