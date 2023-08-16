В чем разница между украинскими защитниками и русской армией

Никакой "родины" они не защищают. Потому, что Путин (как до этого - Сталин) украл у них родину.

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Война в Украине / колаж: Главред, фото: 17 ОТБр, скріншот: відео

Прошел один год и сто семьдесят два дня войны. Россияне ракетами обстреливают украинские города, есть погибшие и раненные.

Сегодня я слушал одно интервью. Известный российский журналист-эмигрант взял его у известного и модного российского писателя, тоже - эмигранта.

(Не буду называть фамилии, поскольку проблема, которую я хочу обсудить, имеет более фундаментальное значение, чем просто одно конкретное интервью).

видео дня

Оба (и журналист и писатель) очень талантливые и прогрессивные. Разумеется, что оба придерживаются вполне нормальных, антипутинских взглядов, поддерживают Украину и все такое.

И в этом интервью была отчетливо проговорена важная мысль, что вот, мол, Путин пытается идейные установки советских солдат во время Великой Отечественной войны приспособить для нужд его сегодняшней СВО и что это совершенно неправильно потому, что тогда солдаты защищали родину, а сейчас они - захватчики и агрессоры.

Я сначала сидел и кивал головой: правильно же все говорят, так и есть… Но после подумал вот о чем: значит когда советский солдат вторгался в Польшу и Финляндию, то он был захватчик и агрессор.

А потом, когда практически сразу же после этого, на него напали "немецко-фашистские захватчики", он мигом превратился в положительного героя, защищающего родину от врага. И вот он защищает, защищает, защищает… Отбросил врага к своей границе… Кончил защищать. Пересек границу СССР и начал "освобождать", допустим, поляков.

Какой у него в этот момент образовался статус? Агрессора? Или он остался по-прежнему "защитником отечества"? Поляки ведь не просили его их "освобождать". И нынешний снос поляками насильно поставленных памятников этим "освободителям" - лишнее тому доказательство.

Поставлю вопрос жестче: в чем отличие второго вторжения в Польшу в 1944 году от первого в 1939? Есть какая-то разница?

Или вот еще вопрос. Когда он был еще в статусе "защитника отечества", что он защищал? Сталинский режим, который его ограбил, отобрал землю, отца расстрелял, мать заморил голодом, а его самого превратил в колхозного раба или некую абстракцию под названием "родина"?

В чем конкретно эта "родина" для него выражалась? И разве мог раб бояться порабощения? Разве могли враги отобрать у него имущество, если его у него нет? Какая, в сущности, ему была разница кто эксплуатирует его и природные ресурсы его страны, если никаких выгод от этого он все равно не имел?

Почему режим, который насильно захватил власть в его стране и удерживал ее уже к тому времени почти четверть века, должен был быть для него роднее, чем режим нового агрессора? Чем один оккупант отличается от другого? Норма репрессий была примерно одинаковой, соотвественно, риск погибнуть под оккупацией был более-менее такой же, что и при "родной" советской власти (если не меньше).

Разве это не просто клише сталинской пропаганды про "защитника родины"? Причем такое клише, с которым мы все срослись и воспринимаем его как что-то само собой разумеющееся?

Разве вся эта "Великая Победа" не есть просто чудовищное человеческое жертвоприношение на алтарь бога-Сталина? Разве это не она продлила агонию советского режима еще на сорок с лишним лет? И даже, возможно, по сей день путинский режим существует благодаря лишь этой "Великой Победе"…

И если это все правда, про "защитника родины", то у меня вопрос: вот идет нынешняя война. И в какой-то момент она переходит на российскую территорию. Может же такое быть? Вполне… И что тогда происходит?

Вот этот российский солдатик, "герой Бучи и Мариуполя" как добрый молодец ударяется оземь и становится мигом "защитником отечества"? Со всеми причитающиеся этому понятию пиететом, памятниками, красивыми фильмами и "вечной благодарностью"?

И, предположим, он отгоняет агрессора (то есть в данном случае ВСУ) обратно за кордон. Кого он в этом случае спас кроме Путина? Себя? Свою семью? Нет. Он обрек их на дальнейшее издевательство и грабеж со стороны путинской банды. Он защитил своей грудью право этой банды и дальше измываться над российским народом.

Вы скажете, что с этой логикой можно подойти и к украинцам? Нет! Украинцы защищают свою свободу. Свою страну, в которой власть выбрана ими. И в положенный срок они ее могут оставить, а могут - заменить. Это страна принадлежит им.

А Россия принадлежит одному лишь Путину. И Путина уже давно никто не выбирал. Все знают, что он узурпировал власть. И что все, что есть на территории России - принадлежит ему. И даже если вы чем-то пока еще пользуетесь, то только до той поры, пока этого не захотел он или кто-то из его кооператива "Озеро".

И погибают россияне не за вольную Россию и свою свободу, а за Путина и его право ими владеть. В этом и заключается разница между украинскими защитниками родины и русской армией бессловесных рабов, которым пропаганда внушила, что они что-то там защищают, кроме путинского дворца в Геленджике.

Никакой "родины" они не защищают. Потому, что Путин (как до этого - Сталин) украл у них родину. Невозможно защитить то, чего у тебя уже нет. Поэтому проиграв эту войну русский солдат сделает услугу прежде всего самому себе.

И наша задача четко это ему объяснить. Ведь наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Кто такой Альфред Кох Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

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