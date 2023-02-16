Концентрация количества россиян на квадратный километр выросла в несколько раз. Но при этом их качество снизилось.

В ближайшие недели будет тяжело, и будет становиться тяжелее, считает Дикий / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Я отношусь к тому кругу людей, кто уже две-три недели говорит, что хватит ждать наступления, оно уже идет. Если несколько месяцев назад мы ожидали какого-то крупного наступления, обсуждали сценарии того, что россияне попробуют "если надо повторить" поход на Киев, фантастических ударов из Беларуси и отрезания запада Украины от центра, то еще до Нового года стало достаточно очевидным, что этого не будет. Где-то в декабре было понятно, что на это у РФ нет сил и средств. Далее оставался вариант так называемых больших клещей на левом берегу Днепра, то есть удара из Запорожья и степей юга и одновременно с севера, на восток от Харькова. Тогда возникала бы угроза "большого котла", в котором бы оказалась вся наша группировка на Донбассе, и тогда она была бы вынуждена либо воевать в котле, либо отходить на правый берег, из-за чего линия фронта проходила бы по Днепру. Но сейчас совершенно очевидно, что для таких мегаломанских планов у россиян и близко не дотягивает количество и качество нужных сил и средств.

Честно говоря, я до последнего надеялся, что они на что-то подобное замахнутся, ибо это было бы их большим идиотизмом, что облегчило бы нам жизнь. Подобное наступление мы бы быстро отбили, а дальше бы у россиян все посыпалось. И, к сожалению, не стоит недооценивать врага – россияне учатся на ошибках, и на этот раз они трезво оценили свои возможности. И решения явно принимали военные, а не политики. Потому что для таких крупных наступлений нужны высокоманевренные части с большим количеством бронетехники на ходу и хорошо подготовленным персоналом. Ничего из этого у россиян сейчас нет. Зато у них есть преимущество в количестве очень некачественной живой силы. То есть у россиян есть "пушечное мясо" в избытке. Сравним: когда год назад россияне к нам заходили, тогда было одновременно около 180 тысяч оккупантов, которые зашли в 10 областей Украины. Сейчас на оккупированных территориях, по разным данным, находится от 220 до 320 тысяч оккупантов в четырех областях.

Иначе говоря, концентрация количества россиян на квадратный километр выросла в несколько раз. Но при этом их качество снизилось – сильно выбиты офицерский, сержантский состав. А это существенно, потому что без младшего командирского и сержантского составов нельзя структурировать любое количество мобилизованных в полноценную воинскую часть.

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Мобилизованных, ничему не обученных и плохо мотивированных, пруд пруди. И, к сожалению, противник правильно рассчитал, как использовать такое преимущество. Здесь не побегаешь в дальние рейды, но будешь медленно прорывать фронт, словно асфальтным катком, волна за волной посылая на смерть одноразовое "пушечное мясо". И оказалось, что именно этой, совершенно варварской даже в отношении их личного состава тактике, очень трудно противостоять. Особенно тяжело, когда россиянам удается навязать ближний бой. То есть то, что было в Соледаре и то, что сейчас происходит на окраинах Бахмута, когда бои продолжаются в застройке. Тогда фактически не работает "броня" - ни наша, ни их туда не заезжает, потому что она живет там несколько минут.

Фактически это "стенка на стенку", то есть пехота на пехоту. И в таком случае, к сожалению, их количество при плохом качестве можно компенсировать только нашим же количеством. У них – бешеные потери, у нас – в разы меньше, но просто потому, что мы в обороне. Не потому, что мы лучшие – будем откровенны, наш обычный мобилизированный лучше только в мотивации. Это такой же обычный человек, которого война вырвала из нормальной жизни, и которому уже по ходу пришлось становиться солдатом. Поэтому в этом смысле что украинские мобилизированные, что российские находятся в одинаковых условиях. Конечно, есть разница в мотивации, в общем интеллекте и уровне развития (к счастью, это преимущество в нашу пользу), но все равно с обеих сторон это непрофессионалы против непрофессионалов.

Из этого вытекает, что когда у них огромные потери, даже наши потери в два, три, четыре раза меньше – это все равно огромные. И Соледар, и Бахмут стоили нам очень дорого и стоят до сих пор. Поэтому трудно сказать, что можно противопоставить такому наступлению, когда русские просто не жалеют личного состава.

Чуть лучше с этим наступлением бороться не в застройке – Угледар в этом смысле показал просто замечательный пример, а именно то, что бывает, когда русские пробуют ту же тактику, гнать неподготовленную биомассу, на открытом пространстве. Угледар от Соледара принципиально отличается не только тем, что там отбили атаку РФ, а тем, что ее отбили (это было почти как в тире) практически без потерь с нашей стороны. Такое, к сожалению, не часто бывает, но там мы показали им, что будет.

