Ужасная, но мирная Россия будущего?

Это плохой вариант, но он лучше, чем безумный экспансионистский режим Путина, терзающий Украину и грозящий миру катастрофой.

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Путин и война / Колаж: Главред, фото: скриншот з видео, ua.depositphotos.com

Есть две популярные концепции результатов неизбежного поражения путинского режима, которые обсуждают разные группы российских эмигрантов:

1. Прекрасная, мирная Россия будущего.

2. Безопасное для мира построссийское пространство будущего.

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Я думаю, что всё будет не так. Вероятнее третий вариант - ужасная, но безопасная для мира (на какое-то время) Россия будущего.

После поражения и краха автократа Путина, как всегда было в истории России, к власти придет олигархическая группа чиновников, силовиков и бизнесменов (люди типа Мишустина, Собянина, Кириенко, первого зама главы ФСБ Королева, Чемезова, Абрамовича, Дерипаски и т.п.), которая продаст Западу отказ от имперских амбиций в обмен на полную свободу действий (включая нарушение прав человека и фальсификацию выборов) внутри страны.

Запад с радостью согласится и даже вновь начнет с ними торговать, лишь бы отстали от Украины и не лезли больше никуда.

Это плохой вариант, но он лучше, чем безумный экспансионистский режим Путина, терзающий Украину и грозящий миру катастрофой.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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