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В российско-украинской войне случился перелом: мир решил сообща мочить Россию в сортире

Аркадий Бабченко

Российский журналист, военный репортер

28 апреля 2022, 09:12

Европа объединилась и выбрала курс на экономическое и военное обрушение России. Теперь война придет на территорию РФ.

Россию ждет судьба Сомали и Конго
Рубикон перейден, и теперь Украина победит в войне с Россией совершенно точно / Фото Reuters

26 апреля стало переломным днем. Министр обороны США Ллойд Остин назвал этот день "историческим". И это, без сомнения, так. Саммит сорока стран, большинство из которых члены НАТО, в Рамштайне, к которым присоединились Израиль и Япония, принес в эту войну перелом на международной арене. Рубикон перейден. Больше никаких отмазок, полутонов и глубокой озабоченности. Курс выбран. И курс этот – на полное уничтожение даже возможной российской угрозы в будущем.

Европа осознала, поняла, объединилась – и будет наносить удар.

Пока поставками оружия – шкатулка, с которыми открыта теперь просто на полную, а потом и экономическим удушением.

Заявление США об экономическом и военном обрушении России – это не просто слова. Что-что, а уж обрушать экономики мусорных стран и ввергать их в XIV век Штаты умеют. Уж поверьте.

Тем более, раз уж сама страна идет навстречу. Газпром прекратил подачу газа в Болгарию и Польшу, которые отказались платить в рублях. А, ну ок. Спасибо, ребят. Великого ума решение. Да, поначалу это будет шок, но шок быстро пройдет, к тому же, весна уже на дворе, а потом российскому газу будет найдена замена. Мечта Трампа сбывается – Европа, видимо, будет использовать американский СПГ.

А затем и израильский, наверняка. Вы же помните, что в Израиле найдены два гигантских месторождения газа, и он уже несколько лет пытается войти на европейский рынок? Ну... Освободившийся рынок заодно поделят на Рамштайне тоже. Катар на этой встрече тоже был не просто так.

Шалом, Вова.

Чтобы два раза не вставать – вице-президент "Газпромбанка", а до этого пресс-секретарь самого Газпрома Игорь Волобуев бежал из России в Украину и вступил в тероборону. Волобуев родом из Ахтырки Сумской области. Его отец месяц просидел в подвале. Теперь кается. Умный мужик. Успел.

Волобуев, вот вам меч.

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Чтобы три раза не вставать – я понимаю пропагандистский эффект от пресс-секретаря Газпрома, но, честно говоря, не могу понять, почему человек, который в течение шестнадцати лет лично строил страну, которая будет бомбить его отца – а я ж помню этого наглого молодого утырка – может въехать в Украину, а я нет.

Но это так. Плач Ярославны.

Заявление министра по вооружениям Великобритании о том, что Украина имеет полное право наносить удары вглубь России – это не просто слова. Это не просто гипотетические размышления в интервью – а вот морально ли Украине взрывать мосты в Брянске, или аморально.

Это санкционирование прямым текстом ударов по территории противника: мы вам будем поставлять оружие, а вы – долбите. Мы не будем против.

И уже сегодня утром эта стратегия была применена.

Склад боеприпасов в Белгороде в Старой Нелидовке.

Около микрорайона Шилово в Воронеже, который находится примерно в 200 км от украинской границы, произошло два взрыва. По словам губернатора, сработала система ПВО, которая сбила беспилотник.

Ночью жители Курска сообщали о звуках взрывов. Губернатор области сообщил, что, по предварительным данным, в городе сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет.

На острове Змеиный ВСУ уничтожили командный пункт россиян.

Это только за ночь. И это только начало.

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"Русские. Война обязательно придет на вашу землю". Текст с таким названием я написал примерно месяц назад. А вас предупреждали.

Возможна ли теперь уже совсем большая война уже совсем в Европе? Приближают ли эти действия третью мировую? Нанесет ли теперь Путин ядерный удар?

