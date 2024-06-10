УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

В чем успех визита Зеленского во Францию и почему надо брать Mirage 2000

Владимир Фесенко
10 июня 2024, 11:00
243
Президент Франции Эммануэль Макрон заинтересован в укреплении сотрудничества с Украиной, момент нужно использовать максимально.
Зеленский, Макрон
Франция не отправит свои войска в Украину, но вопрос с инструкторами можно прорабатывать / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео facebook.com/zelenskyy.official, УНИАН

Атмосфера и результат визита Владимира Зеленского во Францию показали, что в отношениях Киева и Парижа сейчас наблюдается очень позитивная динамика. Целей поездки было несколько. Во-первых, участие в официальных торжествах необходимо для поддержания и укрепления партнерских связей. Во-вторых, визит важен в плане усиления сотрудничества и с США, ведь президент провел встречу не только с Эммануэлем Макроном, но и с Джо Байденом. Зеленский также выступил и перед депутатами Национальной ассамблеи Франции, его слова вызвали эмоциональную и положительную реакцию.

Укрепление двухсторонних партнерских отношений между Украиной и Францией, пожалуй, было главной целью. Это особенно важно в контексте противостояния Украины российской военной агрессии. Франция подтвердила свою поддержку, которая отразилась в предоставлении нового пакета помощи и подписании ряда соглашений: о поставках истребителей Mirage, обучении украинских военных на территории Франции и совместных проектах в оборонной промышленности. Визит Зеленского можно назвать очень результативным.

Поездку Зеленского во Францию не следует рассматривать в контексте того, что Париж сыграет весомую роль в таких процессах, как интеграция Украины в Евросоюз и НАТО.

видео дня

Вопрос вступления в ЕС движется: были приняты принципиальные решения о предоставлении Украине статуса страны-кандидата и начале переговоров касательно европейской интеграции. Сейчас решается техническая проблема в виде политического препятствия – традиционного сопротивления Венгрии. Будапешт сопротивляется проведению процедурной конференции в конце июня, в рамках которой должна определиться переговорная рамка. Это нужно для запуска переговоров по трем десяткам различных направлений между Украиной и ЕС. И Венгрия все это тормозит. Но решение все равно будет, вопрос только в том, когда это произойдет: если в конце июня, то переговоры начнутся, вероятно, летом или осенью. Либо решение появится немного позднее.

И Франция здесь никак не может помочь Украине. Конечно, в теории Макрон мог бы, как Шольц, провести какие-то особые переговоры с Орбаном за чашкой кофе. Но особенных отношений между Макроном и Орбаном замечено не было, поэтому в решении технической и отчасти политической проблемы французский президент вряд ли будет помощником. В этой ситуации можно было понадеяться разве что на влияние на Орбана премьер-министра Италии Мелони. Она идеологически близка к Орбану, есть особые отношения, поэтому Мелони и могла бы как-то повлиять.

Но влияние Франции здесь по большому счету и не нужно, ведь интеграцию Украины поддерживает сам Евросоюз и Еврокомиссия, главой которой, скорее всего, останется Урсула фон дер Ляйен – активная сторонница Украины в ЕС. За евроинтеграцию Украины выступает и большинство европейских стран. Прямой противник на сегодня – только Венгрия. Поэтому нам нужно думать не о влиянии того же Парижа, а о тактике преодоления постоянных критических сопротивлений со стороны Венгрии.

Что касается продвижения вопроса вступления Украины в НАТО, то здесь все упирается в проблему Белого дома. Нам нужно добиться изменения позиции президентской администрации. Перспектива вступления в НАТО будет зависеть от того, когда и на каких условиях закончится война. Пока идет война, в Альянс нас не примут, чтобы не спровоцировать боевые действия между НАТО и Россией.

Нам нужен не протекторат Франции, а наращивание военной поддержки Украины. В вопросе помощи Париж до сих пор уступает, например, Берлину, который по этому показателю лидирует. Франция же находится в конце первого десятка стран, которые нам помогают. И вот над усилением помощи от Парижа нам и надо работать.

