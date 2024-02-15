В ближайшее время можно ожидать разморозку новой войны

Проблема для Армении заключается в том, что за этим коридором скрываются интересы намного более мощного геополитического игрока – Турции.

https://opinions.glavred.info/v-blizhayshee-vremya-mozhno-ozhidat-razmorozku-novoy-voyny-10541618.html Ссылка скопирована

Противостояние между Арменией и Азербайджаном / Коллаж: Главред, фото: haqqin.az ,ria.ru

В сентябре 2023 года сделал прогноз о возможном новом раунде противостояния между Арменией и Азербайджаном.

В свете вчерашних событий на границе (очередное обострение, есть убитые и раненые), продублирую свой сентябрьский пост:

В ближайшее время можно ожидать разморозку войны между Арменией и Азербайджаном.

видео дня

Эта война вполне может перерасти в международный конфликт за глобальное доминирование в Закавказском геополитическом кластере.

По сути, Азербайджан в тесном взаимодействии со своим "титульным союзником" - Турцией, поступательно решает ключевой вопрос своей национальной истории, возведенной в ранг национальной идеи.

Первым этапом стало освобождение семи районов, которые составляли так называемый "пояс безопасности Нагорного Карабаха" - "коренные" азербайджанские районы, окружавшие автономную область и оккупированные Арменией в ходе первой фазы войны в 90-х годах прошлого века.

Тогда успех был на стороне Еревана и оккупированные районы использовались Арменией в качестве "туза в рукаве" - возврат территорий под контроль Баку в обмен на признание армянской юрисдикции над Нагорным Карабахом и лачинским коридором, связывающим его с армянской территорией.

Ситуация поменялась в 2021 году, когда военный успех был уже на стороне Азербайджана.

Но освободив "семь районов" в ходе успешной войны осенью 2021 года, вернув под контроль Шушу на территории уже самого Нагорного Карабаха и взяв под контроль все "коридоры", связывающие данную область с Арменией, азербайджанская армия остановилась и даже допустила в регион российских миротворцев.

Предварительное мирное соглашение между Баку и Ереваном предполагало в том числе один важный момент: создание логистического коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной областью.

Проблема для Армении заключается в том, что за этим коридором скрываются интересы намного более мощного геополитического игрока – Турции.

Дело в том, что Нахичеванская автономная республика – это эксклав (от латинского clavis или ключ) - несуверенный регион, отделённый от основной территории страны и окружённый другими государствами (одним или несколькими).

В данном случае, Нахичеванская область окружена Арменией, Ираном и Турцией.

И соседство с последней является ключевым.

Ведь идеология Эрдогана сегодня – это не "кемализм" Ататюрка, направленный на вестернизацию и интеграцию с Западом, а пантюркизм или османизм, направленный на создание тюркского геополитического протокластера.

Который должен объединить не только Турцию и Азербайджан (концепция "два государства – один народ"), но и практически всю Центральную Азию: Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Киргизстан.

Но даже этот перечень не итоговый. Метафизически пантюркизм простирается дальше, за Алтай – в Туву и Якутию.

Такой вектор сегодня кажется слишком фантастической футурологией, но любая геополитическая метафизика может при определенных обстоятельствах стать самой что ни на есть глобальной "физикой".

В перспективе, пантюркистский протокластер – это конгломерат с населением 170 млн человек, что превосходит аналогичный показатель РФ.

Но на стороне "тюркского волка" - растущая демография в отличие от российского "медведя".

Молодой "тюркский волк" в мягком подбрюшье России от Урала до Западной Сибири – это более опасный геополитический пазл для РФ, потенциал которого превышает даже риски китайского дальневосточного вектора влияния.

Особенно учитывая мусульманский фактор и связь Центральной Азии с Поволжьем, а Закавказья с Северным Кавказом (здесь можно вспомнить роль Турции в Крымской войне и восстаниях народов Кавказа: черкесов, чеченцев, ингушей и дагестанцев).

У всей этой конструкции есть одно слабое место – отсутствие геополитического коридора, связывающая эти страны в единый пазл.

Дело в том, что Турция соединена с Нахичеванской автономной республикой очень узкой полосой совместной границы шириной 10 км, где размещен мост, соединяющий две страны с красноречивым названием Умид/Надежда.

Но дальше этот коридор упирается в Армению, которая отделяет Нахичевань от остальной территории Азербайджана.

При чем, отделяет относительно узкой полоской территории в виде так называемого "зангезурского коридора" (провинция Сюник).

Который в период войн между Арменией и Азербайджаном на этапе развала Российской империи в 1917-1920 годах по протекции Великобритании передавался под юрисдикцию Баку.

Но в советское время, эта территория была передана под контроль Армении.

Возможно, для сдерживания пантюркистского национализма, а может как компенсация Армении территорий "Великой Армении", переданных Турецкой республике, включая сакральную для армян гору Арарат.

В этот пазл вплетаются также интересы курдов (вспомним самопровозлашенную Араратскую курдскую республику, которая существовала в 1927-1930 годах, и была ликвидирована турецкими войсками).

А также интересы Ирана, который опасается усиления азербайджано-турецкого союза, памятуя создание во время советской оккупации севера Ирана Демократической Республики Азербайджан в январе 1946 года.

