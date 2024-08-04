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В Британии четыре дня погромов: при чем здесь Россия?

Юрий Богданов
4 августа 2024, 22:18
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Главные движущие силы погромов - ультраправые организации "Патриотическая альтернатива", "Лига защиты Британии" и "Британское движение".
Беспорядки в Британии
Беспорядки в Британии / Фото: Theguardian.com

Несколько дней в Британии происходят погромы, которые реализуют местные ультраправые и движения "против мигрантов". Они начались после убийства 3 и ранения еще 8 детей 31 июля в городе Саутпорт, пригороде Ливерпуля. Террористический акт произошел во время посещения ими детской вечеринки, посвященной творчеству Тейлор Свифт.

Главные движущие силы погромов - ультраправые организации "Патриотическая альтернатива", "Лига защиты Британии" и "Британское движение". Все они - из той же семьи ультраправых Европы, которые почему-то все существуют за российские или китайские деньги или пользуются их информационным ресурсом. На сейчас арестовано уже более 100 зачинщиков. Суды будут работать 24 часа в сутки, чтобы наказать их.

Как погромы начались? Примерно через час после инцидента был найден виновный - информационный ресурс Channel 3 Now вбросил информацию, что теракт совершил мигрант - мусульманин, прибывший в Британию год назад как нелегал. Убийцей "оказался" некий Али Аль-Шакти. Проблема в том, что такого человека НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВОВАЛО. Его просто выдумали.

видео дня

Тем не менее. Russia Today и другие каналы с кремлевским следом понесли эту новость, подключились боты. Волна дезинформации спровоцировала погромы в самом Саутпорте. 39 полицейских получили ранения. Полиция опровергла заявления Russia Today, заявив, что подозреваемый родился в Великобритании. Позже Russia Today убрало эту новость со своего сайта, но сеть уже понесла.

Кто такие Chanel 3 Now, которые выступили первоисточником? Канал Chanel 3 Now появился в 2012 году и транслировал уличные гонки из Ижевска. Затем канал перепрофилировался в "пакистанский", а с 2021 года стал "новостным". Сайт появился в 2023 году. Channel 3 Now называет себя американским веб-сайтом, но фактически администрируется из Пакистана и распространяет много российского контента.

YouTube - канал Channel 3 Now имел всего 3000 подписчиков, однако новость о террористе просмотрели как минимум 27 млн аккаунтов. После того, как информация об убийце-мусульманине была опровергнута, учетная запись Channel 3 Now в YouTube была удалена, а сайт Channel 3 Now "принес извинения" за распространение ложной новости.

Суд в Ливерпуле решил не применять норму о сокрытии личности, так как она порождает дезинформацию. Террористом оказался 17-летний Аксель Муганва Рудакубана. Он родился в Британии в семье мигрантов из Руанды в христианской семье.

Но все выходные Британию трясет. Погромы происходят в крупнейших промышленных центрах - Ливерпуле, Манчестере и Лидсе, а также в Халле, Белфасте (Уэльс), и Бристоле. В Ливерпуле мятежники разгромили библиотеку. В рамках борьбы с нелегальной миграцией, конечно.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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