Террорист Игорь Гиркин / скриншот

Думаю, в РФ возвращается государственный антисемитизм.

Сегодня известный имперец Гиркин выдал две любопытные штуки.

Первая - у себя в телеге он начал нахваливать секретаря СБ РФ Николая Патрушева ("единственный в Кремле человек, который понимает, что к чему"). Вторая - он обрадовался аресту Владимира Мау - ректора Ранхигс.

Я сначала даже не понял, чего это Гиркин радуется: Мау – не оппозиционер и не смутьян. Это абсолютно лояльный Кремлю человек, один из архитекторов экономической системы нынешнего режима. Он даже подписал "письмо ректоров", подержавших российское нападение на Украину.

Читайте такжеГиркин в панике: ВСУ подтвердили ликвидацию вражеского склада боеприпасов в СнежномНо Гиркину, похоже, это все по барабану. Его, оказывается, бесит то, что Мау - еврей. То есть мотивация тут – чистый антисемитизм.

И практически одновременно с этим Кремль потребовал прекратить в России деятельность агентства Сохнут, которое помогает в репатриации евреев в Израиль.

Тут я хочу напомнить, что Патрушев и его фсб-бригада постепенно берут под контроль все главные посты в России. Они там все имперцы, ненавидят Ленина, большевиков, считают себя "русской аристократией", но при этом верят во всякую конспирологическую херню на антисемитской закваске, типа "Ротшильды и Хабад тайно управляют миром и продвигают план Даллеса" и т.п.

Кстати, Ленин и революция, которых так ругал Путин, – тоже часть всемирного заговора против России.

Но это не все. Захарова недавно в передаче Соловьева выдала лекцию по еврейскому вопросу с той позиции, что "евреи сейчас пошли неправильные, нацистов в Украине поддерживают". Сюда же можно и Лаврова подверстать с его заявлениями о "еврее-Гитлере"...

В общем, есть у меня подозрение, что как минимум один из кланов нынешней российской власти (Патрушев и Ко) все быстрее дрейфует в направлении все более фашистской, черносотенной и антисемитской версии имперства. И первые проявления этой тенденции уже видны невооруженным взглядом.

Причем, я думаю, это неизбежная эволюция для режимов подобного рода. В момент нарастания кризисов они усиленно начинают искать (сначала за границей, а потом и внутри страны) врагов, предателей и вредителей, которые "во всем виноваты". Разделавшись с формальной политической оппозицией, они остановиться никак не могут, ищут дальше. И через некоторое время практически неизбежно переключаются на евреев.

Поэтому, думаю, совсем скоро мы увидим некое развитие этой темы в РФ.