Кроме того, в тот же период в Иранском Курдистане (провинция Западный Азербайджан), была провозглашена курдская Мехабадская республика.

Тогда, под давлением Великобритании советские войска покинули Иран и все эти квазигосударственные образования прекратили свое существование, но историческая память тех событий в Тегеране осталась.

Таким образом, новая война между Азербайджаном и Арменией, которая может вспыхнуть этой осенью, будет не столько за возвращение контроля над Нагорным Карабахом (который в тотальной изоляции уже обречен вернуться под юрисдикцию Баку), сколько за создание полноценного коридора:

Турция – Нахичеванская автономная республика – Зангезурский коридор – Азербайджан – Каспийское море – Центральная Азия.

Как ни странно это не прозвучит, для Армении это может стать этапной цивилизационной вехой.

С 1990-х годов страной управлял так называемых "карабахский политический клан", который представлял собой "милитаризированную часть" общества, которая контролировала все политико-экономические процессы в стране, вплоть до известного расстрела части депутатов парламента прямо в зале заседаний как реакция на мирные переговоры с Азербайджаном.

"Милитаризированную" надстройку в армянском обществе можно охарактеризовать следующим образом: ультрарадикальный патриотизм, граничивший с национализмом, архаизация политических процессов и при этом системная коррупция и низкий уровень жизни населения.

В тоже время, диаспора Армении, особенно в Европе и США, хотела бы видеть сближение страны с Западом, получение гарантий безопасности США и Британии, с одновременным проведением либеральных реформ и искоренением коррупции.

Но для этого, нужно вырвать Армению из ОДКБ (военный союз с РФ), Таможенного союза и ЕАЭС с параллельным движением Армении совместно с Грузией в сторону ЕС и НАТО.

Гипотетическое сближение с ЕС в обмен на примирение Армении с потерей Нагорного Карабаха и открытие для Турции зангезурского коридора – может стать новой стратегией для Армении и фактором диверсификации и перезагрузки системы безопасности.

Все это стало предметом нескрываемого раздражения в Москве.

Это раздражение усиливается еще и тем, что РФ не может позволить себе вступить в войну с Азербайджаном, за которым стоит Турция, даже если Баку атакует территорию Армении и Ереван получит формальное право обратиться за военной помощью к участникам ОДКБ.

Россия не способна вести войну на два фронта, против Украины и Турции, а ведь российская армия является костяком сил реагирования ОДКБ.

В Армении, в Гюмри, есть российская военная база, но ее сил явно недостаточно.

Возможная война может явиться таким образом первым дефолтом военных союзнических обязательств Москвы на постсоветском пространстве и началом краха конструкции ОДКБ, где оставшиеся силы составляют те самые тюркские государства в Центральной Азии, которые сближаются с Турцией и явно не будут воевать с ней в интересах Армении.

Подобный дефолт может стать и очень удобным оправданием для лидера Армении Пашиняна, который таким образом обоснует для общества потерю Карабаха, передачу Зангезурского коридора и смену геополитической ориентации.

Армения не выдержит нового столкновения с Азербайджаном и Россия ей также не сможет помочь.

Отдать уже утраченный Карабах, передать Турции контроль над Зангезурским коридором в обмен на реальные гарантии безопасности со стороны США и Британии и перспективы сближения с ЕС – это то, что поддержит армянская диаспора в мире (кроме диаспоры в РФ), при чем не только своим лоббизмом, но и капиталами.

Подобные события могут означать практически полное вытеснение РФ из Закавказья в контексте ее возможностей применения "жесткой силы" в виде военного присутствия.

В таком случае у Москвы останется лишь инструментарий мягкой силы в виде экономического влияния как это уже происходит в Грузии (после войны 2008 года) и Азербайджане.

Учитывая специфику региона, Армения также будет с удовольствием пользоваться бонусами "мягкой силы" РФ для сохранения торговых преференций на российском рынке.

Параллельно, "незаметно" дрейфуя в сторону ЕС и НАТО.

Точно также как это долгое время делал Азербайджан, сохраняя контакты с Москвой и "незаметно" дрейфуя в сторону Турции.

Как это делает сейчас и Грузия, где влияние Турции (в Аджарии) также велико.

И где сохраняется евроинтеграционный курс, не смотря на сильный крен в сторону его заморозки под воздействием "испуга" Тбилиси войной РФ против Украины.

Для премьер-министра Армении Пашиняна такие события могут стать окончательной победой его модели развития страны над концепциями "милитаризированных элит", которые сохраняли для Армении Карабах, но ценой коррупции и низкого уровня жизни населения, вследствие чего, военное преимущество Армении над Азербайджаном стало достоянием истории.

После поражения в войне Пашинян уже получал вотум доверия на выборах, не смотря на то, что экс-президент Серж Саргсян советовал Пашиняну застрелиться, а другой лидер оппозиции Кочарян даже вызывал на дуэль с любым оружием.

Пашинян выиграл очередные выборы, точнее их выиграла его цивилизационная модель в виде либеральных реформ и развития страны вместо контроля над территориями как самоцель ценой человеческих жертв.

Пашинян весьма неуютно чувствовал себя среди "старцев" СНГ, оставаясь там, по сути, белой вороной.

Его движение на Запад, наконец, приведет форму и содержание его политики в гармоничное единство.

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.