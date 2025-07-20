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В поисках пропавшего Стива Виткоффа: что задумали в США

Сергей Климовский
20 июля 2025, 06:10
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У Виткоффа большое "хозяйство" и есть помощники, включая Тома Барака, посла США в Турции и по совместительству спецпредставителя Трампа в Сирии.
В поисках пропавшего Стива Виткоффа: что задумали в США
Виткофф, Зеленский, Путин / Колаж: Главред, фото: Офис президента України, скріншот з YouTube

На фоне недельного визита Кита Коллега в Украину и понедельника имени Трампа и Рютте некоторые обозреватели стали задаваться вопросом – куда исчез Стив Виткофф, тоже отвечающий за российско-украинскую войну и заодно за Ближний Восток? Так возникло предположение, что его оттеснил Рубио и о неких трендах в Белом доме. Но всё проще – причина в новом нападении Израиля на Сирию 14 июля.

В понедельник 14 июля все были заняты сначала ожиданием заявления Трампа, а затем его обсуждением и поэтому мало кто обратил внимание на нападение Израиля на Сирию и воскресную мутную информационную вылазку Нетаньяху и "путина". Трюк с глобальным переключением внимания на Ближний Восток с российско-украинской войны на этот раз не сработал, но взаимосвязь между политикой Израиля и РФ от Украины до Сирии стала ещё более наглядной.

В воскресенье Нетаньяху в интервью "Fox News" требовал от Трампа снова бомбить Ирана и "тихо" запускал новый виток войны с Сирией – вертолёты перебрасывали туда диверсантов из числа друзов, служащих в израильской армии или завербованных в Сирии. В этот же день трое арабов-бедуинов избили и ограбили на дороге араба-друза. Из-за этого в понедельник на юге Сирии в области Сувейда началась война с участием авиации и танков Израиля. Сначала друзы в отместку за ограбленного стали нападать на бедуинов, но вскоре авиация Израиля бомбила Дамаск и его армия предприняла с оккупированных гор хребта Хеврон очередную вылазку с бронетехникой.

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Бедуины, в основном из клана хауран, подвергшиеся нападениям банд из друзов, стали быстро переходить от обороны в наступление и двигаться к главному городу – Сувейдия, одноимённому с областью. Правительство Ахмеда Аль-Шараа для прекращения стычек друзов с хауранами направило сирийскую армию в Сувейдию и уже к вечеру понедельника взяло город под контроль. Лично Аль-Шараа обратился к обоим сторонам с требованием прекратить столкновения и гарантировал друзам безопасность.

Израильская пропаганда радостно затянула "Ура, друзов бьют, и мы не может такое допустить". Авиация Израиля уже с понедельника стала бомбить автоколонны сирийской армии, шедшие к Сувейдии. Продолжила во вторник, а в среду бомбила центр Дамаска, что привело к гибели его жителей, включая детей. В четверг Аль-Шараа поблагодарил США и Турцию за поддержку, но принял ультиматум Израиля и объявил о выводе армии из Сувейды. Израильский военный министр Исраэль Кац гордо заявил, он своего добился – юг Сирии будет полностью демилитаризован.

Почему-то Кац полагает, что не получит из Гааги ордер об аресте как предшественник. Правительство ЮАР осенью прошлого года потребовало судить правительство Нетаньяху за беспредел в Газе и добилось ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. Отказать ЮАР не могли, так как это требование поддерживала Южная Корея и ещё два десятка государств Азии, Африки и Южной Америки, подписавших протокол МУС. ЮАР логично ставила вопрос, если МУС требует от неё ареста "путина", то пусть привлечёт к ответственности и Нетаньяху, тем более, что концептуальных различий между ними немного. В Гааге поняли, если не удовлетворить требование ЮАР, то МУС может развалиться и два ордера выдали.

Теперь Кацу и, похоже, половине правительства Нетаньяху светят ордера за Сирию, так как израильскую хуцпу не выдержал даже Йоханн Вадефуль, глава МИД ФРГ, и попросил 17 июля внутренних и международных участников в Сирии ничего там не делать, чтобы не дестабилизировать обстановку.

