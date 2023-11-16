В чем главная разница прогнозов завершения войны в Украине

Подозреваю, что когда западные аналитики прогнозировали продолжительность войны в Украине, то они свои прогнозы строили на некорректных субъективных факторах.

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Заметил, что любой неприятный прогноз западных аналитиков в нашем обществе легкомысленно списывают: а они давали нам 2-3 дня, так чего я должен сейчас им верить?

Поэтому давайте попробуем объяснить определенные вещи, которые многие не понимают или даже не знают об их существовании.

Для начала скажу, что любой прогноз всегда базируется на определенной аналитической информации, которая сводится к куче. И уже на базе этой информации разрабатывается прогноз относительно возможного развития событий в будущем.

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Однако, главным недостатком любой информации являются субъективные факторы. То есть, вещи которые зависят от личных качеств людей, принимающих решения. Как поступят разные люди имея один и тот же набор исходных объективных факторов.

Ну условно. Имея одинаковую сумму денег на банковском счете, один человек купит недвижимость, другой инвестирует в бизнес, а еще кто-то в ценные бумаги или биткоины.

Если перевести этот пример на аналитические прогнозы, то аналитик должен понимать какое решение примет тот или иной лидер. Конечно здесь также надо понимать, что такие решения принимаются не в вакууме, а с учетом ответной реакции и других.

Однако, разная психологическая реакция на одинаковые условия это лишь часть проблемы при аналитических прогнозах. Более сложной задачей для любого аналитика является умение распознать психотип и характер человека, принимающего решения. Думаю вы все не раз сталкивались с тем, как люди раскрывают себя в разных ситуациях. Кто-то приятно удивляет, а кто-то разочаровывает. И вот именно эта непредсказуемость человеческой психологии является одной из главных проблем для формирования прогнозов.

Подозреваю, что когда западные аналитики прогнозировали продолжительность войны в Украине, то они свои прогнозы строили на некорректных субъективных факторах. Скорее всего они думали, что лидеры нации испугаются и убегут, а армия покорно сложит оружие не желая воевать с более мощным врагом. И никто четко не знал об уровне планирования в армии врага и готова ли она к возможному сопротивлению. Оказалось что враг очень самоуверен, из-за чего наделал много ошибок.

Тем не менее такая ошибочная оценка субъективных факторов совершенно не значит, что они плохие аналитики. В данном случае ошибки были сделаны не из-за недостаточности квалификации, а из-за дефицита информации, которую на самом деле почти невозможно достать.

И значит ли это, что если они ошиблись один раз, то могут ошибиться и во второй? Конечно могут, но…

Если в начале войны открылись новые ранее неизвестные и непредсказуемые субъективные факторы, которые сыграли важную роль в сдерживании врага.

То сейчас уже все четко понимают на что способны обе стороны. И вот в этом главная разница прогнозов перед войной и сейчас.

Кто такой Павел Вернивский? Павел Вернивский - экономист, аналитик. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Capital Times. Эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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