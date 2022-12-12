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В чем особеность ситуации в Бахмуте

Александр Коваленко

блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

12 декабря 2022, 06:18
Бахмут становится самым насыщенным районом по количеству артиллерии РОВ во всей зоне боевых действий.
В чем особеность ситуации в Бахмуте
На бахмутском направлении - огросное количество артиллерии РФ / Twitter/informatorlgua, Freeradio

В районе Бахмута враг сконцентрировал 12 дивизионов ствольной и реактивной артиллерии, из состава 2-х ОВБр и артгрупп линейных бригад 1АК и 2 АК.

Так же в этой локации сосредоточены отдельные огневые батареи, с потенциалом 120-мм и 82-мм минометных взводов и батарей. Таким образом, РОВ используют в этом направлении артиллерии 152-мм САУ МСТА-С с СОУ Успех-С и комплектом Накидка, РСЗО Ураган, 152-мм САУ Гиацинт-С, 240-мм Тюльпан.

Кроме того в данный район прибыли подразделения 31-й ОДШБр и 76-й ДШД и появились, соответственно, 2С9 и 2С9М 120-мм САУ Нона-С.

Таким образом, Бахмут становится самым насыщенным районом по количеству артиллерии РОВ во всей зоне боевых действий.

Но в этой всей истории с насыщение есть одно очень существенное "НО". Вы, конечно, можете натащить 100500 стволов, но сможете ли вы эти стволы обеспечить боекомплектом, чтобы совершить 100500 выстрелов?

Бахмут это единственное направление, на котором РОВ сейчас может реализовывать тактику огневого вала. Но, реализуют они её не 24/7, а с паузами. Обстрелы волнообразные и не постоянные. То есть, огневой вал полноценно не обеспечивается, а стволы простаивают.

В свою очередь, насыщение артиллерией и её не эффективное использование РОВ приводит к тому, что её ВСУ перемалывают более эффективно. Таким образом, Бахмут сейчас на себя не просто стягивает живую силу врага, сковывая его, но и решает как минимум 4 артиллерийские задачи.

1 – концентрирует значительную часть артиллерии в одной локации, минимизируя её присутствие на других участках.

2 – продолжает истощение российского боекомплекта для ствольной и реактивной артиллерии.

3 – увеличивает локально износ стволов всех типов и калибров российской артиллерии.

4 – позволяет локализовано уничтожать российскую артиллерию, сконцентрированную в пристрелянной и простреливаемой зоне.

Всё это достигается очень дорогой ценой. Но, к сожалению, в войнах малых цен не бывает и благодаря этой, мы истощаем врага и готовимся освобождать нашу землю дальше!

Слава городу герою Бахмуту! Слава героям защитникам Бахмута!

Источник

Бахмут
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