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В России объявился новый "вице-президент"

Виктор Небоженко
20 августа 2024, 06:10
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Как министр обороны РФ Белоусов во время войны вдруг занялся тотальной ревизией армии времен Шойгу.
Владимир Путин, Курская область
Белоусов неожиданно для окружения Путина все быстрее входит в роль "вице-президента" / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Белоусов, а не Мишустин помогает Путину.

Новый министр обороны России Белоусов неожиданно для окружения Путина все быстрее входит в роль "вице-президента" России и соратника Путина. Белоусов явно перегоняет опытного премьер-министра Мишустина в политическом влиянии на власть и Путина. Он открыто критикует Матвиенко и депутатов Госдумы за их некомпетентность и тягу к богатству. При этом, "курский провал" министерства обороны России легко переносится на начальника Генштаба Герасимова, не на Белоусова.

Как министр обороны РФ Белоусов во время войны вдруг занялся тотальной ревизией армии времен Шойгу, что угрожает массовой чисткой российского генералитета, который хочет богато жить не хуже, чем полиция или спецслужбы. И война против Украины представила им такую возможность. Это противоречие между военными генералами и репрессивным аппаратом Путина, во время провальной войны против Украины, может иметь серьезные политически риски лично для Путина и его авторитарного режима власти.

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Если, недовольные жестокостью и бесцеремонностью министра Белоусова, генералы найдут союзников среди высшей бюрократии и новых олигархов, то путинский режим авторитарной власти начнет быстро изменяться по составу и структуре, независимо от результатов войны против Украины и давления Запада.

Тем более, что чудовищная концентрация власти Путиным уже сейчас не соответствует его силе и способностям своевременно и правильно решать важнейшие политические и экономические проблемы России.

Поэтому Путин уже не лидер правящей группы и автор режима власти, тем более не арбитр между российскими олигархами и бюрократией, а лишь "разводящий", пытающий за счет политических интриг любыми путями удержать власть.

Кто такой Виктор Небоженко

Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.

Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.

В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.

С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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война в Украине Владимир Путин Виктор Небоженко Андрей Белоусов
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