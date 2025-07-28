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В Кремле паника из-за ударов БПЛА

Алексей Копытько
28 июля 2025, 19:10
267
И если Украина таки решит атаковать российскую железную дорогу, то мало не покажется.
Взрывы в РФ
Взрывы в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Дроны СБУ поразили Ставропольский радиозавод "Сигнал". В СМИ уже есть описание.

Это самодостаточное действо с прикладной целью – нанести урон одному из крупнейших производителей электроники для российской армии. По информации самого завода, на предприятии насчитывается порядка 60 станков с ЧПУ. Один из дронов дотянулся в цех №5, где как раз сосредоточены такие станки.

РФ сейчас предпринимает колоссальные усилия для сохранения парка станков, ибо доступ к западному оборудованию хоть и не перекрыт полностью, но затруднён. На больших масштабах это сказывается. Китайские аналоги часто достаточно высокого качества, но далеко не всегда могут заменить европейские/японские/американские станки.

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Поэтому выведение из строя даже нескольких станков – это негативные последствия на месяцы. В СБУ знали, куда целиться.

2.Неизвестные дроны поразили химкомбинат "Азот" в Невинномысске. Это примерно на такой же дистанции (~650 км), но на 36 км южнее Ставрополя.

Предприятие огромное, урон до конца неясен, но есть нюанс. Ибо.

3. 23.07 неизвестный беспилотник поразил нефтебазу Лукойл-Югнефтепродукт (12 резервуаров, 8,4 тыс. тонн светлых нефтепродуктов) на федеральной территории "Сириус" (Адлер, 1,5 км до границы с оккупированной Абхазией).

С 21 июля начались проблемы с рейсами в аэропорту Сочи, 5 дней происходили масштабные задержки и отмены рейсов.

4. Россияне постоянно наносят удары по инфраструктуре УЗ. Однако, на днях упавшие в Ростовской области обломки дронов наглядно показали, что при желании в эту игру можно играть вдвоём. И если Украина таки решит атаковать российскую железную дорогу, то мало не покажется. На полдня было существенно затруднено жд-сообщение от Черноморского побережья Кавказа в сторону Москвы. Что при затруднениях с авиаперелётами подарило дорогим россиянам незабываемые эмоции.

5. Если нанести точки последних ударов на карту, четко видно, что Силы обороны Украины нашли (или пробили) брешь в российской системе ПВО, дыра на целый сектор. Хотя там работают и наземные ЗРК, и авиация. При должном усердии Украина может просто выключить Кавказ.

На дистанции 700 км – проходной двор.

Очевидно, что портить кому-то отпуск цели нет – это побочный эффект ударов по военной инфраструктуре. Но повышение давления на логистические сети с ограниченной пропускной способностью неизбежно повлечёт за собой и ошибки, и аварии, и общее замедление снабжения российской оккупационной группировки.

Также Кремлю будет сложнее проводить в районе Сочи пафосные мероприятия.

Ну, и настроение россиян будет ухудшаться.

Поэтому росвоенные сейчас неизбежно получат команду усилить оборону, т.е., перетащить ПВО с каких-то других направлений. Где появятся новые бреши...

О персоне: Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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