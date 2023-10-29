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В Авдеевке столь мощных атак за 9 лет не было

Алексей Гетман
29 октября 2023, 09:09
Отмечу, что военную технику россияне подтягивают не изнутри РФ, где у них в тылу нет тайных складов или подразделений, а с оккупированных территорий Украины.
авдеевка
Россияне пытаются окружить Авдеевку / скриншот deepstate

Россияне еще с 2014 года пытались взять Авдеевку, поэтому может быть много причин, почему они активизировались именно сейчас. Их действия можно связывать с приказом Путина полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области до 1 января следующего года. Возможно, они стремятся отвлечь наши Вооруженные силы от наступательных действий на юге, чтобы заставить нас перебросить часть войск в район Авдеевки и ослабить давление на Токмакском и Херсонском направлениях. Люди, которые с начала российско-украинской войны воевали в Авдеевке, говорят, что столь мощных атак за 9 лет не было. Это первая такая атака.

Отмечу, что военную технику россияне подтягивают не изнутри РФ, где у них в тылу нет тайных складов или подразделений, а с оккупированных территорий Украины. Они перемещают войска вдоль линии фронта: с севера – с Купянско-Лиманского направления, с юга – с Угледарского и с Марьинского направления и перебрасывают их в район Авдеевки.

Первая волна наступательных действий России на Авдеевку началась 7-10 октября. Противник активно использовал артиллерию и пытался огневым шквалом разрушить город, но не смог этого сделать. И если Северодонецк, Лисичанск, Попасную и Бахмут они с такой целью обстреливали 1-2 недели, здесь им не хватило снарядов. Именно поэтому они 4 дня обстреливали город, а потом начали атаковать на земле.

видео дня

Мы прекрасно знали, где они будут наступать - видели скопления войск и знали о планах атаковать с севера и юга с целью окружения города. Поэтому были заминированы дороги, взорваны мосты, поставили даже скрытые камеры видеонаблюдения, чтобы следить за их передвижениями. Артиллерия наносит точные удары, потому что мы пристреляли дороги и перекрестки. Мы готовились к наступательным действиям россиян. Поэтому первая волна захлебнулась - враг потерял большое количество живой силы и техники. Если говорить с точки зрения воинских подразделений, россияне потеряли два мотострелковых полка.

После этого россияне подтянули силы и пытаются провести вторую волну наступления. Теперь они в основном используют авиацию, менее активно работает артиллерия. Применяют авиационные удары с управляемыми планирующими авиабомбами, такими как ФАБ-500, ФАБ-250 и другими. Усилены минометные обстрелы и атаки беспилотниками.

По моему мнению, вторая волна наступления на Авдеевку, скорее всего, тоже станет провальной. Клешни, которыми россияне пытаются продвинуться, тоненькие в ширину, поэтому наши войска могут провести контрнаступательные действия и отрезать их. В таком случае российские войска по меньшей мере в двух местах окажутся в оперативном или полном окружении.

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Алексей Гетман, специально для Главреда

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Авдеевка
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