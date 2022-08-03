УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

У меня плохая новость - они не остановятся

Роман Доник

волонтер

3 августа 2022, 09:55

У нас полномасштабная война, которой не было со времени 2 мировой. У нас проблемы с БК для артиллерии, и стволы советских калибров.

У меня плохая новость - они не остановятся
У нас полномасштабная война, которой не было со времени 2 мировой. / Фото УНИАН

У меня плохая новость для тех, кто с наслаждением таскает пост о предательстве в Песках, да обсасывает это. Добро пожаловать в реальность. Может, наконец в ваших тупых головах что-то переключится и вы поймете, что сейчас такое кругом. Что каждый населенный пункт, который мы оставили, мы защищали с такими же усилиями. Каждый километр фронта, в 99 случаях из 100, оставляли именно так. И что было еще хуже.

Сейчас с артой гораздо лучше за счет натовских калибров. Просто когда вам кричишь криком, что враг все еще наступает, что есть все еще угроза потери государства, то все такие - какой-то бред, да пугалки, а давайте мы срачики околополитические начнем.

Еще раз для особо способных. У нас полномасштабная война, которой не было со времени 2 мировой. У нас проблемы с БК для артиллерии, и стволы советских калибров. А брать негде. Преимущество в артиллерии у русских. Нам, чтобы иметь преимущество в арте, для наступления нужно пушек больше, чем есть у всех стран Европы членов НАТО. У нас на фронте пушки 777 приоритетная цель для врага. За ними охотятся. Если после залпа находят орланами, то уже за 2 минуты пакет "ураганов" кассетный летит туда. Целые дивизионы "ураганов" охотятся.

У нас есть успех на отдельных участках, но это все очень не стабильно. Потому что это за счет того, что враг перебрасывает силы в другие локации. Поймите это все. Мы бьем по складам не потому, что такие гуманисты. А потому, что единственная возможность уменьшить давление на линию фронта. Каждый день - это сверхчеловеческие усилия и потери на фронте. Что с вами не так, что вы не хотите понять очевидного? Лента, как сплошной некролог. Половина контактов в телефоне уже никогда не ответит. А вы только проснулись через пост в ФБ?

Да, есть осторожный оптимизм, насчет того, что мы остановили быстрое продвижение, но нам надо денно и нощно готовиться. Еще ничего не решено. Еще под угрозой существование Украины. И если кому-то кажется, что это касается только Донецкой, Луганской и возможно частично Харьковской и Николаевской области, у меня плохая новость - они не остановятся. Если мы их не остановим. У них все еще есть ресурсы. И лагерей в Сибири хватит для всех.

война в Украине Роман Доник
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:22

Никитюк тронула Сеть до слез историей о беженцах из Мариуполя

10:06

"Совсем не похожи на человеческие": Волочкова без бюстгальтера напугала людей

09:55

У меня плохая новость - они не остановятсямнение

09:50

Шредер встретился с Путиным и заявил, что Кремль хочет переговоров о завершении войныВидео

09:45

6600 грн для пенсионеров-беженцев: чиновники объяснили, как можно получить помощь от ООН

Реклама
09:32

Армия РФ может атаковать Авдеевку с территории оккупированной Донецкой области — ISWВидео

09:30

Как быстро размягчить замороженное сливочное масло: четыре работающих способа

09:30

СНБО должен наложить санкции на 1xBet, КРАИЛ нужно переизбирать - эксперт

09:24

"Заблудился в поисках спортзала": ВСУ "закончили" карьеру тренера по дзюдо из Перми

08:46

"Нечего прятаться за юбками, надо помогать": в СНБО обратились к мужчинам, которые бегут за границуВидео

08:40

"Голова варит": Гордон сделал неожиданное заявление о болезни ПутинаВидео

08:37

Гороскоп на сегодня, 3 августа 2022: Ракам – недоброжелатели, Девам – обида, Водолеям – исполнение мечтыВидео

08:05

ВСУ устроили оккупантам фаер-шоу в оккупированной МакеевкеВидео

07:54

Разные уши, рост и повадки: вместо Путина на публике появляются его двойники - БудановВидео

07:02

Под утро оккупанты ударили по двум мирных городам: в Харькове и Николаеве прогремели взрывыВидео

06:42

ВСУ нанесли мощный удар по базе российских военных в ЧернобаевкеВидео

06:00

Контрнаступление на юге невозможно, но Украина может ударить по РФ в другом месте - Виктор Андрусив

05:40

Можно ли кушать пиццу каждый день

05:10

Дома будут деньги, счастье и любовь: какие коты притягивают к жилью удачу

05:08

Надежда Мейхер в откровенном топе поманила необъятной зоной декольте

Реклама
04:42

Что нужно сделать с томатами в августе, чтобы плоды были сладкими и сочными

04:40

В Кривом Роге фанатка России смело разгуливала по городу во вражеской форме

04:10

2 универсальные сумки для женщин после 40 лет, которые можно носить годами и ко всемуФото

03:45

ВСУ применят на фронте тактику 3D – военный экспертВидео

03:43

"Ты пенсионерка, а не тинейджер!": 63-летнюю Мадонну захейтили за откровенное видеоВидео

03:10

Украина поплывет: синоптики предупредили о мощном ливне и штормеВидео

02:55

Жена Андрея Макаревича пожаловалась на 4-месячного сына

02:40

"Большие крушения и много жертв": астролог назвала 5 городов Украины, которые ждут большие потериВидео

02:33

Гороскоп на август 2022: как одеваться знакам, чтобы привлечь в жизнь позитив и благополучиеВидео

02:03

Свежий болгарский перец - кладезь полезных веществ: он улучшает память и помогает при облысении

01:34

Военный эксперт пояснил, каких русских ракет нужно бояться сильнее всего

00:51

Приметы на 3 августа: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не принести в дом болезниВидео

00:41

"А как иначе?": Лайма Вайкуле вышла на сцену с флагом УкраиныВидео

00:28

Выпадают волосы и можно умереть: какие кабачки есть нельзя

00:02

А что, есть что массажировать: Киркоров на сцене приласкал свое достоинство рукой девушкиВидео

02 августа, вторник
23:51

Новоиспеченные "слуги народа": кто попал в Раду вместо Костина и СовгириВидео

23:40

Лобода показала младшую дочь и объяснила, что не так с ее именем

23:24

Как увеличить грудь с помощью сжатия: новый лайфхак от Собчак

23:14

Российская актриса запретила своим детям возвращаться в РФ

23:13

Жданов объяснил, почему США и другие партнеры не дают Украине достаточно оружияВидео

Реклама
22:54

"Не описать словами, там просто ад": Зеленский о ситуации в Песках и Авдеевке

22:22

Уходят в запои: в рядах оккупантов возросло неповиновение офицерам и межэтнические конфликтыВидео

22:19

Приметы на 4 августа: 3 запрета нельзя нарушать в день Марии Магдалины, чтобы беду в дом не впуститьВидео

22:17

В Стамбул прибыло первое судно с украинской кукурузойВидео

21:56

Не останется ни следа: 5 эффективных способов отстирать застарелые жирные пятна

21:39

Екатерина Бужинская напугала фанатов болезненной худобой

21:17

Мощная атака по Львовщине: два взрыва, ракеты попали по воинской частиВидео

21:03

"На нужды, вызванные варварской войной РФ": Украина получила от ЕС 1 миллиард евро помощиВидео

20:59

"Это не повлияет на переговоры": у Зеленского отреагировали на признание азовцев "террористами" в РФВидео

20:51

Проблемы и неприятности на каждом шагу: 4 знака зодиака вступят в полосу неудач на три месяцаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять