В эту игру можно играть вдвоем: России грозит энергетический коллапс

Россия так увлеклась уничтожением украинской энергетики, что забыла: Украина способна погрузить в холод и тьму часть РФ, Белгород уже прочувствовал это.

Ситуация в украинской энергетике еще не совсем фатальная, но критическая / Коллаж Главред

Ситуация в украинской энергетике еще не окончательно фатальная, но крайне критическая. Впрочем, введение президентом чрезвычайного положения в энергетике является способом бюрократического реагирования на экстремальную ситуацию, когда не принимались меры, которые должны были приниматься в рамках подготовки к российским ударам по объектам критической инфраструктуры.

Поэтому решение Зеленского о введении режима чрезвычайной ситуации – это компенсаторная реакция: у нас много внимания уделялось различной "миротворческой дипломатии" вместо того, чтобы системно работать над обороной страны и заниматься вопросом защиты критической инфраструктуры – не только энергетической, но и логистики, в частности, железнодорожной инфраструктуры. Ведь все разрушается в миг от удара баллистики или других средств поражения, а на восстановление элементов критической инфраструктуры нужны не часы, дни или недели, а месяцы или даже больше.

Практическое наполнение режима чрезвычайной ситуации сложно представить. В целом, все вопросы в энергетике решаются на уровне оператора, в данном случае Укрэнерго или облэнерго. А указания из министерства оператору не нужны, потому что он и так знает, что нужно делать.

Что будет дальше, если морозы продолжатся, а Россия продолжит добивать энергетику? Никто не знает, сколько придется дальше сидеть без света и тепла. Тыкать пальцем в небо и говорить "все пропало" я бы не хотел, как и уверять, что нас пронесет, и все будет хорошо. Прогнозировать будущую продолжительность отключений электроэнергии и тепла – бесполезное дело. Ведь уже в начале декабря в определенных регионах, например, в Сумской области, люди сидели без света несколько дней. В то же время на западе страны и сейчас ситуация в энергетике не идеальная, но более или менее беспроблемная.

Прогнозировать, что "украинцам придется сидеть без света по 22 часа в сутки", это все равно, что измерять среднюю температуру по палате: в среднем она нормальная, но кто-то умирает от высокой температуры, а кто-то уже с температурой трупа.

Несколько недель назад без света сидела Одесса, недавно – Днепр и Запорожье. Ранее – Чернигов и Харьков. Завтра наиболее проблемной ситуация может стать где угодно, в любом регионе Украины. Ведь Россия проводит системные действия, используя фактор низких температур, чтобы нанести Украине максимальный ущерб.

Впрочем, Россия забывает одну вещь: низкая температура не только на территории Украины, но и на российской территории. Более того, территория РФ расположена севернее, и эта территория находится в зоне досягаемости средств поражения Сил обороны Украины. Белгород, Воронеж, Курск уже это ощутили на себе. Но есть и другие более северные российские крупные города, где более экстремальные погодные условия, и Украина может дотянуться до них.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности, специально для Главреда

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) – украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

