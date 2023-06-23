В России "простой народ" может позвать кровавого Женьку на царство

В российском массовом сознании бороться с плохими боярами должен царь, а если он этого не делает, значит, сделает хороший боярин, которого возведут на трон.

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"Простой народ" может позвать Женьку на царство, говориит Эйдман / фото: скриншот из видео

Впереди кровавый передел?

Что объеденяет таких разных деятелей, как номенклатурщик Ельцин, политик Навальный и бандит Пригожин? Все они успешно играли на социальной зависти населения к правящей бюрократии. Ельцин боролся с ее привилегиями, Навальный - с коррупцией, Пригожин обличает и то, и другое в контексте военных неудач.

Все они довольно быстро стали популярны. Однако, потом их судьба сложилась по-разному. Ельцину удалось прийти к власти, Навального посадили. У Пригожина пока есть шанс на успех.

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В российском массовом сознании бороться с плохими боярами должен царь, а если царь этого не делает, значит, сделает хороший боярин, которого надо возвести на трон. Ельцин получил поддержку "простых людей", потому что был боярином, выходцем из правящей верхушки, который бросил ей вызов и был за это изгнан из номенклатурного рая.

За Навальным россияне в массе не пошли, потому что в их сознании он всего лишь вечный студент-бунтовщик. Пригожин - как раз боярин, причём со своей кровавой дружиной, который, взойдя на трон, устроит резню "плохих бояр". Поэтому условный "простой народ" может позвать Женьку на царство.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Лейпциг, Германия.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Пригожин сейчас готовит себе стартовую позицию в борьбе за власть, которая начнётся после поражения Кремля в войне. Его будущая программа читается уже в сегодняшних выступлениях: "Я мог победить, но мне не дали. Они проиграли войну, а я принесу мир".

Если он физически доживёт до очевидного поражение России в войне и сохранит свою армию, у него будут очень серьёзные шансы сыграть важную роль в предстоящем кровавом переделе власти и собственности.

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