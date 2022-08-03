У меня плохая новость - они не остановятся

У нас полномасштабная война, которой не было со времени 2 мировой. / Фото УНИАН

У меня плохая новость для тех, кто с наслаждением таскает пост о предательстве в Песках, да обсасывает это. Добро пожаловать в реальность. Может, наконец в ваших тупых головах что-то переключится и вы поймете, что сейчас такое кругом. Что каждый населенный пункт, который мы оставили, мы защищали с такими же усилиями. Каждый километр фронта, в 99 случаях из 100, оставляли именно так. И что было еще хуже.

Сейчас с артой гораздо лучше за счет натовских калибров. Просто когда вам кричишь криком, что враг все еще наступает, что есть все еще угроза потери государства, то все такие - какой-то бред, да пугалки, а давайте мы срачики околополитические начнем.

Еще раз для особо способных. У нас полномасштабная война, которой не было со времени 2 мировой. У нас проблемы с БК для артиллерии, и стволы советских калибров. А брать негде. Преимущество в артиллерии у русских. Нам, чтобы иметь преимущество в арте, для наступления нужно пушек больше, чем есть у всех стран Европы членов НАТО. У нас на фронте пушки 777 приоритетная цель для врага. За ними охотятся. Если после залпа находят орланами, то уже за 2 минуты пакет "ураганов" кассетный летит туда. Целые дивизионы "ураганов" охотятся.

У нас есть успех на отдельных участках, но это все очень не стабильно. Потому что это за счет того, что враг перебрасывает силы в другие локации. Поймите это все. Мы бьем по складам не потому, что такие гуманисты. А потому, что единственная возможность уменьшить давление на линию фронта. Каждый день - это сверхчеловеческие усилия и потери на фронте. Что с вами не так, что вы не хотите понять очевидного? Лента, как сплошной некролог. Половина контактов в телефоне уже никогда не ответит. А вы только проснулись через пост в ФБ?

Да, есть осторожный оптимизм, насчет того, что мы остановили быстрое продвижение, но нам надо денно и нощно готовиться. Еще ничего не решено. Еще под угрозой существование Украины. И если кому-то кажется, что это касается только Донецкой, Луганской и возможно частично Харьковской и Николаевской области, у меня плохая новость - они не остановятся. Если мы их не остановим. У них все еще есть ресурсы. И лагерей в Сибири хватит для всех.