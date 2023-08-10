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В Россию явно налажена контрабанда тепловизоров

Александр Коваленко
10 августа 2023, 09:17
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В свою очередь, найти собственную замену западным тепловизорам россия так же не может.
тепловизоры thales
Россияне пользуются западными тепловизорами / фото: gagadget.com

На днях было опубликовано видео на котором запечатлели эшелон с танками Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв" с установленными прицельными комплексами "Сосна-У".

Из этого видео были сделаны интересные, но ошибочные выводы. Например, что россия восстановило производство танков Т-80 и Т-90.

Во-первых, стоит обратить внимание, что публиковавшееся видео было сделано при выезде эшелона из "Омсктрансмаша". В советские времена данный завод и вправду производил танки Т-80, но производство, замкнутого цикла, остановилось в 1998-м. И с того момента новые танки Т-80 завод не выпускал.

видео дня

В настоящее время завод ремонтирует и модернизирует технику снимаемую с консервации и возможности производить новые танки с нуля у него просто технически и технологически - нет.

Во-вторых... Прицел "Сосна-У" одно время и вправду, заменяли на Т-80БВМ старыми прицелами 1ПН96-01МТ.

Причиной тому стали санкции, которые не позволили поставлять тепловизоры Catherine FC компании Thales используемые для производства не только прицельных комплексов "Сосна-У", но и "Эсса" и "Плисса". В свою очередь, найти собственную замену этим тепловизорам россия так же не может.

То есть, в россию явно налажена контрабанда тепловизоров компании Thales. Точно так же, как контрабандой в россию идут многие запчасти иностранного производства, применяемые в ракетостроении, для создания БПЛА и не только.

Собственно, с одной стороны следует понимать, что это не некое масштабное серийное производство танков, а потому - без преувеличений. Но с другой стороны, россия налаживает контрабандные поставки и это говорит о том, что в противостоянии санкции/контрабанда побеждает вторая.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

контрабанда
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