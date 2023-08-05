В чем главный риск синдрома усталости от войны для Украины?

У многих украинцев, и на фронте и в тылу, постепенно появляется ощущение, что быстрой победы не будет.

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Синдром усталости от войны / коллаж Главред, фото pixabay

Целый ряд различных политических событий последнего времени (общественная критика относительно нецелесообразности отдельных бюджетных расходов, которые не соответствуют условиям и требованиям войны; эмоциональные информационно-дипломатические перепалки относительно того, что украинцы якобы недостаточно благодарят за внешнюю поддержку; слухи о возможности выборов во время войны; острая дискуссия в социальных сетях относительно сообщения о том, что "украинцы заслужили эту войну"; и т.д.) На самом деле имеют одинаковый знаменатель – это эмоциональная и политическая реакция на ситуацию затягивания войны, осознание неопределенности с ее дальнейшими перспективами. Условно эту реакцию и связанное с ней политико-психологическое состояние можно охарактеризовать как синдром усталости от войны.

В различных формах он проявляется и у нас и у наших международных партнеров, как в политических элитах, так и у рядовых граждан. Проявляется он и в России. Но для нас сейчас более важной является внутренняя украинская ситуация.

У многих украинцев, и на фронте, и в тылу, постепенно появляется ощущение, что быстрой победы не будет. Война против российского вторжения может затянуться на неопределенное время и потребует от государства и общества еще больше жертв. На фоне таких настроений восстановление в воюющей стране наших довоенных общественно-политических болезней – коррупции, неэффективности государственных и коммунальных институтов, бюрократического произвола, неадекватного условиям войны образу жизни отдельных власть имущих – вызывает у абсолютного большинства украинцев резкое возмущение. Сами те традиционные украинские проблемы также начали восстанавливаться в результате затягивания войны. К условиям затяжной войны начали приспосабливаться не только рядовые граждане, но и нечистые на руку власть имущие. Тем более, что, как свидетельствует исторический и международный опыт, любая война создает много возможностей для желающих заработать на ней.

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Синдром усталости от войны и реакция на затягивание войны проявляется у наших людей по-разному.

Большая часть украинцев просто приспосабливается к этой ситуации, пытаясь адаптироваться к новой "норме", как они надеются, "временной". Кто-то пытается восстановить квази-мирную жизнь, которую нарушают только воздушные тревоги. Кое-кто закрывается от войны и всего, что с ней связано. Их устроит завершение войны в любой форме. Распространенной является амбивалентная реакция - внешне патриотические чувства, но одновременно нежелание, чтобы кто-то из близких ушел на фронт. Чем дальше будет затягиваться война, тем больше эта последняя группа будет поддерживать ее завершение в относительно приемлемой форме, в том числе и просто прекращение боевых действий.

У нас остались и те, кто имел и имеет, или частично сохраняет пророссийские взгляды. До полномасштабного вторжения их было около 10% (от общественности). Значительная часть этих людей поменяла свое отношение к России на негативное. Однако их взгляды остались противоречивыми. Думаю, что среди этих людей немало сторонников мира любой ценой – "только бы не было войны". Остались и сторонники Путина. Они ждали прихода российской армии или смены власти в Украине. Не получилось. Они, по понятным причинам закрылись и своих взглядов не демонстрируют. Внешне они тоже пацифисты, однако вину за начало войны они возлагают не на Россию, а на Украину. Это явное меньшинство, пожалуй, всего несколько процентов. Но они есть.

Наиболее показательным является поведение политизированной части общества.

Активные противники нынешней власти в первые месяцы после российского вторжения отказались от прямой критики власти и внутренней политической борьбы. Было понимание, что сейчас всем надо объединиться против общего врага. Когда военная ситуация стала не такой угрожающей и в действиях различных органов власти начали проявляться старые украинские проблемы, сторонники патриотической оппозиции возобновили критику власти. Но до последнего времени действовало табу на критику Президента Зеленского. У кого-то изменилось на позитивное отношение именно к Владимиру Зеленскому. А кто-то просто понимал, что в условиях войны критика Верховного Главнокомандующего неуместна и будет на пользу врагу. В конце концов, это просто не воспринималось широкими слоями общества. Сейчас некоторые представители и сторонники оппозиции пытаются отменить эту "красную линию" в отношении к президенту Зеленскому.

