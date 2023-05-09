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В РФ ничего умышленно поджигать не надо, там с этим всё в порядке

Алексей Копытько
9 мая 2023, 08:22
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Пока масштаб пожаров не катастрофичный. Ситуация может измениться, если заполыхает какой-то сравнительно большой город.
Пожар в Бердянске
На России бушуют лесные пожары / скриншот

И о погоде. Склады ракетно-артиллерийского вооружения Центрального ВО с районе г. Реж (Свердловская область) не сгорели. У противника возникнут сложности логистического свойства, но кратковременные.

Обострилась ситуация в Курганской области. В частности, огонь подступает к пригородам самого Кургана, их уже эвакуируют.

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После 9 мая будет интересно последить за балансом новостей о войне и пожарах. В Свердловской области уже делают упор на том, что пожары начались из-за умышленных поджогов. Почва для поимки "украинских диверсантов" создана. Но есть ряд неувязок.

Буквально вчера губернатор Свердловской области орал на подведомственное население: мол, идиоты, вам же сказали - в лес не ходить и костры не жечь. Ибо засушливая погода. Не помогло. Тот же губер сообщил, что отдых на природе спровоцировал массовые возгорания.

Есть и другие примеры. Я приводил сюжет с поселком Сосьва, где в итоге сгорело 130 домов и последняя колония. 10% населения остались без крова. Пожар начался после того, как на одной из пилорам начали сжигать отходы производства в условиях сильного ветра, который дул на посёлок. Особая эпичность произошедшего в том, что посёлок стоит на берегу реки, но система борьбы с огнём близка к нулю. Хотя это не первый крупный пожар. Погорельцы с минувшего до сих пор обивают пороги, чтобы получить помощь от государства.

В общем, там ничего умышленно поджигать не надо. Там с этим всё в порядке.

В целом пока масштаб пожаров не катастрофичный. Ситуация может измениться, если заполыхает какой-то сравнительно большой город.

Источник

масштабный пожар лесные пожары
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