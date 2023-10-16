Усталость от войны? Нет, что-то другое

Да, нам всем это нереально надоело, но мы не можем переключить канал, или поехать в другое место.

https://opinions.glavred.info/ustalost-ot-voyny-net-chto-to-drugoe-10508521.html Ссылка скопирована

Украинцы не имеют права "уставать" от войны / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Западные друзья постоянно спрашивают устали ли мы от войны. И вот я задумался об этом. Что значит усталость от войны? Видимо усталость от войны - это когда ты читаешь или смотришь новости о какой-то далекой войне, устаешь и выключаешь. Например, у нас у украинцев могла бы быть усталость от войны в Сирии. Но может ли быть у нас усталость от нашей войны?

И я всегда отвечаю, что у нас нет выбора, чтобы устать. Да, нам всем это нереально надоело, но мы не можем переключить канал, или поехать в другое место. В конце концов, я поймал себя на мысли, что часто слышу "за...ло " все это, но не слышу знаешь, я устал уйду прочь, сменю сферу деятельности и тому подобное. Потому что нам некуда идти.

видео дня

Зато я вижу не усталость, а вижу привыкание к войне. Ежедневно мы рутинно читаем о десятках погибших наших воинов и мирных жителей, ждем ночной отчет ПВО. Дети ходят в школы с бомбоубежищами. Все стараются успеть доехать до комендантского часа. На выходные люди гуляют в парках и ресторанах. Торговые центры возобновили свою работу, кинотеатры и театры наполняются. Спокойно, без истерики готовимся к очередной тяжелой зиме, покупая генераторы, аккумуляторы и тому подобное. Военные начали уходить в полноценные отпуска, навещая свои семьи заграницей.

Мы не устаем, мы привыкаем. В этом нет ничего плохого. У нас нет выбора в этой войне. Мы должны воевать до победы, поскольку уже заплатили большую цену, и поражение обесценит нашу жертву.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.