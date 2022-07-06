УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

В РФ возвращается государственный антисемитизм

Иван Яковина
Украинский журналист
6 июля 2022, 08:46

Как минимум один из кланов нынешней российской власти все быстрее дрейфует в направлении все более фашистской, черносотенной и антисемитской версии имперства.

гиркин, стрелков
Террорист Игорь Гиркин / скриншот

Думаю, в РФ возвращается государственный антисемитизм.

Сегодня известный имперец Гиркин выдал две любопытные штуки.

Первая - у себя в телеге он начал нахваливать секретаря СБ РФ Николая Патрушева ("единственный в Кремле человек, который понимает, что к чему"). Вторая - он обрадовался аресту Владимира Мау - ректора Ранхигс.

Я сначала даже не понял, чего это Гиркин радуется: Мау – не оппозиционер и не смутьян. Это абсолютно лояльный Кремлю человек, один из архитекторов экономической системы нынешнего режима. Он даже подписал "письмо ректоров", подержавших российское нападение на Украину.

Читайте такжеГиркин в панике: ВСУ подтвердили ликвидацию вражеского склада боеприпасов в СнежномНо Гиркину, похоже, это все по барабану. Его, оказывается, бесит то, что Мау - еврей. То есть мотивация тут – чистый антисемитизм.

И практически одновременно с этим Кремль потребовал прекратить в России деятельность агентства Сохнут, которое помогает в репатриации евреев в Израиль.

Тут я хочу напомнить, что Патрушев и его фсб-бригада постепенно берут под контроль все главные посты в России. Они там все имперцы, ненавидят Ленина, большевиков, считают себя "русской аристократией", но при этом верят во всякую конспирологическую херню на антисемитской закваске, типа "Ротшильды и Хабад тайно управляют миром и продвигают план Даллеса" и т.п.

Кстати, Ленин и революция, которых так ругал Путин, – тоже часть всемирного заговора против России.

Но это не все. Захарова недавно в передаче Соловьева выдала лекцию по еврейскому вопросу с той позиции, что "евреи сейчас пошли неправильные, нацистов в Украине поддерживают". Сюда же можно и Лаврова подверстать с его заявлениями о "еврее-Гитлере"...

В общем, есть у меня подозрение, что как минимум один из кланов нынешней российской власти (Патрушев и Ко) все быстрее дрейфует в направлении все более фашистской, черносотенной и антисемитской версии имперства. И первые проявления этой тенденции уже видны невооруженным взглядом.

Причем, я думаю, это неизбежная эволюция для режимов подобного рода. В момент нарастания кризисов они усиленно начинают искать (сначала за границей, а потом и внутри страны) врагов, предателей и вредителей, которые "во всем виноваты". Разделавшись с формальной политической оппозицией, они остановиться никак не могут, ищут дальше. И через некоторое время практически неизбежно переключаются на евреев.

Поэтому, думаю, совсем скоро мы увидим некое развитие этой темы в РФ.

антисемитизм Игорь Гиркин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:53

ВСУ остановили наступление врага около 8 населенных пунктов: у россиян сильные потери – Генштаб

08:46

В РФ возвращается государственный антисемитизммнение

08:37

В Харькове российская ракета убила бразильскую модель и снайпера, которая воевала за Украину — СМИ

08:33

Как убрать негативную энергию из дома: самый простой и эффективный способ

08:29

Гороскоп на сегодня 6 июля 2022: Тельцам - большая удача, Скорпионам – интриги, Водолеям – денежное чутье

Реклама
08:10

Авиация ВСУ "покрошила" оккупантов на Херсонщине: ударили по опорным пунктамВидео

08:00

Как приготовить вкусную настойку из смородины: простой рецептВидео

07:45

Смогли остановить наступление танков РФ: в боях за Украину погиб белорусский доброволец Иван "Брест"

07:20

Ребята, идите к Путину!мнение

07:15

Моцарт vs Вагнер: добровольцы из США создали группировку для помощи украинским военным

06:47

Кремль готовится к затяжной войне: аналитики ISW назвали цель вторжения Путина в Украину