Я разделяю все эти опасения. Да, думаю, что приближают. Да, думаю, что шанс ядерного удара теперь становится выше. Да, думаю, что удары, как минимум, по линиям поставок они смогут попробовать нанести.

Но… Пару недель назад та же Великобритания не зря заявила – мы оставляем за собой право ответного удара по России вне рамок блока, если она применит ядерное оружие.

Дискотека началась по-взрослому.

И еще ни разу ни одному полоумному фюреру эту дискотеку у всего мира выиграть не удалось. Ни разу. Ни одному.

Не удастся и в этот раз.

"Будем мочить Россию в сортире всем миром". Это решение принято. Всем миром. И оно будет исполнено. Не сразу, не быстро, это вопрос на годы, но, думаю, что уже к зиме вставшие с колен граждане великодуховной снова удивятся.

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Россияне. Посмотрите на Иран. Когда-то самую передовую страну в регионе, регионального лидера. Посмотрите на Ирак. Когда-то с полоумным фюрером во главе решивший, что надо бы прихватить соседнюю страну. Посмотрите на Сербию. До которой, правда, дошло ооочень быстро, и она отделалась всего лишь парой уничтоженных зданий в центре, которые до сих пор стоят как памятник, как символ, чтоб не забывать. Но тоже имперские щеки надувала, в родную гавань все возвращала. И обязательно посмотрите на Сомали, Конго и ЦАР. Так, чтоб приправить это блюдо.

Это – ваше будущее. Ваше будущее будет примерно такое.

Ну… Все желания должны исполнятся!

В добрый путь.

Украина теперь победит совершенно точно. Это теперь без вариантов. Почему? Потому что на фото – тероборона Белгорода. Вот так выглядит территориальная оборона невероятной нефтяной сверхдержавы. И когда так выглядит тероборона любого украинского местечка, можно быть совершенно уверенным – за пару месяцев волонтеры бросят все и натаскают им самых современных броников и касок.

Территориальная оборона Белгорода
Территориальная оборона Белгорода / Фейсбук Аркадия Бабченко

И можно быть точно так же на сто процентов уверенным – ни один русский пальцем о палец не ударит, чтобы добыть теробороне Белгорода хотя бы шлемы.

Именно в этом и есть невероятная сила Украины.

Именно это и есть ахиллесова пята оркостана.

То есть, собственно, раздавит фашизм теперь уже не одна Украина – уже весь мир. Европейская бюрократия запрягает всегда очень медленно. ЕС, ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, всякие там Еврокомиссии и пр. – все это жутко забюрократизированные махины, которые очень тяжело сдвинуть с места. Чтобы вся эта куча бюрократии просто начала работать, требуется год, а, чтобы она разогрелась и вышла на рабочий режим – два. Дайте ей время. Ей отдуплить надо. Она долго раскачивается. Но раскачивается в итоге – всегда.

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На полную раскачку европейской бюрократии в этот раз понадобилось восемь лет. Но в этот раз – раскачалась так уж раскачалась! Этот паровоз стал на рельсы, набрал ход, и остановить его теперь можно будет только на конечной станции. В точке его назначения. Которая, как мы помним, называется "Военное и экономическое обрушение России".

Наш паровоз, вперед лети!

На Мавзолее остановка.

Ну и "Абрамс" тоже.

Но все же. Все же эта дорога будет долгой. Этот паровоз не доедет до конечной ни за месяц, ни за два. Пока только прокладываются рельсы. И те, по чьей территории они прокладываются, будут против. Они будут сопротивляться. И долбить этот паровоз своими "Искандерами".

Победа не будет быстрой.

Победа не будет легкой.

Обрушение экономики познает не только Россия, но и Украина – и в этом году Украина экономические потери понесет намного больше России.

Но, тем не менее. Как бы там ни было, перелом произошел. Рубикон перейден.

Итог теперь неизбежен.

Аркадий Бабченко, российский журналист, военный репортер

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война в Украине вторжение России Аркадий Бабченко Россия
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