Менее политизированной, но более распространенной стала реакция раздражения и резкой критики в адрес конкретных решений и действий власти, ее отдельных институтов и представителей. И эта тенденция набирает обороты. И не только по субъективным причинам. Объективных поводов для критики также стало больше. Но раньше доминировали позитивные ожидания, сейчас все больше эмоции неудовольствия и раздражения. И эта критика касается уже не только власти, но и нынешнего состояния украинского общества.

В такой реакции я бы выделил два противоположных полюса.

Во-первых, это общее разочарование и раздражение на уровне почти отчаяния. Ярким проявлением таких настроений стало сообщение, которое вызвало бурную дискуссию в соцсетях, с тезисом о том, что "украинцы сами заслужили эту войну". Это была явная истерика (вместе с хайпом в стиле соцсетей), и в чистом виде проявление усталости от войны.

Другой полюс критических настроений - резкое недовольство чрезмерной расслабленностью общества в тылу, призыв к тотальной мобилизации всех сил и ресурсов на нужды войны. Такая позиция проявляется прежде всего у тех, кто на фронте, у тех, кто напрямую помогает нашим военным, а также, кто личностно и эмоционально связан с военными, которые воюют с врагом.

Еще одно специфическое проявление усталости от войны – критические эмоции в адрес наших международных партнеров. Они проявляются не только у простых украинцев, но и время от времени и у представителей власти, в частности иногда и у Президента Зеленского.

В чем главный риск синдрома усталости от войны? В определенном ослаблении нашего психологического потенциала сопротивления российской агрессии, в уменьшении уровня нашей национальной консолидации (а именно она стала одной из главных причин того, что мы выстояли перед российским нашествием). Особенно опасным является возвращение вируса внутренней вражды.

Нынешняя социально-психологическая ситуация с синдромом усталости от войны не является критической. Есть лишь определенные тенденции, которые пока не влияют определяющим образом на ход войны и на общее состояние украинского общества. Но эти тенденции надо принимать во внимание, в том числе и в определенной корректировке государственной политики, как внутренней, так и внешней.

Преодоление синдрома усталости от войны особенно требует решительных действий государства по надлежащей концентрации сил и ресурсов страны для военных действий против страны-агрессора, и для преодоления внутренних проблем, в первую очередь коррупции. Механизмы бюджетного процесса и форматы бюджетных расходов должны стать адекватными режиму военного положения. Люди должны видеть, что государство делает все необходимое для нашей победы.

Затягивание войны и патовая ситуация на фронте требуют определения и координации дальнейших совместных действий между Украиной и нашими международными партнерами. И этот процесс должен быть достаточно гибким. Прямое эмоциональное давление и призывы "дайте нам больше и скорее" уже не работают так, как раньше, а иногда вызывают обратную эмоциональную реакцию (напоминание о необходимости благодарить за помощь). Синдром усталости от войны действует и у наших партнеров. Поэтому не стоит втягиваться в обмен горячими эмоциями. Мы больше, чем они, заинтересованы в сохранении активных партнерских отношений. И в поддержании таких взаимоотношений мы должны учитывать специфику интересов отдельных наших партнеров, и именно рациональным языком с точки зрения их интересов доказывать им необходимость формирования долговременных форм поддержки Украины для сдерживания российской агрессии.

Преодоление синдрома усталости от войны требует и общественных усилий-сдерживания негативных эмоций, негативной реакции на любые проявления внутренней агрессивной вражды, активного общественного контроля за решениями и действиями органов государственной и местной власти, содействия концентрации сил и ресурсов для нужд обороны и освобождения оккупированных территорий.

В конце концов усталость от войны надо перетерпеть. Мы должны выстоять. У нас нет другого выхода.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "политолог года", пишет Википедия.

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