Рубль движется к цели, указанной партией и правительством и великим кормчим Путиным.
В России все поддается дрессировке. Даже рубль.
Сначала дрессировали оппозицию. Получилось.
С кем не получилось – приехал Новичок.
Потом дрессировали олигархов. Получилось.
Кто не понял – сел сразу. Когда вышел – уехал сразу. Понял ведь все.
С кем не получилось – случилась депрессия в Лондоне и острое желание повеситься в ванной.
Потом дресировали интеллегенцию. Получилось.
С кем не получилось, приехал черный воронок.
Потом дрессировали спортсменов. Получилось.
С кем не получилось и кто за океан захотел – поехал за самое северное море. Ближе к океану. Как раз место для хоккеиста – вокруг один лед.
Потом начали дрессировать рубль.
Получилось.
Сказали: рубль должен быть сильным, чтобы показать буржуям, что мы их не боимся.
И рубль стал очень сильным. По 50.
Никому не нужен, но по 50.
Читайте такжеРебята, идите к Путину!Потом сказали: рубль должен стать не таким сильным, потому что бюджету хана, экспортерам больно, вот уже 5-й топ-менеджер около газпромовских фирм загадочно самоубился.
И рубль стал не таким сильным.
Раз и уже по 63.
И движется к цели, указанной партией и правительством и великим кормчим Путиным.
Который на великом форуме с талибами дал ему четкий ориентир и рубль, как деревянный патриот, не может ослушаться.
А экономика? Какая экономика….
Вот ведь страна. Дрессированная. Дрессированное общество за всем этим наблюдает и пускает слюну. По команде.
Все идет по плану. Всегда. Беда только в том, что план – полное г….