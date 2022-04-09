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В бункере Путина запахло жареным, или Почему Россия обречена на поражение

Константин Машовец

Военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление", автор книги "Диалоги с нулей"

9 апреля 2022, 13:22

Путин опасается возвращаться в довоенные пределы, потому что тогда это будет означать его поражение в войне. Потому он все же полезет брать Донбасс.

Владимир Путин
Владимир Путин, похоже, стал понимать, что ему не выиграть войну в Украине / УНИАН

Судя по всему, до бункерного долбо...ба стало доходить, что ему готовят в Украине. Причём, что характерно, на таком уровне, что анонсированная и широко разрекламированная "Битва за Донбасс" может даже не состояться.

Две вещи, которые случились в США, сначала "насторожили" кремлёвского придурка, а потом, судя по всему, убедили в том, что ему готовят западню.

Первая - генерал Милли недвусмысленно "намекнул" на счёт того, что война может быть долгой, причём "очень долгой". А потом он же заявил о том, что в неё "... рано или поздно могут быть втянуты и ведущие страны мира"... Более прозрачного и недвусмысленного намёка-послания для Кремля, на счёт того, что "эта война закончится совершенно не так, как рассчитывает Кремль", трудно себе представить.

Вторая - ленд-лиз для Украины выплыл на поверхность. И в Кремле наконец-то почувствовали в воздухе что-то такое "дурно пахнущее" и, сверив свои сроки и планы по "покорению непокорных хохлов", пришли к выводу, что всё это покорение может закончиться большой кучей го...на, прямо во весь Донбасс и Крымский полуостров.

После слов генерала Милли и единогласного "ленд-лиза для Украины" в американском Сенате в Кремле, мягко говоря, "немного а...уели". Вплоть до того, что Песков начал "заговариваться" про "значительные потери российской армии в Украине и страшную трагедию". И, что характерно, на следующий день его не расстреляли как изменника Родины и в тюрячку за дискредитацию ВС РФ не посадили.

В связи со всем этим думается, что судя по всему в Кремле стали всерьёз опасаться за свой план-минимум по отхватыванию себе вместо всей Украины её юго-восточной части в виде мини-Новороссии и подачи всего этого действа как "успешного выполнения плана специальной военной операции".

Ну, собственно, ничего удивительного в том нет.

Если долбо...б капитально так тупанул 24 февраля, то кто ему сказал, что спрыгнуть с этой "тухлой темы" будет так легко? Тем более, что американцы совсем не склонны прощать противника, который так по-детски и явно сам подставился.

Лично я считаю, что долбо...б всё же полезет "брать Донбасс", просто потому, что деваться ему некуда в нынешней ситуации. Авось выгорит.

Но не в этот раз. Дебальцево - 2.0 сегодня не сыграет. Генерал Милли на слушаниях это достаточно чётко проартикулировал.

И в Кремле это уже тоже почувствовали. Потому, собственно, и начали е...алом кремлёвского пургомёта в публичной плоскости "щупать тонкий лёд" своего будущего поражения.

Наибольшими противниками предстоящей "битвы за Донбасс", несомненно, есть практически вся герасимовская "богодельня". Оно и понятно - "добивать" остатки своего более-менее боеспособного воинства в степях и полустепях "Бомбаса" лишь для того, что бы прикрыть ...опу "главного долбо...ба страны" им вовсе "не улыбается". Но их не спрашивают, им ставят задачу и они будут вынуждены её выполнять, без всяких шансов на конечный успех.

А потому придётся съ...бывать на исходные, в положение "до вторжения".

В свою очередь, возвращение ситуации в положение на 23 февраля будет означать для кремлёвского питуна недвусмысленное поражение, с последующим выносом из бункера "на штыках".

Собственно, именно это и подталкивает его "продолжать банкет" в Украине, надеясь "приобрести хоть что-то" в качестве своей "победы". Судя по всему, он даже не понимает, что "заморозить" войну в "удобном" для себя положении, например, удерживая уже захваченное на сегодня, ему не удастся.

Читайте такжеПоражение на Донбассе станет для России окончательным крахом в уничтожении УкраиныУкраина, получившая ленд-лиз и некие смутные перспективы "перерарстания войны в более крупный конфликт" (по словам американского Главы Объединённого Комитета начальников штабов ВС США) просто не остановится, и потому новые "ДНР" и "ЛНР" на востоке и юге, как задумывает бункерный долбо...б, не получатся. Они даже в административных границах Донецкой и Луганской областей не получатся. Украина будет е...ашить, пока они не покинут эти территории... Никаких перемирий, договоров и прочего, пока хоть кто-то находится "за чертой" на момент 23.02.2022 г.

Беда бункерного долбо...ба состоит в том, что он решил 24.02.2022 сорвать банк, поставив на кон и своё будущее. И прое...ал (а как иначе, если его долго и упорно именно к такой ситуации и поводили).

Собственно, потому соскочить ему "на дурняк" очередного ОРДЛО не дадут. Будет проигранная битва, позорное отступление и "уход в политическое небытие" (подозреваю, что и в метафизическое тоже).

viber
война в Украине Владимир Путин
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