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В России новый идол - Святая Кувалда

Игорь Эйдман
13 апреля 2023, 09:01
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Скоро попы РПЦ нам расскажут новую историю про Христа, который узнав, что Иуда хотел сдать его ж...бандеровцам, размозжил ему голову кувалдой.
Российские военные, плакат Россия страна-убийца
В России нельзя поклоняться распятой жертве насилия / Минобороны РФ, УНИАН

Пасха православная скоро. По новому её теперь в России отпразднуют. Путин с компанией будут со свечами стоять не перед распятьем, а перед кувалдой.

Вообще, Святая Кувалда грозит стать новым главным символом российской государственной религии.

В храмах РПЦ вместо распятого Христа на Голгофе будут изображения боевика с кувалдой на горе черепов.

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В России нельзя поклоняться распятой жертве насилия. Это же прямая дискредитация специальной военной операции. Телезрители твёрдо знают - в насилии всегда виновата жертва - не надо было сопротивляться.

В нынешней российской системе ценностей - быть жертвой стыдно, а насильником - круто. Пророком здесь может быть только насильник. А объектом поклонения - не то на чем распяли жертву, а то, чем убивал насильник, то есть не крест Христа, а кувалда Пригожина.

Скоро попы РПЦ нам расскажут новую историю про Христа, который узнав, что Иуда хотел сдать его ж...бандеровцам, размозжил ему голову кувалдой, а потом вместе с разбойниками, которых хотели распять вместе с ним, создал ЧВК. Христос проводил специальную военную операцию по деиудизации Иудеи, а четыре военкора-евангелиста описывали его подвиги. Вот это будет наш героико-патриотический Христос.

А кроме шуток, шизо-патриарх победобесия Дугин уже, по сути, канонизировал Отца Святой Кувалды: "Внутри России народ принимает Пригожина безоговорочно. Ему в этой войне без всяких сомнений принадлежит первенство. Чтобы он ни сказал или ни сделал, это отзывается тут же в сердце народа, в обществе, в широких русских, евразийских массах. Это один из многочисленных парадоксов нашей истории – этнический еврей, олигарх и человек с довольно бурным прошлым – на глазах превращается в архетип сугубо русского героя, в символ справедливости и чести для всего народа".

Какое государство, такие и пророки.

Источник

Игорь Эйдман
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