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В чем никогда не признается хороший русский

Тарас Сидоржевский
1 мая 2023, 08:59 обновлено 1 мая, 09:04
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Русские открыто мечтают убрать своего тирана руками украинцев. Они ждут, когда украинцы решат их главную проблему.
Герб России
Русские обречены на имперское мышление / фото УНИАН

"Я понял, что Владимир Путин - чудовище, уничтожающее Россию, в 2012 году, когда был принят закон о собраниях!", - рассказывает первый. "А я осознал, что мы имеем дело со вторым Гитлером еще в далеком 1999-м! Даже не в 2008 или 2014-м!", - с гордостью отвечает ему другой. "Но что мы могли сделать...", - грустно разводит руками первый. "Что мы могли сделать? Да ничего...", - поджимает подбородок второй.

Примерно так сегодня выглядит российская политическая оппозиционная дискуссия. Потом кто-то из них добавляет: "Но украинцев, конечно же, очень жалко".

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На днях соратница Алексея Навального Любовь Соболь мило поздравила телеканал "Дождь" с днем рождения, назвав сотрудников редакции "дождинками". Это те дождинки, которые ранее сочувствовали и помогали "мальчикам", которых отправляли на войну неподготовленными из российских глубинок. Живущий в Нью-Йорке Каспаров дал интервью Дудю, и в сети который день обсуждают как "интеллектуально" шахматист "нокаутировал" журналиста - тем, что объяснил, почему выехал из России до того, как это стало мейнстримом. Дудь, кстати, при этом очень долго сравнивал захватническую войну России с военной кампанией США в Ираке, ставя их в один ряд. Михаил Ходорковский, живущий в Лондоне, предложил Навальному встать "плечом к плечу" в борьбе с режимом, "несмотря на разногласия". При этом не уточнил, каким образом тот должен куда-то "встать", сидя в тюрьме, куда, фактически, добровольно сел, решив стать мучеником, судя по всему. Так же, кстати, как и Илья Яшин, соратник убитого у стен Кремля Бориса Немцова.

Все это - новости последних дней. Похожее длится уже больше года. Российская оппозиция, сидя в разных странах либо тюрьмах, неуклюже рассуждает о том, как сложно объединиться, чтобы что-то противопоставить режиму своего тирана. Делает друг другу комплименты, при этом аккуратно и не очень друг дружку критикуя и что-то бесконечно предлагая. Они периодически по очереди публично подчеркивают, как же много они готовы "прощать" коллегам по оппозиционному цеху, "несмотря на различие взглядов" - ведь враг-то один, и он в Кремле. Кто-то же с российским паспортом держится в стороне и волонтерит, другие ведут каналы на Youtube, кто-то вовсе больше себя не идентифицирует как русского.

Для многих украинцев вышеупомянутые фамилии мало что значат, особенно после 24 февраля. Вся эта среда стала неким белым пятном по сумме причин. Хватает своих проблем - но украинцам плевать даже на их сочувствия, когда очередная русская ракета сносит подъезд в одном из мирных городов. У кого-то были туманные надежды на этих людей, но позже пришло разочарование, а сегодня ментальный ров безразличия с каждым днем становится все глубже, крокодилы в нем плодятся, а стена растет. Украинцы устали разбираться в сортах русских. Хотя вспомните настроения год назад, когда многие пытались поднять соседей на бунт против войны, показать и рассказать правду, на что-то надеясь. Потом были надежды на восстание после объявления там мобилизации, помните? Но ничего не произошло, ничего не изменилось. А кто-то изначально не питал особых надежд в их отношении...

В сухом остатке русским сегодня не остается ничего, кроме как признаваться по очереди, что они не знают, что предпринять, чтобы свергнуть Путина. А вся надежда - на ВСУ, говорят они с горечью в голосе. Какова ирония: судьба России сегодня в руках украинцев! России, которая на протяжении столетий решала судьбу Украины.

Среднестатистический "адекватный" русский (речь не только о политиках, а об огромной доле простых россиян) войну с Украиной оценивает в первую очередь как катастрофу для самой России. "Путин – жулик, он двадцать лет набивал карманы и строил дворцы", - говорят они. "Он проводил отрицательную селекцию в российских элитах, одурманивал народ пропагандой, доводя до звериных инстинктов", - сокрушаются они. "И закончилось все войной и грядущим поражением в ней. А какую Россию можно было построить, если бы было иначе! Столько нефтедолларов делось непонятно куда!", - говорят они с трибун и на кухнях.

Да, они открыто мечтают убрать своего тирана руками украинцев. Они ждут, когда украинцы решат их главную, единственную проблему. Ведь на рак надежды нет, на табакерку особо тоже. А смерть от старости – перспектива больно далека. Как бы самим коньки не отбросить, пока кощей не сдохнет! Они говорят, что украинцы сегодня от горя "имеют право" ненавидеть всех русских, но упускают, что к хорошим русским - отношение особое. И это, в первую очередь, пренебрежение: из-за их неспособности к чему-либо. Они говорят, что украинцы зря всех русских ставят в один ряд, но знают, что их место в ряду особом.

В чем они боятся признаться? Россия не может быть демократическим государством в силу массы причин. Это самая большая страна на планете. Тамошний ребенок еще с детского сада взращивает в себе богоизбранность, начинает верить в некий особый путь русского человека, особое место русского народа. Позже пропаганда ему напомнит, что у России есть ядерная триада. "А какая история! А какая богатая и уникальная русская культура!".

Они обречены на имперское мышление. Они привыкли, что их боятся. Их мировоззрение этим пропитано.

И даже если к власти в России придут демократы, через поколение подрастет новый тиран и будет новая война. Хороший русский хочет сильной, богатой, цивилизованной России. Но он никогда не признает, что такая конфигурация, вероятнее всего, возможна только на короткий промежуток – только в качестве подготовки к новому витку агрессии и сумасшествия. Ведь аксиома о "самой большой стране в мире с ядерной триадой" в голове каждого из них всегда возьмет свое. А украинцы это прочувствовали шкурой. Это и есть тот ров, который не исчезнет никогда.

По-настоящему хороший русский должен быть никудышным русским – сепаратистом и анархистом: должен признать, что России существовать не должно, нужны развал на части и разоружение. О каком-либо "патриотизме" не может быть и речи. А этот экзамен проходят единицы. Ведь в глубине души все они любят свою больную, убогую родину.

Тарас Сидоржевский, главный редактор сайта Главред.

война в Украине Российская империя
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