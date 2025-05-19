В Румынии обошлось - еще один 'орбан' не случился

Не чистая экономика определяет бытие. Его также признают комплексы и поиск виновных в собственной несостоятельности. "Жаба" часто способна побеждать разум.

https://opinions.glavred.info/v-rumynii-oboshlos-eshche-odin-orban-ne-sluchilsya-10665899.html Ссылка скопирована

В Румынии победил проевропейский кандидат/ facebook.com/NicusorDan.ro

Выборы в Румынии - это не только о Румынии. И вообще не только о политике. Это о жизненных мотивациях огромного количества закомплексованных людей из Восточной Европы, которые поколениями жили в "соцлагере", потом получили ЕС, НАТО, деньги из Брюсселя и получили возможность жить и работать в цивилизованной Европе.

Однако, увидев успешные общества, эти массы не вдохновились успехом, а пропитались желчью и завистью. И начали голосовать за Орбана в Венгрии, Брауна в Польше, Симиона в Румынии, Фицо в Словакии. И могу продолжить - за "Альтеративную для Германии" Вайдель в восточной Германии.

видео дня

Все эти персонажи делали карьеру на критике Запада, который был виноват лишь тем, что мало раздавал благ другим.

Не чистая экономика определяет бытие. Его также признают комплексы и поиск виноватых в собственной несостоятельности. "Лягушка" часто способна побеждать разум.

В Румынии "лягушка" пока не победила.

Источник

Кто такой Сергей Таран Таран Сергей Викторович (12 декабря 1969, Киев) - украинский политолог, сын политика Виктора Тарана (Терена) и брат политолога Виктора Тарана, член политической партии "Европейская Солидарность". Депутат Киевского городского совета.

Окончил с красным дипломом Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "журналистика" (1993 г.), а также с отличием - магистратуру Амстердамского университета по специальности "общественные науки" (1998 г.).

С 1993 по 1996 гг. работал в украинских изданиях "Молодежь Украины", "Развитие государства", аналитическом еженедельнике УНИАН.

Соучредитель Института массовой информации (1995 г.), - экспертной организации, которая занимается защитой свободы слова в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред