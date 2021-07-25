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В Берлине решили поиграть с Киевом в иррациональность

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

25 июля 2021, 07:45

Германия ловко зацепилась за страхи Украины, согласившись на включение в сделку с США пункта о неких санкциях против России, если она нападет.

Украинская ГТС
Украине придется делать реальный реверс газа из Европы / УНИАН

"С кем поведешься, от того и наберешься".

Европейцы, наконец, научились троллить Украину.

Точнее сказать, троллить наш инфантилизм, отсутствие рациональности и прагматизма.

А также использовать "туземную доверчивость" (хотя это европейцы научились делать еще раньше).

Последние несколько лет Украина ничего не сделала в части создания своего восточно-европейского газового хаба как элемента хеджирования рисков в виде обходных газопроводов.

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С бараньим упорством в Киеве уперлись в Северный поток-2, не замечая, почему-то, строительство Турецкого потока, который по своей сути, ничем не отличался от своего северного аналога.

Читайте такжеТранзит газа через Украину на 10 лет и гарантии ненападения РФ: США и ФРГ достигли сделки по СП-2Вы где-нибудь слышали про финансирование Нафтогазом лоббизма, направленного на остановку Турецкого потока?

Хотя там шансы были намного выше, так как в 2014-м Европа уже останавливала Южный поток, при котором газовым хабом должна была стать Болгария, а не Турция (долго еще в Софии будут раздаваться плач и стенания по этому поводу).

Понятно, что не имеет значение по дну какого моря идут обходные трубопроводы, суть для нас от этого не меняется - это утрата нашего транзитного потенциала.

Но Турецкий поток был обменян на Томос, а Томос был краеугольным камнем удержания при власти. Не сработало.

Но столь впечатляющие приступы средневекового клерикализма не могли остатья без внимания Европы.

И в Берлине решили тоже поиграть с Киевом в иррациональность.

Главный наш аргумент против Северного потока -2 - это не набор рациональных доводов, а некий фантазм в виде угрозы нападения РФ на Украину сразу как только будет запущен СП-2.

И Германия ловко зацепилась за эти страхи, согласившись на включение в сделку с США пункта о неких санкциях против России, если она нападет.

Обещать санкции ввести - это не мешки ворочать, точнее не создавать реальные компенсаторные механизмы для Украины, но мы сами виноваты, ведь это был наш главный аргумент, а не немецкий.

Это украиснкие чиновники заявляли, что ключевой риск СП-2 для Украины - это угроза нападения РФ, а не финансовые убытки.

А как должна была вести переговоры прагматичная страна?

Ее позиция была бы следующей: нападение РФ потребует от Запада реакции, которая не может находиться в зависимости от газотранспортных проектов. А сегодня, давайте обсуждать компенсаторы.

Вторая ловушка для нас, связана с третьим энергетическим пакетом, который мы имплементируем на старой коррупционной и монополичтической базе своей энергетики.

И здесь опять ловушка.

После 2024-го года, Газпром получит возможность бронировать наши транзитные мощности без заключения долгосрочного договора на прокачку газа.

Это будут сезонные заявки на 1-2 млрд. кубов в зависимости от конъюнктуры рынка в Европе.

Но свои потребности в импортном газе нам придетсчя закрывать за счет реального реверса, а не виртуального как сейчас.

То есть покупать хабовый газ в Германии или Нидерландах, качать его от европейсих хранилищ к своим западным границам и далее на восток через всю странцу.

Но как может ГТС одновременно работать в физическом аверсе и реверсе, то есть прокачивать эпизодические заявки Газпрома на 1-2 млрд в Европу и одновременно поставлять газ из Европы для внутренних потребностей?

Ответ - никак.

Это возможно либо при условии работы виртуального кольца по накрутке счеткиков аверса и реверса в Великих Капушанах на границе со Словакией (я назвал его "газовым коллайдером"), либо нужно полностью прекращать транзит газа из РФ и разоврачивать трубу в реверсный режим, как это когда-то было в премьерство Тимошенко ("первая газовая война").

То есть возникнет ситуация, при которой именно Украина вынуждена будет закрыть вентиль на востоке, а Газпром при этом лишь разведет руками: "мол, мы рады прокачивать определенные объемы газа через Украину, но украинцы сами перекрыли транзит".

И никто не сможет обвинить РФ в газовом шантаже - мы просто сами вынуждены будет остановить транзит, если объемы прокачки из РФ упадут ниже объемов нашего критического импорта газа и его реальных параметров не будет достаточно для физического отбора с закрытием оных с помощью виртуального реверса.

Я думаю, на торжественное закрытие вентилей ГТС на восточной границе Украины нужно будет обязательно пригласить Коболева, Витренко, Яценюка, Порошенко, Зеленского, наблюдательные советы и всех сопричастных.

Назвать эту дату Днем независимости от российского газа.

Неистово праздновать, порвать пару баянов и рубаху на груди.

Порошенко еще раз процитирует Лермонтова: "Прощай, немытая Россия".

Они заслужили.

реверс Северный поток-2
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