06:02

Лукашенко просто хочет выжить - интервью с военным экспертом Сергеем ГрабскимВидео

05:37

Воевать не придется: когда и как Россия вернет Крым Украине – прогноз астрологаВидео

05:20

Самое вкусное и очень простое императорское варенье из смородины: простой рецептВидео

04:50

Доллар взлетит до 40 гривен: названо условие стремительной девальвацииВидео

04:15

В моду на лето 2022 вернулась очаровательная короткая стрижка боб в стиле принцессы Дианы

03:42

Как сейчас выглядит главная героиня мини-сериала Королек - птичка певчая - 59-летняя Айдан Шенер

03:17

"Ощущение, что мы не живем": Астафьева в романтичном образе напугала фанатов грустными размышлениями

03:12

Отдаст Путину войска и потеряет власть: Жданов объяснил, в какую ловушку втягивают ЛукашенкоВидео

02:40

Военный эксперт рассказал, откуда у Путина появился новый страх

Реклама
02:15

Удивительное сходство: в Сети появились фото двухлетней внучки Аллы Пугачевой

02:10

Будет бушевать сильнейший шторм в Украине: синоптики предупредили о новом циклоне на Ивана КупалаВидео

01:37

Как уничтожить Крымский мост: Тука объяснил, с чего ВСУ стоит начать разрушение эстакады

00:51

Российская журналистка рассказала, с чем Лорак должна вернуться в РФ

00:51

Приметы на 6 июля: что нельзя делать перед Ивана Купала и как защитить дом от бедВидео

00:07

Целили в важный объект: подробности ракетного удара РФ по Хмельницкой областиВидео

00:01

Шеф-редактор Дизель Шоу извинился за "политическую хвойду" перед Мишиной

05 июля, вторник
23:37

59-летний Квентин Тарантино стал отцом в второй раз

23:34

Российская армия достигла своего пика: Арестович удивил прогнозомВидео

23:22

Ограничения перемещений по стране: Сеть взорвалась мемами из-за решения ГенштабаФотоВидео

23:06

"Как это развидеть": "пресс-алкаше" Захарова эротично попыталась поесть клубники, но у нее не получилосьВидео

22:49

Оккупанты нанесли массивный ракетный удар по Украине: ПВО отработалиВидео

22:35

В СНБО спрогнозировали смену власти в РФ и рассказали о преемнике ПутинаВидео

22:28

На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря: как спасти свое здоровьеВидео

22:15

48-летняя Виктория Бекхэм показала себя в кружевах и латексе на обложке модного глянца

21:59

Запрет на выезд военнообязанных: в Раде анонсировали отмену и назвали срокиВидео

21:45

"Впредь не принимать без меня решений": Зеленский строго ответил на ограничения для военнообязанныхВидео

21:43

Победа Украины в войне с РФ: Данилов назвал главное условие и вероятные срокиВидео

21:38

"Грехи замаливает": Приходько наехала на Лободу за ее визит в ИрпеньВидео

21:34

РФ перебросила в Украину последнее подразделение, которое еще не было на войне – АрестовичВидео

Реклама
21:21

Россия захотела вернуть часть Баренцева моря: в Норвегии жестко ответилиВидео

20:59

Ракетный удар РФ: в Хмельницкой области рассказали о "прилетах"

20:52

Как заменить кондиционер для стирки: 3 эффективных способа вместо "магазинной химии"

20:40

"Мы знаем только 10%": в Германии выявили 200 русских шпионов и их куратора - Bild

20:35

В Минобороны анонсировали цифровизацию воинского учета через ДиюВидео

20:26

Травести-дива Монро призналась, готова ли идти в армию, если ей вручат повестку

20:04

"Смерть Путина в двух иглах": шоумен Горбунов сравнил русского диктатора с Кощеем

20:04

"Уже достали 8 осколков": знаменитого украинского актера тяжело ранили на фронтеВидео

19:59

Главные битвы войны с РФ: офицер ЦАХАЛ назвал два ключевых городаВидео

19:40

Старый дед: Путин чуть не уснул во время доклада ШойгуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять