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В мире произошли 3 события, которые будут иметь большие последствия для Украины

Виктор Небоженко
13 февраля 2024, 08:10
Президент Украины Зеленский сменил Главкома ВСУ. "Лед тронулся", - как говорили в прошлом веке.
В мире произошли 3 события, которые будут иметь большие последствия для Украины
/ Коллаж: Главред, фото: ОП, radiosvoboda.org

Случайное совпадение.

Практически в одно и тоже время в мире произошли три события, которые будут иметь большие последствия для Украины - назначение президентом Украины Зеленским генерала Сырского новым Главкомом ВСУ вместо популярного генерала Залужного, которому верили.

Далее интервью президента России Путина американскому консервативному журналисту Карлсону, ярому стороннику Трампа, посвященное все той же Украине и отказ американских сенаторов выделить деньги Украине.

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Каждое из этих событий созревали давно, но произошли именно сейчас.

Практически все в одно время, но все, что касается "перспектив" войны в Украине. Это плохой признак для начала нового 2024 года.

Президент Украины Зеленский сменил Главкома ВСУ. "Лед тронулся", - как говорили в прошлом веке. Нельзя останавливаться. Теперь очередь за новым премьер-министром Украины или за новым главой Офиса президента. Потом очередь дойдет до назначения нового Генпрокурора Украины и начальника СБУ. Только после этих тяжелых кадровых перестановок президенту Украины

Так пройдет 2024 год и наступит время новых выборов.

Кто такой Виктор Небоженко

Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.

Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.

В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.

С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин Виктор Небоженко Александр Сырский
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