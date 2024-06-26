В чем проблема Украины и как выиграть войну

Ситуация настолько беспокоит военных, что они уже начали высказываться об этом публично.

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Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: ВВС Франции, Офис президента

Наша проблема - в масштабе личностей.

В последнее время главное ощущение - собственная беспомощность: надвигается катастрофа, а ничего поделать нельзя.

Общаюсь с фронтовыми медиками: у нас очень много потерь - и погибшими, и ранеными. А военные рассказывают, что да - бои крайне ожесточенные, поэтому без потерь невозможно, и враг теряет значительно больше. Но значительная часть наших потерь - на совести тех командиров ВСУ, для которых жизнь бойцов так и не стала высшей ценностью, и они исповедуют советский принцип "держаться любой ценой".

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Но главное, что на третьем году войны мы потеряли чуть ли не главное свое преимущество над врагом - креативность и неожиданность. Раньше многие вопросы совместных боевых действий решались на горизонтальном уровне, между командирами среднего звена, что позволяло учитывать реальное положение на соседних позициях и действовать согласованно. То есть, эффективно и с минимальным потерями.

Ситуация настолько беспокоит военных, что они уже начали высказываться об этом публично, несмотря на возможные карательные последствия со стороны тех с большими погонами, кого они критикуют.

Принудительная мобилизация проблему не решает, а откладывает и усугубляет.

Направление повышения устойчивости украинской энергетики полностью провалено. То, на что были потрачены огромные средства, оказалось неэффективным. А вот о максимальном развитии распределенной генерации вспомнили только сейчас, когда уже петух клюнул. И будет ли сделано что-то спасительное до зимы - большой вопрос. Ну, конечно, кроме повышения тарифов.

Мирные переговоры... Безусловно, присоединение к коммюнике швейцарского Саммита мира таких мощных стран как Барбадос и Маршалловы Острова заставит кремлевского фюрерка убраться с оккупированных территорий. Но это не точно.

О коррупции в тылу уже и вспоминать как-то неудобно, она стала проходной темой. Приведу лишь один пример, свидетельствующий о весьма угрожающей тенденции.

Власть все и все устраивают, кроме тех, кто настаивает на безотлагательном обновлении и очищении властной системы. М. Безуглая и М. Тищенко стали антигероями нашего времени, символами неадекватности и общественной аллергии. Тем не менее, им и подобным им - сухо и комфортно: никаких выборов не предвидится, война зацементировала их безальтернативность.

В такой ситуации невозможно не только выиграть войну и освободить оккупированные территории, но даже сдержать агрессора, который по сотне метров безостановочно лезет и лезет вперед. Недоимперия за счет войны лишается маргиналов, а мы теряем лучших.

У меня нет совета, что с этим делать, потому что делать нужно быстро. Вынужден констатировать: наша история свидетельствует о том, что все поражения Украины и последующие за ними темные времена напрямую связаны с неадекватностью тех, кого общество выносило наверх и доверяло им себя возглавлять.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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