Если говорить о предположениях и прогнозах относительно того, что Франция отправит свои войска в Украину, это, на мой взгляд, фантазии. Ведь Макрон напрямую не обещал этого сделать. Риторика и конкретные действия Макрона нетождественны, и примеров тому множество. Макрон стремится стать новым европейским Черчиллем, лидером формирования единой системы безопасности Европы. В принципе, нам нужно поддерживать такую риторику Макрона и работать с ним, что и делает президент Зеленский.

Коалиция инструкторов, которую предложил Макрон – это направление, над которым можно поработать. Но инструкторы и войска на территории Украины ведь не одно и то же. Воевать за нас никто не будет, потому что это риск прямого военного столкновения НАТО с Россией. Против выступят США и целый ряд европейских стран. А вот расширять военное и политическое сотрудничество между Украиной и Францией необходимо. Сейчас Макрон проявляет такой интерес, и это нужно максимально использовать.

Отмечу и важный момент относительно истребителей Mirage, которые Франция должна передать Украине. Париж уже предлагал Киеву самолеты, но их не брали, потому что надеялись на поставки F-16. Однако поставки затянулись. Политическое решение было принято еще год назад, на саммите Большой семерки. Были решения отдельных стран, начало обучения украинских специалистов с конца прошлого года. Но пока ни один F-16 в Украину так и не прибыл.

И ситуация сегодня, когда у России большое преимущество в воздухе, стала сигналом, что сейчас нужно использовать всевозможные источники поставок авиации. Пока неизвестно, сколько самолетов Mirage мы получим, но нам, очевидно, нужно оружие. Если дают, надо брать. Провести обучение, подумать, как можно более эффективно использовать эти самолеты. К тому же в сделке заинтересованы обе стороны. Франции выгодно продвигать свою оборонную продукцию, как фактор влияния, а нам это важно для укрепления отношений с Парижем.

Насколько я понимаю, у Mirage есть ряд важных качеств для нынешней войны. Самолеты можно использовать для запуска управляемых авиабомб, а также ракет воздух-земля и воздух-воздух. Конечно, есть свои нюансы и в вопросах технического обслуживания, как с теми же F-16. Применение Mirage не принесет переломов в войне, но нам нужны истребители, поэтому их нужно брать. Сейчас нет выбора, надо использовать оружие, которое дают.

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Владимир Фесенко, политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента, специально для Главреда

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Владимир Фесенко Mirage 2000-5
Реклама

Главное за день

У РФ крупные потери: ВСУ разбили вражеских штурмовиков на Харьковщине

У РФ крупные потери: ВСУ разбили вражеских штурмовиков на Харьковщине

12:47 Украина
"Оккупация" Рыжевки и наступление на Сумщину: Зеленский срочно созвал Ставку

"Оккупация" Рыжевки и наступление на Сумщину: Зеленский срочно созвал Ставку

12:13 Украина
Самолеты Mirage, извинения Байдена и планы Макрона. Итоги визита Зеленского во Францию

Самолеты Mirage, извинения Байдена и планы Макрона. Итоги визита Зеленского во Францию

12:00 Аналитика
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 июня: Ракам нужна помощь, Львам - совет 10425

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 июня: Ракам нужна помощь, Львам - совет

Будет сиять: что нужно изменить во время мытья волос - секрет голливудских локонов 6466

Будет сиять: что нужно изменить во время мытья волос - секрет голливудских локонов

Это мой дом : Филипп Киркоров отказался от детей 5232

"Это мой дом": Филипп Киркоров отказался от детей

Танцор-беглец Влад Яма признался, за чей счет живет в США 4936

Танцор-беглец Влад Яма признался, за чей счет живет в США

Последние новости

12:53

Легендарная украинская певица призналась в нежных чувствах к Зиброву: "Обожаю"

12:47

У РФ крупные потери: ВСУ разбили вражеских штурмовиков на Харьковщине

12:45

"Муж очень любит детей": Алина Гросу заговорила о пополнении в семье

12:25

Махинации на миллионы: СБУ снова постучалась к Медведчуку и Козаку, новое подозрение

12:22

Какой праздник 11 июня: что категорически запрещено делать на Варфоломея и Варнавы

