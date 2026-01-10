Утрата Ирана станет для России катастрофой

Старый дурак всё еще ждёт обещанную Кремлем "красную армию", которая железною кирзою потопчет бунтовщиков.

Иран вопит, взывает к Кремлю, который совсем недавно гарантировал ему "помощь и союз во всем". Аятолла, как и Мадуро, поверил в путинскую подмогу — а сейчас, готовясь к свержению или смерти, он трясется и страдает.

Впрочем, старый дурак всё еще ждёт обещанную Кремлем "красную армию", которая железною кирзою потопчет бунтовщиков. Но "красная армия" не придет. Она очень занята: дохнет под Купянском.

Иранская революция, вероятно, уже перешла в ту стадию, когда зверства власти будут провоцировать еще большую свирепость восставших, а затем наступит и полный переход на "язык крови".

Этот важный момент есть во всяком мятеже. Важно лишь до него довести, а дальше всё должно разворачиваться в полном соответствии с реалиями всех революций.

Если всё пойдет так, "как следует", протест перейдет в фазу уверенного заколбашивания Стражей и прочих опор режима.

Очень высока вероятность, что не просто и не бескровно, но аятоллиный режим рухнет, лишив РФ 250 тыс. БПЛА в месяц и других мелких "радостей".

Утрата Ирана станет для России новой катастрофой. Она, по ощущению, будет совсем иной, нежели венесуэльская, но ещё более чувствительной.