Россияне, соответственно, будут чем дальше, тем больше пытаться навязать ближний бой и переть волнами. Напряженная ситуация, кроме того, что у всех на устах – возле Бахмута, потому что там угроза полуокружения, на линии Сватово-Кременная. Ключевое слово "полу", потому что даже если РФ возьмет под контроль обе трассы, то тогда придется оттуда выйти. Это не одно и то же, что прорываться из котла, но тогда придется оттуда выходить из-за нехватки подвоза БК (боекомплекта. - Главред), продуктов, воды, потому что там все привозное. Напомню, что на линии Сватово-Кременная мы сражались почти три месяца, но, к сожалению, не смогли ее проломить, потому что россияне буквально в первые дни наступления навезли от 40 тысяч мобилизованных. Какими бы они ни были плохо подготовленными, но 40 тысяч – это 40 тысяч. Если их закопать в окопы и заставить держать оборону, то прорвать их не так просто.

Мы были очень близки к штурму Кременной, бои уже фактически шли на окраинах города, но сейчас туда перебросили три свежесформированные дивизии. Пока в бою задействована одна из них, две другие стоят в ближнем резерве. Поэтому следует ожидать, что там наступление будет гораздо сильнее, чем сейчас, потому что уже известно, кем именно оно будет осуществляться.

Их программа-минимум – отодвинуть ВСУ от Сватово, снять угрозу штурма города. А программа-максимум – восстановить контроль над железнодорожной станцией "Купянск-Узловой". Без этой станции логистика российских войск сильно нарушена, а мы ее активно используем, несмотря на близость линии фронта. Пока что я, скорее, оптимист, но угроза там существует абсолютно реальная. И эта угроза усиливается из-за того, что кроме наступления с текущей линии фронта у россиян есть возможность заходить с фланга, с территории РФ. Потому что там еще есть кусок государственной границы, который до этого был "примороженным" фронтом (как, собственно, вся государственная граница Украины с Россией). Потому что на государственной границе с Россией за пределами фронта примерно такая же интенсивность боев, как и на Донбассе в течение предыдущих лет. Поэтому на фоне горячего фронта там, можно сказать, спокойно, но такое "спокойно", которое мы до этого считали войной – с артиллерийскими дуэлями, борьбой диверсионных групп с обеих сторон. Поэтому даже географически ситуация там достаточно сложная.

Если же смотреть глобально, то я не вижу у россиян таких сил и средств, которыми они могли бы угрожать, например, Харькову. Более того – в пределах Донбасса. Здесь я не могу не согласиться с тезкой, Евгением Пригожиным, который недавно заявил, что если российские войска дальше пойдут так же, как в Соледаре и Бахмуте, то на взятие агломерации Константиновка-Краматорск-Славянск им понадобится 1,5 года. То есть даже для выхода на административные границы Донецкой области, по его оптимистическому прогнозу, нужно именно столько времени. От себя прокомментирую: кто им те 1,5 года даст?! Это не значит, что в ближайшие недели будет легко – наоборот, будет тяжело, и будет становиться тяжелее.

Россияне сейчас бросили последний ресурс, который у них есть. У них есть проблемы с бронетехникой – мы палим ее быстрее, чем они успевают ее ремонтировать. Есть проблемы и с БК. С одной стороны, нам бы такие проблемы, потому что у РФ до сих пор значительное преимущество в артиллерии по сравнению с нами. Но по сравнению с тем, что было у РФ летом, когда они выносили Донбасс огненным валом, сейчас у них введен режим жесткой экономии и россияне выстреливают в пять раз меньше. Совершенно очевидно, что дальше будет меньше и меньше, потому что пока запасы РФ не пополняются.

В большой временной перспективе россияне могут перезапустить свой оборонпром, из-за чего ситуация может ухудшиться. Сейчас он парализован санкциями, но не мертв, и поэтому россияне думают, что с этим делать. В течение ближайших двух месяцев они ничего не найдут – для его перезапуска им нужны полгода-год.

Поэтому пока мы имеем окно возможностей. У них с каждым днем меньше "брони", меньше снарядов, и именно поэтому они используют мобилизованных – то, чего у них в избытке. И в течение ближайших недель РФ будет абсолютно не считая, будет досыпать мобилизированных и пытаться по максимуму отжать то, что ей удастся, именно тактикой волн "зомбаков", как говорили ребята в Соледаре.

Евгений Дикий, общественный активист, бывший командир второй роты 24 батальона "Айдар", глава Национального антарктического научного центра, специально для Главреда