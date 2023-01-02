Имеем хороший повод сравнить действия России и Украины.

По базе оккупантов нанесен удар HIMARS-ами / Wikipedia, УНИАН

В Макеевке оккупантам прилетел новогодний подарок. Ударом "Хаймарса" было уничтожено 19 училище в поселке Путь Ильича, где находилась казарма российских мобиков. От здания практически ничего не осталось. В местных чатах макеевчане сообщают о сотнях погибших.

Судя по тому, что заныли даже пропагандисты Владлен Татарский, Даниил Безсонов и Царев, потери действительно зашкаливают. Точных цифр никто не раскроет, но по тональности постов понятно, что они очень высоки. Так что в новогодние праздники родственникам мобилизованных россиян предстоит встречать сотни гробов из Украины.

Опять же имеем хороший повод сравнить действия России и Украины. Если российские мясники на новый год без всякого смысла били дорогущими крылатыми ракетами по гражданским, то ЗСУ сработали профессионально и точечно. Ликвидировали кого надо.

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