Но к нему вряд ли долго будут прислушиваться, так как Нетаньяху полгода реализует свой план расчленения Сирии, Трамп в понедельник поставил кремлёвцев на счётчик, и они с надеждой смотрят на Израиль как источник новых войн, а сирийцы и Аль-Шараа не намерены капитулировать перед российскими и израильскими фашистами. Аль-Шараа под нажимом США пошёл на уступку Нетаньяху и армию из Сувайды вывел, но уже 17 июля бедуины объявили о создании народной гвардии для защиты от Израиля и коллаборантов из числа друзов. Теперь можно уверенно объяснить, почему Аль-Шараа дважды уклонялся от рукопожатия с Анналеной Бербок. Причина не в том, во что она была одета, а в позиции правительства Шольца и неадекватной поддержке им Израиля, в то время как Нетаньяху перенял у РФ эстафету бомбардировок Сирии.

Германия в числе тех немногих стран Европы, с которыми Нетаньяху ещё не испортил отношения. В перспективе это неизбежно, так как 6 июля к Нетаньяху обратилось пять шейхов друзов с просьбой выделить их в отдельный эмират из автономной республики Палестина. Можно не сомневаться, что Нетаньяху немного подумает, посовещается с Кнессетом, и примет их предложение о создании Друзского эмирата с перспективой его трансформации в Друзскую народную республику (ДНР) и присоединением израильской армией к ней всей Сувайды.

Не сложно предвидеть, что правительство Мерца с этим не согласится, и у Нетаньяху бодро подхватят песнь путинистов о возрождении немецкого нацизма, которая уже звучит из ведомства лаврова. Пока солирует захарова, но соловьёв уже в предвкушении, как у него откроется второе дыхание на соединении "укронацистов" с "неонацистом" Мерцем.

Поэтому неудивительно, что Виткофф пропал с радаров – на нём сейчас висят горячая война Нетаньяху с Сирией, и три его "холодные" войны с Ираном, Газой и Ливаном. Ещё есть занятные парни хуситы, которым в 2023 г. стало скучно, и они, чтобы напомнить о себе, объявили дистанционную войну Израилю. С 2018 г. о хуситах все забыли, так как Йемен снова разделился на Северный и Южный, там перестали стрелять, и всех, в том числе ООН, это устраивало. Хуситам эта безвестность надоела, и чтобы привлечь к себе внимание и деньги, они решили немножко повоевать с Израилем.

У Виткоффа большое "хозяйство" и есть помощники, включая Тома Барака, посла США в Турции и по совместительству спецпредставителя Трампа в Сирии. Виткоффу уже не до войны РФ с Украиной. Вдобавок в Тегеране не выдержали и 14 июля, не дожидаясь речи Трампа, заявили, что ведут переговоры с США о ядерной сделке, но пока не определись ни с датой, ни с местом. В Тегеране явно не знали, о чём будет говорить Трамп, об Иране или о российско-украинской войне, и решили подстраховаться, заверив США, к сделке почти готовы.

Но тут вылез Нетаньяху с "гибридной войной" в Сирии и бригаде Виткоффа пришлось переключаться на него. В итоге 16 июля Белый дом не только уговорил сирийцев принять ультиматум Нетаньяху и Каца, но и предупредил, что не допустит расчленения ими Сирии и заверил курдов в своих симпатиях, так как они воевали с ИГИЛ. Этим США дали понять курдам, что продолжат их опекать, и что им не следует связываться с Нетаньяху, что бы он им не наобещал. Для большего умиротворения парламент Турции в этот день принял ещё одну резолюцию, где опять назвал Израиль источником войн и нестабильности в регионе.

Она адресована и Москве, которая видит в Нетаньяху партнёра для отвлечения Турции от Кавказа и проекта Большого Турана. Нетаньяху, устраивая одну за другой с 7 октября 2023 г. войны на Ближнем Востоке, спасет РФ от транзита власти или распада, помогает продолжать войну против Украины и держать в напряжении Европу и США. Маленький Израиль оказывает ра**истам более существенную помощь, чем большой Китай и КНДР.

Тем более большую, чем Иран, который продал когда-то РФ лицензию и схему "Шахеда" и тот превратился в многократно изменённую "Герань" или в другие версии. От "Шахеда" осталось лишь название, так как неудобно говорить, Украину опять бомбят "Геранью", а Нетаньяху выгодно напоминать, какой плохой Иран. О продаже Израилем ещё до 2014 г., а возможно и после, дронов РФ вспоминать не будем.

Гитлер долго обзывал Муссолини "кошерным фашистом" за то, что тот не соглашался исключить евреев из своей партии. Муссолини в отместку заявлял, что евреи жили в Риме при Юлии Цезаре, когда у германцем письменности не было и они в шкуры одевались. Как и во вторую мировую, евреи воюют по обе стороны фронта.

О персоне: Сергей Климовский

Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

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