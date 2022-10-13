Иранскими дронами управляют иранские инструкторы / СтратКом ВСУ

ВОЙНА РАСПОЛЗАЕТСЯ ПО МИРУ.

Итак, уже три страны воюют против Украины - Россия, Беларусь и Иран.

Почему в ответ на бомбардировку Украины со стороны Беларуси нет ответных ударов ВСУ диверсионными методами?

Согласен, – еще рано наказывать "лукашенковскою" Беларусь, но мы обязательно отомстим, как и Приднестровье.

Но, почему в ответ на бомбардировку иранскими дронами Украины, которые направляют иранские инструкторы, наши дроны не бомбят иранские города или не взрывают их танкеры в Персидском заливе?

Ведь население Ирана уверено, что их страна воюет с Израилем.

Тогда, почему Израиль не поддерживает Украину, а равнодушно смотрит, как разрушаются города Украины?

Неужели израильтяне не понимают, что ядерный шантаж путинской России это всего лишь ремейк ядерного шантажа Ирана против Израиля.

Сейчас Иран и Россия соревнуется, кто раньше применит ядерное тактическое оружие в любой точке мира.

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