Как показало дело Немцова, все эти оправдания - грубая ложь. Однако Путин врёт по той же схеме снова.

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Пригожин, Путин, Немцов / Коллаж Главред, фото скриншот с видео, Википедия

Путин себя выдал

Понятно, что Немцов был полной противоположностью злодея Пригожина. Однако у них есть одно общее - их убил Путин. В России только диктатор имеет лицензию на убийство представителей правящей верхушки или звёзд оппозиционной сцены. Никто другой на это не решился бы.

Интересно, что, пытаясь отмазаться от этих убийств, Путин очевидно повторялся и прибегал к одним и тем же штампованным приёмам.

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После убийства Немцова:

"По поводу преступления в отношении Бориса Ефимовича Немцова. Я был с ним знаком лично, у нас не всегда были с ними дурные отношения. Я то с ним вообще никогда отношения не портил, он избрал такой путь политической борьбы, атак личных и так далее. Но я к этому привык... не он один. Но это совсем не факт, что человека надо убивать...

Преступники должны быть найдены и изобличены, наказаны. Может быть, это не сразу делается, но у нас есть и другие примеры преступлений подобного рода. И в конечном итоге, несмотря на то что расследование длится достаточно долго, оно приходит к своему логическому завершению".

После убийства Пригожина:

"Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных — и для себя, и, когда я просил его об этом, для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен...

Но что точно совершенно — мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель Следственного комитета, — они начали уже предварительное расследование этого происшествия. Оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Здесь нет никаких сомнений".

Таким образом в обоих случаях использовалась одна и та же схема ухода от ответственности:

1. Подчёркивалось давнее знакомство и неплохие отношения с убитым (мол, разве я мог убить старого приятеля).

2. Говорилось об отсутствии личной мотивации для убийства (с Немцовым отношения якобы не портил, с Пригожиным даже сотрудничал непосредственно перед убийством).

3. Утверждалось, что расследование будет доведено до конца, а виновные будут наказаны (мол, это не я - найдем истинных заказчиков).

Как показало дело Немцова, все эти оправдания - грубая ложь. Однако Путин врёт по той же схеме снова.

Отмазки Путина по делам Немцова и Пригожина практически совпадают. Заученные, повторяющиеся приёмы ухода от ответственности выдают убийцу с головой.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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