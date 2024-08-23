В 1991 году произошел полураспад Российской империи, легендированной как СССР.

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Владимир Путин и развал РФ / колаж: Главред, фото: скриншот з видео, deepstatemap.live

Судьба Третьего Рейха.

В России было три империи, а четвертой не бывать. Первый Рейх - империя Романовых. Второй - СССР. Третий - РФ. Между ними в 17-19 и в 91 году были периоды полураспада империи, которые заканчивались ее воссозданием.

В 1991 году произошел полураспад Российской империи, легендированной как СССР. От империи откололись большие куски. Но ядро под названием РФ осталось. Обрести свободу от Москвы сумели только те республики, которым большевики в свое время присвоили статус союзных. Другим не повезло, они остались провинциями новой усеченной империи РФ.

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Причина сегодняшней чудовищной войны в том, что тогда полураспад не завершился, империя не распалась окончательно. Недобитая империя пытается вернуть освободившиеся от ее власти части и, вообще, расширять свое подорванное влияние. Так было и после полураспада 1917-1919 года, когда советская империя последовательно уничтожила независимость Украины, Грузии, Армении, Азербайджана, Хивы, Бухары и т.д., а потом Латвии, Эстонии, Литвы, ещё позже, уже после Второй Мировой - стран Восточной Европы. Нечто похожее пытается (неудачно) сделать Путин, стремясь взять реванш за полураспад 1991 года.

Империя не может долго терпеть последствия своего полураспада. Дилема сейчас проста: или она окончательно распадется или будет продолжать экспансию, в попытке восстановить свои позиции, пока не приведет к глобальной войне.

Путин объявил распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. Понятно, что для тех, кто так считает, окончательный распад империи был бы еще большей катастрофой. Позиция Путина и его последователей внутренне логична. А вот позиция большинства российских либералов лишена логики. Они воспринимают распад СССР как освобождение, но боятся его естественного продолжения - освобождения народов и регионов, входящих в москвацентричную империю РФ. Позвольте, если Туркмения или Грузия вышли из СССР, то почему Якутия или Татарстан, например, не имеют права выйти из состава РФ? Потому что в каком-то лохматом году большевики по своей прихоти не дали им статус союзных республик (в Якутии, кстати, в конце 20-х было даже вооруженное восстание с требование предоставить ей этот статус)? Сказав "а", надо говорить и "б". Если распад СССР был правилен, то и РФ (та же, только сильно усеченная империя) не должна существовать. Но у большинства "хороших русских" не хватает духу это признать.

Трудно прогнозировать, что будет после РФ. Возможно какие-то республики и регионы выберут полную независимость, а другие создадут новую уже подлинную не москвацентричную федерацию или конфедерацию. Могут быть и другие варианты. Главное, исчезнет архаичное имперское государство, которое не может быть ни мирным, ни демократичным, является угрозой для международной безопасности и грозит ядерной катастрофой.

Исторически неизбежный процесс развала Российской империи обречён завершиться. Все европейские империи в 20 веке развалились, кроме Российской. Она как живой труп, гниет заживо, смердит и отравляет своими испражнениями окружающий мир.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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