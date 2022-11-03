В Кремле серьезно думают о применении "ядерки"?

В Кремле рассматривают вариант использования ЯО / Коллаж УНИАН, Reuters, ua.depositphotos.com

"Нью-Йорк Таймс" не просто так написала о том, что американцы в курсе обсуждения российскими генералами возможности применения ядерного оружия.

Эта утечка из Вашингтона буквально кричит: "Среди самых высокопоставленных российских генералов есть наш(и) агент(ы)!!!". Конечно, при нормальных обстоятельствах ЦРУ не стало бы рисковать своим источником такого уровня, публично заявляя о его наличии.

Значит, обстоятельства ни фига не нормальные. Значит, разговоры о применении ЯО россияне действительно ведут, причем довольно серьезные. И, судя по всему, это подтверждается несколькими американскими источниками в Москве.

Думаю, американцы сейчас хотят показать Кремлю, что точно знают о том, где, кто и на каком уровне сейчас ведет подобного рода разговоры. Они хотят дать понять: решение о применении ЯО не будет тайным. В Белом доме о нем узнают одновременно с Кремлем, и примут соответствующие меры.

Кроме того, эта утечка призвана показать, что спрятаться от удара возмездия у Владимира Путина не получится: США точно знают, где и когда он находится.

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