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В России выведена порода откровенных маньяков

Александр Невзоров
13 июля 2023, 06:58
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Русский телезритель, похоже, начинает привыкать и смиряться с необходимостью превращения в пепел.
дугин, гурулев
Гурулев и Дугин приучают россиян к ядерной войне / Коллаж: Главред, скриншоты

В России выведена порода откровенных маньяков, которые уже ни о чем, кроме необходимости массовых убийств и испепеления мира говорить не могут.Все прочее им не интересно.

Новая медийная звезда РФ, генерал и депутат гурулев, откровенно мечтает о смерти планеты. Русский же телезритель, похоже, начинает привыкать и смиряться с необходимостью превращения в пепел.

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В очередной раз блеснул и главный идеолог кремля. Да, это реально умалишенный дугин. Т.н. "истинный маньяк", место которого в смирительной рубашке, под огромной дозой хлорпромазина. Он "готов и мечтает" наказать человечество за то, что оно посмело ослушаться бредовых теорий "катехона" и его лично. Увы, его влияние на компашку старых кремлевских пердунов - почти безгранично. Более того, сейчас для дугина открыты все официальные и медийные площадки, все федеральные и местные каналы.

Александр Дугин: "В случае, когда мы поймём, что тотально проигрываем эту войну, последней опцией будет уничтожение человечества. И, я полагаю, что в критической ситуации наше руководство эту кнопку нажмёт, оно об этом много раз говорило".

Хто такий Олександр Невзоров?

Олександр Невзоров - радянський, російський та український громадський діяч, опозиціонер, блогер, телеведучий; депутат Державної думи чотирьох скликань. Довірена особа кандидата в президенти Росії Володимира Путіна на виборах 2012 року. Різкий критик Путіна протягом останніх років. Від листопада 2015 р. — ведучий програми "Паноптикум" на телеканалі "Дождь" спільно з Василем Уткіним, із січня 2017 р. - постійний гість щотижневої програми "Невзоровские среды" на радіостанції "Ехо Москви". 3 червня 2022 року, як повідомив сам Олександр, йому та його дружині Лідії Невзоровій, за указом президента України Володимира Зеленського, надано українське громадянство за визначні заслуги перед країною.

Источник

Александр Дугин Гурулев Александр Невзоров
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