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:13

"Оккупация" Рыжевки и наступление на Сумщину: Зеленский срочно созвал Ставку

12:10

16-летняя дочь Кошевого показала нежную романтику с юным бойфрендом

12:00

Мустафа Найем подал в отставку с поста главы Агентства восстановления

12:00

Самолеты Mirage, извинения Байдена и планы Макрона. Итоги визита Зеленского во Францию

Реклама
11:54

ВСУ могут перейти в наступление летом: в США заявили о "шансе перезагрузить войну"

11:43

Удар по новейшему истребителю россиян: в ВСУ оценили атаку на Су-57 в РФ

11:31

Продлят ли срок обновления данных в ТЦК для военнобязанных: в Раде поставили точку

11:24

Крутейший рецепт приготовления хека: невозможно устоятьВидео

11:13

"Летит невероятное количество": в ВСУ рассказали о новой угрозе в Донецкой области

11:00

В чем успех визита Зеленского во Францию и почему надо брать Mirage 2000мнение

10:54

Кого из мужчин могут задержать и принудительно доставить в ТЦК: в ВР четко ответили

10:51

Лимиты света будут распределять иначе с 24 июня: что произошло

10:48

Китайский гороскоп на завтра 11 июня: Драконам - удар от близких, Петухам - потеря финансов

10:45

Удар по обороне Крымского моста: на Азове дроны атаковали российские суда

10:27

Без уксуса или отбеливателя: как убрать известковый налет на унитазе

Реклама
10:19

Не все F-16 придут в Украину: в ВСУ рассказали о размещении самолетов

10:15

Начала ли РФ большое наступление на Сумщине: в ЦПД дали ответ

10:02

"В морге предлагали миллион": отец Жанны Фриске рассказал, что случилось после смерти певицы

09:52

В ВР "очень дискутировали": нардеп сказал, будут ли е-повестки и направления на ВВК

09:49

Как не остаться без денег: о чем пенсионеры обязательно сообщить в ПФУ

09:41

Насчёт открытия пляжного сезона в Одессе...мнение

09:37

"Сдача" Крынок на Херсонщине: Братчук раскрыл ситуацию на самых тяжелых направлениях

09:10

Гороскоп на завтра 11 июня: Ракам - споры и недоразумения, Стрельцам - удовольствие

09:02

В Израиль не собирается: Алла Пугачева с семьей покидает Кипр - что случилось

08:31

РФ пытается взять в клещи Часов Яр: в ВСУ рассказали о лобовых штурмах города

08:05

ВСУ совершили "мощный рывок" и контратаковали в Харьковской области - ISW

08:04

"Это мой дом": Филипп Киркоров отказался от детей

06:58

В Крыму мощная "бавовна": вероятно, был прилет по военному объекту

06:36

ВСУ может получить разрешение бить оружием Запада по тыловым районам РФ - ISW

06:04

Как нам остановить Россию?мнение

05:30

Ребус для тех, у кого блестящее зрение: надо найти три панды без солнечных очков

03:36

Стало известно, каким оружием поразили самолеты россиян в Северной Осетии

03:00

"Историческая вещь": в армии США раскрыли, чем ВСУ сбили самолет А-50 РФ

02:30

Новый старый жених: Бритни Спирс вернулась к бывшему - СМИ

02:02

РФ изменила направление главного удара на Востоке: названо самое горячее направление

Реклама
01:31

Как быстро отбелить носки: в Сети поделились действенным лайфхаком

09 июня, воскресенье
23:46

"Когда он прекратит постить фигню": Анатолий Анатолич огрызнулся на Гордона

23:20

Чудо на фронте: воины ВСУ на БМП эвакуировали раненого бойца под носом у врагаВидео

22:42

"Есть шанс перезагрузить войну": сторонник Трампа призвал США к решительности

22:00

Удар по каналу доставки БК: новые детали атаки на корабль РФ в Азовском море

21:45

Ани Лорак захейтили за жесткую ретушь снимка дочери - как выглядит девочка

21:24

Как будут выключать свет 10 июня: в Укрэнерго сделали заявление

21:07

Зеленский намекнул на "сюрпризы" для РФ и назвал самую "горячую" точку на фронте

20:48

"Аналоговнетная" российская ПВО уже ждет превентивного глобального удара по РФмнение

20:36

Сколько самолетов Mirage 2000-5 Франция может дать Украине: СМИ узнали цифры

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять