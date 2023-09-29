В Кремле боятся слова мир и ждут от него неприятностей в октябре

Совокупная делегация РФ демонстрировала в ООН острое желание начать переговоры с Украиной.

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Путин война / Коллаж Главред, фото скриншот с видео, pixabay

В совокупном Кремле ожидают каких-то крупных неприятностей для себя в октябре от анонсированного самита мира в Киеве, но смутно представляют каких именно. Насколько всё там тревожно демонстрирует, в частности, такой кремлёвский барометр как профессор Соловей, который уже зуб даёт, что в октябре индивидуальный путин куда-то подевается, а совокупный путин начнёт рассасываться.

По закону сообщающихся сосудов у профессора всегда всплеск бодрого настроения и самоуверенности, когда в Кремле то и другое идут на спад. Судя по тому, как профессор энергично переключился с театра и кошечек на войну и политику, настроение в Кремле действительно мрачное.

Мрачное настолько, что даже лавров, выступая на Генассамблее ООН признал, что Крым – это Украина, когда заявил, что Москва признавала и признаёт Украину в границах 1991 г. После этого откровения лавров попытался сесть на любимого коня о "гражданской войне", поясняя, что только из-за неё РФ и начала "сво". Но зная, что выглядит глупо, потребовал от Украины вернуться к статусу нейтрального государства, отменённому Верховной Радой в ноябре 2014 г. во время боёв за Дебальцево, когда стало очевидно, что РФ не намерена соблюдать первое минское перемирие.

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Лавров также потребовал от западных спонсоров перестать донатить Украину. Слово "спонсоры" нечто новое в лексике лаврова и от него перешло к алейнику, выступавшему в ООН вместо лукашенки. "Западные хозяева с их украинскими марионетками" вдруг исчезли из лексики лаврова, притом, что небензя требовал, чтобы Байден сказал Зеленскому, чтобы тот отменил свой указ, запрещающий ему вести переговоры с путиным и начал их.

Совокупная делегация РФ демонстрировала в ООН острое желание начать переговоры с Украиной и, что интересно, без обычного своего посыла "признать реалии, сложившиеся на земле" и отдать РФ около 18% территории. По сути, лавров пытался протолкнуть схему, обратную той, в которой израильские политологи любят описывать российско-украинскую войну. Они строят параллели, где Украина – это маленький Израиль, на который в 1973 г. напали большие Египет и Сирия при поддержке СССР в праздник Судного дня. У лаврова маленький Израиль – это РФ, на который 24 февраля напала большая Украина при поддержке США и всей Европы, а возможно ещё Австралии, Канады, Новой Зеландии и Папуа – Новой Гвинеи.

Кретинизм схемы лаврова очевиден по всем параметрам, включая историю с поставками оружия Украине, но прагматизма она не лишена. По сути, лавров и Кремль предлагают, что РФ вернёт Украине все отнятые территории, подобно тому, как Израиль вернул Синайский полуостров Египту, а взамен Украина, подобно Египту, даст гарантии, что никогда больше не нападёт на РФ. Извращённость российского коллективно сознательного и бессознательного давно не удивляет, но логичен вопрос, с чего это в Кремле столь мрачные настроения. Явно не из-за того большого украинского наступления, которое не хотят замечать "продажные западные СМИ".

В этом "тумане", который более-менее многих устраивал, путин вдруг 26 сентября в день, когда Гуттериш закрыл сессию Генассамблеи ООН, потребовал от шойгу срочно всё бросить, взять инициативу в свои руки, перейти в наступление и вернуть все полоски шириной 6 на 10 км, которые тот за лето потерял. Нечто такое в Вашингтоне предвидели и поэтому заявили 20 сентября о возможной передаче ракет "Атакамс" и об отправке танков "Абрамс" как о факте. Однако шойгу ещё в августе рапортовал, что уже уничтожил "Абрамсы", несмотря на то, что их не подвезли.

Приказ шойгу идти в наступление и Синайская конструкция, на которую лавров намекал в ООН, – более интересные показатели мрачного настроения в Кремле, чем трели профессора Соловья. Летом лавров тоже нудил об обмене мира на землю, но в другой форме. Не менее интересно, что лавров заявил на сессии Генассамблее, что РФ согласна на реформу ООН и даже изложил своё видение её, в чём был поддержан алейником. Лавров не против увеличить число постоянных членов Совбеза с пяти до другой цифры, но против отмены права вето и того, чтобы решения Генассамблеи были обязательны к исполнению и имели приоритет перед решениями Совбеза. То есть, чтобы РФ могла не выполнять решения Генассамблеи ООН о выводе войск из Украины.

Интересно также, что лукашенко не приехал на Генассамблею, притом, что Гуттериш в июне приглашал и обещал безопасность. Явно у лукашенки тоже мрачное настроение и он боялся, что ему вручат ордер об аресте. Поэтому отправил вместо себя алейника, как путин лаврова.

