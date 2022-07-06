В России все поддается дрессировке / Коллаж Reuters, УНИАН

В России все поддается дрессировке. Даже рубль.

Сначала дрессировали оппозицию. Получилось.

С кем не получилось – приехал Новичок.

Потом дрессировали олигархов. Получилось.

Кто не понял – сел сразу. Когда вышел – уехал сразу. Понял ведь все.

С кем не получилось – случилась депрессия в Лондоне и острое желание повеситься в ванной.

Потом дресировали интеллегенцию. Получилось.

С кем не получилось, приехал черный воронок.

Потом дрессировали спортсменов. Получилось.

С кем не получилось и кто за океан захотел – поехал за самое северное море. Ближе к океану. Как раз место для хоккеиста – вокруг один лед.

Потом начали дрессировать рубль.

Получилось.

Сказали: рубль должен быть сильным, чтобы показать буржуям, что мы их не боимся.

И рубль стал очень сильным. По 50.

Никому не нужен, но по 50.

Читайте такжеРебята, идите к Путину!Потом сказали: рубль должен стать не таким сильным, потому что бюджету хана, экспортерам больно, вот уже 5-й топ-менеджер около газпромовских фирм загадочно самоубился.

И рубль стал не таким сильным.

Раз и уже по 63.

И движется к цели, указанной партией и правительством и великим кормчим Путиным.

Который на великом форуме с талибами дал ему четкий ориентир и рубль, как деревянный патриот, не может ослушаться.

А экономика? Какая экономика….

Вот ведь страна. Дрессированная. Дрессированное общество за всем этим наблюдает и пускает слюну. По команде.

Все идет по плану. Всегда. Беда только в том, что план – полное г….