Утонченная эстетика визга москвичей

Это -" Москва-Сити", офисный квартал. А конкретно в той высотке была минимум часть офисов целых трех министерств РФ.

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Под окнами Москва-Сити собирали секретные документы / Коллаж: Главред, фот: Telegram

И немного о высоком глазами ГУР: два дрона ночью влупили в 50-этажку в Москве.

Нет, не в жилую, как это любят делать оккупанты. У нас режим жесткой экономии ресурсов, чтобы разбрасываться боевыми дронами просто так, из любви к искусству.

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Это - "Москва-Сити", офисный квартал. А конкретно в той высотке была минимум часть офисов целых трех министерств РФ: Минцифры, Минторговли, Минэкономики. Все три направления обеспечивают оккупационные войска и удары по Украине. То есть, являются законными военными целями.

Точные данные о размещении министерств ГУР мало разве за 2019-й год, но прохожие после взрыва действительно подбирали на асфальте документы минимум с грифом Минцифры. Итак, цель наша разведка определила точно.

Кроме того, в той же 50-этажке размещены офисы и ИТ-компаний - тоже напрямую привлеченных к "СВО". Так что это тоже комбатанты и законная цель.

Но, конечно, утонченная эстетика их визгов - это отдельное наслаждение для ценителей высокого.

Хотя в целом интересна интерпретация "Гойда! На Вашингтон!" как "Мамочка! Поехали отсюда срочно!".

Кто такой Алексей Голобуцкий? Алексей Голобуцкий - украинский политолог, политтехнолог, эксперт. Один из самых цитируемых экспертов-политолгоов в Украине. Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций. Живет в Киеве, ведет популярный блог на своей странице в Facebook.

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