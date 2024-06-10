В чем успех визита Зеленского во Францию и почему надо брать Mirage 2000

Президент Франции Эммануэль Макрон заинтересован в укреплении сотрудничества с Украиной, момент нужно использовать максимально.

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Франция не отправит свои войска в Украину, но вопрос с инструкторами можно прорабатывать / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео facebook.com/zelenskyy.official, УНИАН

Атмосфера и результат визита Владимира Зеленского во Францию показали, что в отношениях Киева и Парижа сейчас наблюдается очень позитивная динамика. Целей поездки было несколько. Во-первых, участие в официальных торжествах необходимо для поддержания и укрепления партнерских связей. Во-вторых, визит важен в плане усиления сотрудничества и с США, ведь президент провел встречу не только с Эммануэлем Макроном, но и с Джо Байденом. Зеленский также выступил и перед депутатами Национальной ассамблеи Франции, его слова вызвали эмоциональную и положительную реакцию.

Укрепление двухсторонних партнерских отношений между Украиной и Францией, пожалуй, было главной целью. Это особенно важно в контексте противостояния Украины российской военной агрессии. Франция подтвердила свою поддержку, которая отразилась в предоставлении нового пакета помощи и подписании ряда соглашений: о поставках истребителей Mirage, обучении украинских военных на территории Франции и совместных проектах в оборонной промышленности. Визит Зеленского можно назвать очень результативным.

Поездку Зеленского во Францию не следует рассматривать в контексте того, что Париж сыграет весомую роль в таких процессах, как интеграция Украины в Евросоюз и НАТО.

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Вопрос вступления в ЕС движется: были приняты принципиальные решения о предоставлении Украине статуса страны-кандидата и начале переговоров касательно европейской интеграции. Сейчас решается техническая проблема в виде политического препятствия – традиционного сопротивления Венгрии. Будапешт сопротивляется проведению процедурной конференции в конце июня, в рамках которой должна определиться переговорная рамка. Это нужно для запуска переговоров по трем десяткам различных направлений между Украиной и ЕС. И Венгрия все это тормозит. Но решение все равно будет, вопрос только в том, когда это произойдет: если в конце июня, то переговоры начнутся, вероятно, летом или осенью. Либо решение появится немного позднее.

И Франция здесь никак не может помочь Украине. Конечно, в теории Макрон мог бы, как Шольц, провести какие-то особые переговоры с Орбаном за чашкой кофе. Но особенных отношений между Макроном и Орбаном замечено не было, поэтому в решении технической и отчасти политической проблемы французский президент вряд ли будет помощником. В этой ситуации можно было понадеяться разве что на влияние на Орбана премьер-министра Италии Мелони. Она идеологически близка к Орбану, есть особые отношения, поэтому Мелони и могла бы как-то повлиять.

Но влияние Франции здесь по большому счету и не нужно, ведь интеграцию Украины поддерживает сам Евросоюз и Еврокомиссия, главой которой, скорее всего, останется Урсула фон дер Ляйен – активная сторонница Украины в ЕС. За евроинтеграцию Украины выступает и большинство европейских стран. Прямой противник на сегодня – только Венгрия. Поэтому нам нужно думать не о влиянии того же Парижа, а о тактике преодоления постоянных критических сопротивлений со стороны Венгрии.

Что касается продвижения вопроса вступления Украины в НАТО, то здесь все упирается в проблему Белого дома. Нам нужно добиться изменения позиции президентской администрации. Перспектива вступления в НАТО будет зависеть от того, когда и на каких условиях закончится война. Пока идет война, в Альянс нас не примут, чтобы не спровоцировать боевые действия между НАТО и Россией.

Нам нужен не протекторат Франции, а наращивание военной поддержки Украины. В вопросе помощи Париж до сих пор уступает, например, Берлину, который по этому показателю лидирует. Франция же находится в конце первого десятка стран, которые нам помогают. И вот над усилением помощи от Парижа нам и надо работать.

Если говорить о предположениях и прогнозах относительно того, что Франция отправит свои войска в Украину, это, на мой взгляд, фантазии. Ведь Макрон напрямую не обещал этого сделать. Риторика и конкретные действия Макрона нетождественны, и примеров тому множество. Макрон стремится стать новым европейским Черчиллем, лидером формирования единой системы безопасности Европы. В принципе, нам нужно поддерживать такую риторику Макрона и работать с ним, что и делает президент Зеленский.

Коалиция инструкторов, которую предложил Макрон – это направление, над которым можно поработать. Но инструкторы и войска на территории Украины ведь не одно и то же. Воевать за нас никто не будет, потому что это риск прямого военного столкновения НАТО с Россией. Против выступят США и целый ряд европейских стран. А вот расширять военное и политическое сотрудничество между Украиной и Францией необходимо. Сейчас Макрон проявляет такой интерес, и это нужно максимально использовать.

Отмечу и важный момент относительно истребителей Mirage, которые Франция должна передать Украине. Париж уже предлагал Киеву самолеты, но их не брали, потому что надеялись на поставки F-16. Однако поставки затянулись. Политическое решение было принято еще год назад, на саммите Большой семерки. Были решения отдельных стран, начало обучения украинских специалистов с конца прошлого года. Но пока ни один F-16 в Украину так и не прибыл.

И ситуация сегодня, когда у России большое преимущество в воздухе, стала сигналом, что сейчас нужно использовать всевозможные источники поставок авиации. Пока неизвестно, сколько самолетов Mirage мы получим, но нам, очевидно, нужно оружие. Если дают, надо брать. Провести обучение, подумать, как можно более эффективно использовать эти самолеты. К тому же в сделке заинтересованы обе стороны. Франции выгодно продвигать свою оборонную продукцию, как фактор влияния, а нам это важно для укрепления отношений с Парижем.

Насколько я понимаю, у Mirage есть ряд важных качеств для нынешней войны. Самолеты можно использовать для запуска управляемых авиабомб, а также ракет воздух-земля и воздух-воздух. Конечно, есть свои нюансы и в вопросах технического обслуживания, как с теми же F-16. Применение Mirage не принесет переломов в войне, но нам нужны истребители, поэтому их нужно брать. Сейчас нет выбора, надо использовать оружие, которое дают.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Владимир Фесенко, политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента, специально для Главреда

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