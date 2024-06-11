В НАТО готовят важную должность из-за войны в Украине

Отдельный цимес - это реакция российских пропагандистов на эту инициативу.

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НАТО и Украина / Колаж: Главред, фото: Офис президента

Итак, в НАТО намерены создать пост спецпредставителя, в чьи обязанности будет входить координация поддержки Украины.

Сам спецпредставитель будет находиться в Киеве, для лучшей координации.

Что тут скажешь... На третий год войны? Лучше поздно, чем никогда. Но всё же..

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Эта инициатива подчёркивает растущую поддержку Украины и неизменность позиции наших Западных союзников, особенно на фоне в целом, кардинальных перемен в отношении действий против России.

Отдельный цимес - это реакция российских пропагандистов на эту инициативу.

Пятой точкой чувствуют перспективу очень глубоких последствий.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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