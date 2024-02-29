Ситуация в Приднестровье за последнее время в вопросе силового блока не изменилась.

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Приднестровье / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Итак, как и ожидалось, а на своём съезде в Приднестровье сепары таки учудили… и понеслось по сценариям, с которыми ко мне обращаются. Самый сногсшибательный вопрос – станет ли россия в Приднестровье высаживать воздушный десант?

А чего сразу не морской?

Относительно того как может развиваться ситуация, именно в негативном ключе, я описывал ранее, повторяться не буду – от всего происходящего, напрячься нужно в первую очередь Молдове.

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Тем не менее, ситуация в Приднестровье за последнее время в вопросе силового блока не изменилась.

НВФ "ПМР" находятся в боевой готовности "Постоянная". Подразделения ОГРВ несут службу в усиленном режиме, в основном сосредоточившись на двух ключевых объектах:

-1411-й склад хранения артиллерийских боеприпасов (с. Колбасная), в недрах которого на хранении размещено до 22 тысяч тонн боеприпасов, большая часть из которых превысили предельные сроки хранения.

-аэродром "Тирасполь".

В целом ОГРВ в Приднестровье находится в количестве 3-х батальонов, а именно 82-го ОМСБ (место дислокации - г. Бендеры), 113-го ОМСБ (г. Тирасполь), 540-го отдельного батальона управления и МТО (г. Тирасполь). Так же, в состав ОГРВ входит 450-й военный госпиталь в Тирасполе и отделение российской военной прокуратуры, и отделение военной контрразведки фсб рф.

Все эти подразделения в настоящее время не приведены в состояние повышенного "внимания" к знакам в звёздном небе, а на территории Приднестровья отсутствуют признаки формирования ударной группы.

А потому, без паники и ажиотажа наблюдаем за соседним лепрозорием. Главное, чтобы если что, Майа не мешкала, а сразу в Киев звонила. А то ведь может и не успеть.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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