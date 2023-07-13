Русский телезритель, похоже, начинает привыкать и смиряться с необходимостью превращения в пепел.

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Гурулев и Дугин приучают россиян к ядерной войне / Коллаж: Главред, скриншоты

В России выведена порода откровенных маньяков, которые уже ни о чем, кроме необходимости массовых убийств и испепеления мира говорить не могут.Все прочее им не интересно.

Новая медийная звезда РФ, генерал и депутат гурулев, откровенно мечтает о смерти планеты. Русский же телезритель, похоже, начинает привыкать и смиряться с необходимостью превращения в пепел.

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В очередной раз блеснул и главный идеолог кремля. Да, это реально умалишенный дугин. Т.н. "истинный маньяк", место которого в смирительной рубашке, под огромной дозой хлорпромазина. Он "готов и мечтает" наказать человечество за то, что оно посмело ослушаться бредовых теорий "катехона" и его лично. Увы, его влияние на компашку старых кремлевских пердунов - почти безгранично. Более того, сейчас для дугина открыты все официальные и медийные площадки, все федеральные и местные каналы.

Александр Дугин: "В случае, когда мы поймём, что тотально проигрываем эту войну, последней опцией будет уничтожение человечества. И, я полагаю, что в критической ситуации наше руководство эту кнопку нажмёт, оно об этом много раз говорило".

Хто такий Олександр Невзоров? Олександр Невзоров - радянський, російський та український громадський діяч, опозиціонер, блогер, телеведучий; депутат Державної думи чотирьох скликань. Довірена особа кандидата в президенти Росії Володимира Путіна на виборах 2012 року. Різкий критик Путіна протягом останніх років. Від листопада 2015 р. — ведучий програми "Паноптикум" на телеканалі "Дождь" спільно з Василем Уткіним, із січня 2017 р. - постійний гість щотижневої програми "Невзоровские среды" на радіостанції "Ехо Москви". 3 червня 2022 року, як повідомив сам Олександр, йому та його дружині Лідії Невзоровій, за указом президента України Володимира Зеленського, надано українське громадянство за визначні заслуги перед країною.



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