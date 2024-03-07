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В отношениях России и Китая пробежал холодок

Вадим Денисенко
7 марта 2024, 09:09
Китай точно займет выжидательную позицию, Россия будет шантажировать Запад скатыванием в сторону Поднебесной.
В отношениях России и Китая пробежал холодок
В Кремле холодно приняли представителя Китая / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Россия позволила себе жесткий выпад против Пекина. Встреча со спецпредставителем Китая по Украине Ли Хуэем состоялась на самом низком уровне. С ним встретился всего лишь заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, который не может говорить ничего кроме протокольных вещей. Причина такого неуважения - определенное охлаждение отношений с Поднебесной на фоне сложностей с расчетами, выкручиваниями рук бизнеса и, что также важно, на фоне того, что Китай не сможет достойно ответить.

Пекин переживает не лучшие экономические времена, а только благодаря дешевым энергоресурсам в 2023 году Россия "прокредитовала" китайцев не менее чем на 25 млрд долларов. Да, Китай - покупатель последней надежды для россиян, но и представить себе, что Китай на несколько месяцев решит остановить импорт российской нефти или древесины - нереально.

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Действительно, Китай может диктовать тактические условия, но стратегически, Китай еще не готов к "показательным выступлениям". Более того, Москва прекрасно знает: для Пекина важно оставить Россию в пределах своих интересов, а для США важнее всего оторвать Москву от Пекина. И сейчас у России, как у невесты с двумя ухажерами, звездный час.

Именно поэтому Кремль решил показать зубы. Цель этого демарша состоит из нескольких аспектов: во-первых, выровнять экономическую ситуацию по расчетам, во-вторых, склонить Пекин передавать технологии, а не только товары. И, самое главное, попытаться склонить Пекин к российской формуле мира. Пока мы не понимаем, как будут развиваться события. Но точно, началась игра. Китай точно займет выжидательную позицию, Россия будет шантажировать Запад скатыванием в сторону Поднебесной.

Но мы должны понимать: желание-максимум для России - вернуться к диверсификации между Востоком и Западом. И игра здесь будет вестись в том числе на африканском поле, в Латинской Америке (пока мы не понимаем, чего (не)добился Патрушев в ходе своего латиноамериканского турне и, конечно же в Азии. Для Пекина нынешняя ситуация также важна, ведь все страны, которые получают щедрые кредиты от Китая ищут альтернативу, в том плане, чтобы не стать заложником одного игрока.

Россия не имеет ресурсов, для того, чтобы заменить Китай, но вся ее внешняя политика последних лет - это политика мальчиша-плохиша, который может нагадить. И не надо недооценивать эту роль (Вагнер, под руководством генерала Евкурова, восстановил все свои позиции в Африке, АЭС в Буркина Фасо портит игру Пекина и т.д). Конечно, все эти вещи не нужно преувеличивать, здесь я пишу об идеальных для Кремля сценариях и они претерпят значительные трансформации. Просто мы не должны иметь розовых очков относительно зависимости России от Китая.

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Кто такой Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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