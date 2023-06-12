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В понимании россиян час "Х" наступил

Николай Маломуж
12 июня 2023, 08:49
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Возможность подрыва плотины россияне рассматривали давно и собирались прибегнуть к таким действиям в случае нашего наступления.
Каховская ГЭС
Россияне взорвали плотину в ожидании контрнаступления ВСУ / коллаж: Главред, скриншоты

Российская Федерация уже осознала, что в Украине у нее нет никаких перспектив. Все ее наступательные операции захлебнулись. Более того, на ряде направлений украинские войска контратакуют и продвигаются вперед, например, под Бахмутом. По другим стратегическим направлениям (Авдеевка, Угледар, Сватово, Кременная) нам удается либо системно оттеснять противника, либо держать оборону. И сейчас шансы на успех украинского наступления на этом участке фронта очень велики. Поэтому россиянам приходится оставлять свои силы там, они не могут забрать их оттуда на юг.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

А юг Украины для России важнее востока, потому что это вход в Крым. Если сейчас мы полностью освободим юг, россияне не только потеряют коридор в Крым, но и вход на полуостров окажется под угрозой. А это стратегические опасности для врага.

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Россия ожидает, что основная наступательная операция украинских войск будет именно на юге, и поэтому старается максимально укрепить свои позиции на этом направлении, принимая для этого все возможные меры. Одним из таких мероприятий и стал подрыв плотины Каховской ГЭС.

Возможность подрыва плотины россияне рассматривали давно и собирались прибегнуть к таким действиям в случае нашего наступления. Поэтому когда начали звучать заявления, в частности, иностранных экспертов, о том, что Украина пошла в наступление, российская разведка доложила Путину об этом. Даже несмотря на то, что украинское руководство не делало соответствующих заявлений. Следовательно, в понимании россиян наступил час "Ч", чтобы взорвать плотину Каховской ГЭС, дабы затопить местность, где ВСУ должны были бы наступать. Кроме того, это позволило им поставить под угрозу Запорожскую атомную электростанцию, чтобы дальше шантажировать Украину и мир. Стоит отметить, что сейчас большой угрозы для ЗАЭС нет, но при определенных условиях опасность появится.

При этом Россия традиционно пытается во всем обвинить Украину – мол, это украинские диверсионные группы взорвали плотину накануне наступления на Херсонщине, чтобы осложнить положение российских войск на этом участке фронта. На самом же деле подрыв Каховской ГЭС нам создает гораздо больше проблем, чем россиянам, поскольку они будут и в военном смысле, и в экологическом, и для гражданского населения, и для ЗАЭС.

Основной целью подрыва россиянами Каховской ГЭС была прежде всего попытка остановить наступление ВСУ, создав для них преграду. Кроме того, Россия пыталась таким образом создать для нас колоссальные экологические проблемы и атомную угрозу. И, следует признать, своей цели она достигла, осуществив эту античеловеческую диверсию против всего украинского народа.

Николай Маломуж, специально для Главреда

контрнаступление ВСУ Каховская ГЭС
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