В нетрях Мордора неслабо "рвануло", зарево видно до сих пор

Резников предложил США разместить ПВО на территории Украины / Reuters

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время встречи в рамках рабочего визита в США с руководителем американского фонда "Джеймстаун" Гленом Говардом предложил США расширить пакет в сфере безопасности для Украины за счет развертывания американских сил ПВО на территории нашей страны.

Естественно, что в нетрях Мордора по этому поводу тут же неслабо так "рвануло". Зарево от чего видно до сих пор.

Причём речь-то шла об исключительно оборонительных системах вооружения, которые по определению невозможно использовать для нападения на кого либо.

Да, силы и средства ПВО можно использовать для прикрытия оперативного развёртывания ударных группировок. Но, речь о них не шла и не идёт, ибо США и их союзники по НАТО не разворачивали, не разворачивают и не собираются разворачивать в дальнейшем на нашей территории ударные (экспедиционные) группировки войск, предназначенные для каких-то активных действий.

Вообще же, ПВО - это одна из сложнейших, как технологически, так и организационно, военных систем, функционирующих в составе любых вооружённых сил.

Реклама

Читайте такжеКремлёвское "мудило" давит на Украину через минского психаЯ сейчас не буду вдаваться в узкоспециализированные объяснения. Но, замечу, что "вписывание" американской группировки ПВО в нашу пост-совковую, с объективной точки зрения, есть архисложной, и подозреваю, местами, невыполнимой задачей. А без этого американская ПВО на нашей территории будет просто "мешать" украинской и наоборот... они просто будут обе небоеспособны... другими словами - неэффективны.

Совмещение двух совершенно разных в этом отношении систем (американской и украинской) потребует просто колоссальной работы и усилий, чтобы достичь хотя бы минимально эффективного уровня "совместной работоспособности" сил и средств. Тем более, в привычном для ПВО "автоматическом" или "полуавтоматическом" режимах (а современная война в воздухе протекает именно в таких вот скоротечных форматах).

Абсолютно разный технологический уровень, алгоритмы принятия решений в контурах управления и вообще... много у нас ПВО-шников английский знают?

Автоматизированные системы управления, формат выдачи ЦУ, работа средств обнаружения и наведения, взаимодействие с истребительной авиацией. Да перечислять все "точки рассогласования" - можно упариться. Чтобы всё это увязать и совместить, хотя бы минимально, потребуется уйма времени, сил и средств.

И это я не говорю про наш гражданский сектор и систему управления воздушным движением.

Выхода есть два:

1. Или тотально перевести нашу ПВО на соответствующую американскую технику и вооружение, а также принципы и методы её функционирования. Тогда, собственно, и американцев не потребуется здесь разворачивать... и что-либо с ними совмещать, увязывать и согласовывать.

Читайте такжеВыстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина "Сармат"2. Или если так уж приспичило, то, развернув здесь американскую систему ПВО, поставить ей какую-то чётко определённую, узкоспециализированную задачу. Например, прикрыть наши АЕС, какие-нибудь важные порты или промышленные густонаселённые центры с правом "работать" вне наших систем управления и контроля воздушного пространства, самостоятельно обнаруживать воздушную угрозу, самостоятельно её опознавать, квалифицировать и принимать решения на её нейтрализацию. И молиться богу, чтобы они, в таком случае, не перебили бы остатки нашей боевой авиации и не ополовинили бы авиапарк международных и местных авиакомпаний.

Оба варианта, как вы понимаете, на сегодняшний день являются фантастическими.

№1... потребует сумм где-то в треть ежегодного ВВП Украины... причём не постепенно, а практически одномоментно.

№2... американцам сейчас это явно не надо.

Но всё же пылающим заревом на просторах Мордора по этому поводу я вполне удовлетворён.