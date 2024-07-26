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В РФ рухнул вертолет: что на самом деле случилось с Ми-28

Александр Коваленко
26 июля 2024, 08:10
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В сентябре 2023 россияне опубликовали видео, на котором Ми-28Н долгое время не мог попасть из 30-мм 2А42 по украинскому БПЛА UJ-22 Airborne.
Вертолет Ми-8
Вертолет РФ / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Относительно разбившегося в Калужской области ударного вертолета Ми-28, в результате чего, какое горе, экипаж погиб.

Согласно предварительной информации, причина катастрофы - техническая неисправность.

А, что удивительного?

видео дня

Ми-28 это очень, очень проблемный вертолёт, созданный с огромным количеством дефектов и недочётов.

За 40 лет эксплуатации ни один недостаток вертолёта не был устранён. Системы Ми-28 не только отличались капризностью и ненадёжностью, но и критической зависимостью от погодных условий, которые могли привести даже к потере управления машиной, дезориентации пилотов.

В условиях пасмурной погоды в Украине, весной 2022, Ми-28 делали своих пилотов слепыми и глухими, что в свою очередь делало их легкой мишенью для мобильных групп с ПЗРК, которые они могли даже не заметить, а комплекс вооружений не позволял их поражать на максимальном отдалении.

В сентябре 2023 россияне опубликовали видео, на котором Ми-28Н долгое время не мог попасть из 30-мм 2А42 по украинскому БПЛА UJ-22 Airborne, крейсерская скорость которого 120 км/ч!

Напомню, что прошлым летом Россия пыталась слить Ми-28 африканским странам, но за прошедший год так лёд и не тронулся. Как бы в Африке были бы не падки на шару, а даже там, такой мусор для суицидников им не нужен.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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