В Кремле очень опасаются саммита мира в Киев, так как не знают, что на нём произойдёт, но точно знают, что это не будет дубль Крымской платформы. На фоне всеобщего признания несостоятельности ООН можно ожидать создание в Киев оргкомитета новой ООН или чего-то такого. Это вполне логично, если рассматривать саммит в Киеве как продолжение встреч в Копенгагене и Джидде. Если добавить к этому движение по гарантиям безопасности для Украины, начатое весной "Большой семёркой", к которому присоединилось около 30 стран, то Кремль правильно ждёт для себя крупных неприятностей. Вдобавок он получил два ясных сигнал.

Первый появился в форме запрета всеми странами Европы, граничащими с Беларусью и РФ, плюс Германией въезда в них автомобилей с российской регистрацией. Шаг абсолютно логичный, представить в 1943 г. автомобили с немецкими флагами на номерах, ездящие по Лондону или Москве невозможно. Жизнь спецслужбам РФ это усложнит, но к обрушению её экономики напрямую не ведёт. Зато указывает на готовность Европы прекратить торговлю и любые контакты с РФ. Для экспортно-ориентированной экономики РФ это станет настоящей катастрофой.

Второй сигнал – предупреждение Москве, что "Семёрка" готова к "вечной" войне путина и считает, что "вечная" война не продлится дольше 6-7 лет. Эта цифра строится на расчёте, что путина переназначат в марте президентом ещё на шесть лет. Первым это предупреждение опубликовал 19 сентября "Блумберг", ссылаясь на беседу с неким госслужащим высокого ранга из Европы, а 20 сентября издание дополнило эту статью речью Байдена в ООН в тот день. "Блумберг" упомянул и решение парламента Германии ежегодно выделять по 5 млрд. евро помощи Украине в течении всей "вечной" войны путина.

Тем самым Кремль получил чёткий сигнал, что "Семёрка" и ЕС к долгой войне готовы. В Кремле чего-то такого ожидали, почему и загодя выпустили почирикать профессора Соловья. Но в Кремле не ожидали, что в РФ всё ещё хуже, чем предполагалось, особенно с бензином и соляркой. Не ожидали, и что "Семёрка" с ЕС сделают ставку не на большое наступление ЗСУ в этом году, а на комбинацию из других факторов, включая загадочный саммит мира в Киеве. Слово мир всё больше пугает не только кремлёвцев, но и многих росиянцев.

В Кремле уловили ещё до начала выступлений высокого уровня в Генассамблее, что большая битва дипломатов будет не в ООН, а на саммите в Киеве или где-то ещё. Поэтому сразу приказали лаврову не сильно хамить на Генассамблее, поддержать реформу ООН и намекнуть на возможность Синайской схемы для Украины, чтобы РФ вышла из войны и из-под санкций. Но лавров был недостаточно откровенен с Синайской схемой, а обсуждать его намёки пока ни у кого желания нет. Вдобавок в Кремле хотят длинных торгов и не спешат открыто выложить Синайскую схему. Всё надеются, авось пронесёт, и может быть хотя бы Крым удастся оставить себе на какое-то время.

В результате сейчас все силы Кремля брошены на срыв любыми способами предстоящего саммита в Киеве, дата которого, похоже, увязана с окончанием выборов в Польше и Новой Зеландии. Самый примитивный, но и рискованный способ, – начать большое наступление, чтобы сделать Киев небезопасным местом для проведения саммита. Этим и озадачили 26 сентября шойгу. Но сами не уверены, что это оптимальный вариант, так как саммит может пройти в Варшаве или в Праге, и все усилия шойгу пойдут прахом, а уровень ненависти к РФ в мире лишь подскочит. Обстреливать Киев ракетами во время саммита мира вообще глупо, даже по российским понятиям.

Поэтому с самого начала Генассамблеи в Кремле стали искать другие способы для срыва саммита в Киеве. Идут традиционными и не особо традиционными путями.

Похоже, настоящие "чекисты" в Кремле и сами в это не верят, и пробуют более занятный путь в виде сожжения собственных агентов в Украине. Разумеется, не разной мелочи, вроде агента "Люся", неожиданно засветившегося в свите Зеленского в США. Похоже, "Люся" так и не ушла к другому, как грозилась, уходя из Офиса. Заманчивое предложение замахнуться на агентов РФ на самом верху в госаппарате Украины, выше которого некуда, похоже, получил Дмитрий Гордон, чем и поделился в интервью Голованову 20 сентября. Обычно Гордон берёт интервью, но если даёт их, то это стоит внимания.

Гораздо важнее две вещи. Если Кремль второй раз за два месяца хватается за эту палочку-выручалочку, то это означает, что настроения в нём не просто мрачные, а сумеречные. Второе, у этой палочки есть два конца и один из них ударит по Кремлю. Это может оказаться больней, чем поручение шойгу о бессмысленном наступлении.

Кто такой Сергей Климовский Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

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