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В чем Украина и Аргентина с ее новым президентом очень похожи?

Павел Вернивский
20 ноября 2023, 19:10
Либеральные лидеры меняют социалистов и наоборот, но ни один из них не может изменить структуру экономики.
Хавьер Милей
Хавьер Милей / фото: Википедия

Аргентина очень похожая на нас страна. Это такое же аграрное сырьевое государство и вот эта модель уже много лет создает проблемы для экономики этой страны.

Причем проблемы создает не так сама модель, как конфликт существующей модели экономики с большой социальной составляющей бюджета, которая составляет 2/3 этого бюджета.

Почему? Потому что текущая аграрная модель не способна генерировать такой объем налоговых поступлений в бюджет, чтобы профинансировать эти все расходы. И поэтому страна сидит по уши в долгах, которые тоже не может погасить, а дефолты стали привычным явлением для них.

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И абсолютно все президенты страны оказываются на растяжке, придумывая различные акробатические трюки чтобы угодить и населению, и аграриям, которые формируют экономику Краины. Но по факту, ни один из них не смог решить этот конфликт, потому что при текущей структуре экономики решения проблемы не существует.

Потому что для увеличения размера поступлений необходимо менять структуру экономики. То есть, увеличить количество и долю разнообразных секторов экономики, которые будут генерировать дополнительные налоговые поступления. Простыми слова, увеличивать удои за счет поголовья коров, а не пытаясь выдоить больше молока из существующих. Однако, для этого необходимо делать непопулярные реформы среди существующего бизнеса. Сокращать налоги для новых отраслей, а не существующих.

И в целом, такой путь будет иметь минимальное негативное влияние на доходы бюджета, но вызовет недовольство среди тех же аграриев. Которые в первую очередь будут недовольны тем, что налоги уменьшают каким-то не понятным секторам, а не их предприятиям. А во-вторых, будут недовольны тем, что их заставляют изменить вид деятельности.

Поэтому, в Аргентине, так как и в Украине, ни один кандидат не пойдет на такие непопулярные среди бизнеса шаги, а вместо того будет говорить о глобальном сокращении налогов, чтобы и аграриев не обидеть. Аргументируя это тем, что уменьшение налогов приведет к увеличению доходов бюджета.

Кстати, вот говорят что новый президент до этого был самым известным экспертом на телевидении. Однако, это же телевидение кем-то контролируется и финансируется. А если экономика Аргентины преимущественно аграрная, то кто кроме аграриев имеет деньги чтобы финансировать эти СМИ и продвигать там выгодные для себя идеи? И если эксперта крутят и часто показывают, то наверняка его идеи кому-то выгодны. Ну и этим аграриям наверняка выгодна долларизация, потому что они и так работают на экспорт.

Однако, я лично не понимаю чего эти доходы должны увеличиться? Может ли урожайность на земле от этого увеличится или размер бизнеса? Нет конечно. Поэтому никакого роста доходов бюджета не будет. И в конечном случае от этого уменьшения налогов пострадают люди, которые зависят от социальных расходов бюджета. А это в свою очередь может спровоцировать социальное недовольство. И в будущем приведет к власти социалиста, который будет пытаться задобрить население, но не слить при этом бизнес.

И в этом как раз трагедия Аргентины. Они уже много лет ходят по кругу. Либеральные лидеры меняют социалистов и наоборот, но ни один из них не может изменить структуру экономики.

И здесь Украина очень схожа с Аргентиной. Потому что мы как раз начинаем путь в этом направлении. Можно сказать, заходим в этот круг, из которого выхода нет.

Кто такой Павел Вернивский?

Павел Вернивский - экономист, аналитик. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Capital Times. Эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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Аргентина Павел Вернивский
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