В России новый скандал с Кадыровым

Кадыров не является экзистенциальной угрозой режиму. Он является частью режима.

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Кадыров / скриншот YouTube

Избиение сжигателя Корана сыном Кадырова. Мифы и полумифы

Итак, в России очередной скандал с Кадыровым. Его 15-летний сын избил некого Никиту Журавля, которого российские спецслужбы обвиняют в сожжении Корана по указанию СБУ. Итак, что это было и может ли это к чему-то привести, учитывая то, что некоторые "эксперты" уже начали это все комментировать в духе того, что это первый шаг к развалу РФ.

Реакция россиян

видео дня

Весь российский телеграмм взорвался одним посылом: "А можно ли представить, чтобы какой-то другой губернатор избил кого-то в СИЗО за" напечатание "над православными святынями". Но дальше риторических эскапад дело не пошло и не пойдет. Дело в том, что Кадыров не является экзистенциальной угрозой режиму. Он является частью режима. Если бы нечто подобное повторилось в другом регионе - это стало бы проблемой, для Кремля, но при нынешних обстоятельствах нечто подобное можно ожидать лишь от несистемных игроков типа Пригожина, но не от вертикали власти.

Реакция чеченцев

В антикадировских пабликах массово продуцируется слух, где высказывается гипотеза, что все это было сделано, чтобы перебить тему загадочной смерти личного телохранителя Адама Кадырова и его тренера по единоборствам (обоим по 30-32 года). Считается, что они будто бы давали наркотики сыну Кадырова.

Украинская версия

У нас начались псевдоэкспертные дискуссии о начале развала России, которые не имеют не только ничего общего с реальностью, но и являются, по мне контрпродуктивными, ибо вгоняют нас в иллюзию скорого развала Российской государственной машины.

Моя версия

Что бы ни было причиной этого действа (перебивание информпривода, который сейчас ширился исключительно в относительно небольших чеченских (кавказских) группах или что-то другое, но, мне кажется, вся эта история, это:

- обряд инициации, когда молодой парень превращается в мужчину. Кадырову нужны подобные публичные вещи, завязанные на символические истории. Адам Кадыров стал "защитником ислама". и как бы это странно для нас ни звучало: главная целевая аудитория здесь были не россияне, а прежде всего саудиты и ОАЭ. Давайте не забывать, что Кадыров много лет выстраивал параллельные неформальные отношения с этими монархиями и он играет определенную роль, которую, конечно, не стоит преувеличивать, в российско-ближневосточных отношениях. Второй важной целевой аудиторией является Чечня, где очередной раз было продемонстрировано, что власти в Москве доверяют исключительно Кадырову и никаких других кланов здесь не видят.

- Никаких серьезных последствий для Кадырова не будет. Единственное на что стоит обратить внимание: это на то, как одним голосом говорила вся Чеченская верхушка и как дружно молчит кремлевская верхушка. Кое-кто начал разводить конспирологию о том, как после этого башни Кремля начнут очередной виток межвидовой борьбы. Но на самом деле, ничего не будет. Как максимум, на определенное время Кадыров "заляжет на дно". Я еще раз повторюсь: Кадыров не является экзистенциальной проблемой для Путина. А все что мы видим последние месяцы - Кадыров и его клан становятся одними из главных бенефициаров этой войны, и лишь на вершине айсберга есть национализированный Danone и отжатый завод им. Ильича в Мариуполе. Выбирая между изменениями к лучшему и риском и между возможностью ничего не менять, Путин выберет и выбирает второй вариант.

- Что с этим делать? Главный "актив" Кадырова помимо "спокойствия" в Чечне - его отношения на Ближнем Востоке. К сожалению, никто в мире не ведет кампанию против Кадырова именно там. А без этого, он и впредь будет делать все то, что он делает сейчас.

Кто такой Вадим Денисенко? Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - исполнительный директор Украинского института будущего, журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – окончил факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

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