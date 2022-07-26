Ушастый фраер лоханулся и огреб кучу трупов

Путин лоханулся и огреб кучу трупов / коллаж УНИАН

Менталитет, определяющий модель поведения и диктующий стратегию решений, сыграл с совкопитеками злую шутку. Все-таки, эта генерация, пришедшая на смену совкам, которые были просто ленивы и завистливы, оказалась настолько тупой, бездарной и коррумпированной, что не могла не проиграть всё и вся. Не будь Путин самоуверенным болваном – он непременно провел бы независимый аудит на предмет средств, потраченных на подготовку населения Украины к вторжению.

Вороватые генералы и советники навалили ему на уши лапши о готовности украинцев "с цветуёчками встречать российских освободителей", а лопоухий паханчик – взял, да и поверил. Потому что в его черепе даже не ворочалась мысль, что его могут банально обманывать. Как со среднестатистической зарплатой по стране или индексом счастья в процветающем лепрозории. Потому что снизу доверху изворовались и изолгались настолько, что сами поверили в тупую пропаганду по телеящику; потому что в результате веселой деградации страны весь ее сплоченный коллектив поднимался по лестнице, ведущей вниз, в самую Преисподнюю.

Потому что система развивалась по нисходящей спирали: деятельных – загнобили, неудобных – поубивали, способных – выдавили. Весь последний год Путин, обманутый собственной челядью, готовился к вторжению, в то время как "либеральные аналитики" пережевывали жвачку на тему, как он "зассыт и не решится". А он решился и вторгся.

И ни одна аналитическая мразота не повесилась, а классически переобулась в воздухе и завела шарманку о том, что "мы ведь этого не исключали!" И понеслись за кордон самолеты с "хорошими русскими" - либеральными разочаровашками, напуганными айтишниками и пересравшими навальняшками. Все последние годы они ржали над алармистами и "умно совали" фашистские бюллетени в пеньки, участвуя в красно-коричневых играх, то обнуляя фюрера с конституцией, то – выбирая коммунистов по призыву Навального и его шайки мошенников. Вот и накидали кучу милитаристского дерьма, которое наползло на горизонт и завалило собой всю пещеру.

Читайте такжеУ Путина истерика, его унизилиКак тут не ломануться в забугорье, когда людоедня озверела окончательно, и даже из самых ленивых глубинариев "зиги" с клыками полезли? А оставшиеся внутри коллектора натянули маску обиды и принялись проклинать коллективную Европу, включившую санкции: дескать, столько лет целовались с Путлом, жрали его нефть с газом, а теперь носы воротят? Санкции ваши бьют не столько по Путину, сколько по нашей либеральной морде. Мы-то, конечно, утремся, но, если наш фраер-подонок завтра метнет что-нибудь ядерное в ваши изнеженные кулички – втихаря поаплодируем. Потому что так вам, евро-засранцам, и надо!

Весь этот профашистский козлятник – какую бы невинную рожицу ни корчил – в глубине совкопитечьей души оправдывает все свои былые телодвижения. И коллаборацию с системой, и участие в спец-выборах, и оплату налогов в фашистскую казну. И гневно осуждает тех, кто допускает возможность бомбежек российских городов со стороны Украины. Как деградация не бывает фрагментарной – так и фашизация тоже всегда тотальна. И если система приняла коричневый оттенок – то в этой субстанции замазались все. Ушастый фраер лоханулся и огреб кучу трупов, которых встретили не цветами, но щедрым огнем на поражение. 153-й день он берет Киев, хотя планировал управиться за 3 дня. И это лишь малая доля той цены, которую придется заплатить.

Читайте такжеПутина нужно "мочить в сортире"Авантюра с попыткой захвата Украины обернулась разочарованием коллективного Запада в России как государстве, и в россиянах – как народе. Если раньше условный Запад закрывал глаза на многие художества стремительно дичающего гегемона, то после вторжения варваров в соседнюю страну решение о будущем пещеры вызрело само собой. Для российской империи больше не будет места на политической карте мира.

На Западе набирает популярность идея деколонизации России путем предоставления коренным народам священного права на самоопределение, которое было замещено федерализацией. А для окончательного опрокидывания уже шатающейся империи в хаос рассматривается идея признания РФ страной – спонсором терроризма. По факту она является таковой уже давно, но до последнего момента у нее еще был шанс одуматься и изменить направление вектора, но она предпочла офашизеть. После такого признания события закрутятся с удвоенной скоростью.

Во-первых, истерика в Кремле запустит механизмы "возмездия". Это может быть как массированный удар по территории Украины, так и нагнетание напряженности на польско-литовском направлении. Учитывая степень упоротости путло-окружения, можно не исключать и нажатие уже давно начесанной "ядерной кнопки".

Во-вторых, ярлык спонсора терроризма окончательно поставит Россию в ряд государств-изгоев, с которыми никто из приличных стран и бизнес-компаний не захочет иметь никаких дел. Это отбросит территорию и ее население вглубь прошлого века – и технологически, и ментально. То есть, деградант-совкопитек уползет еще глубже в пещеру, где мутирует в абсолютного дикаря. И, наконец, это развяжет руки охотникам за путло-ведьмами. Каждый генерал или чиновник, приближенный к Путину, превратится в подобие Сулеймани, которого успешно "приласкали" умные ракеты, а сам плешь-фюрер будет выбирать между судьбами Бен Ладена, Хуссейна или Каддафи. Эти парни тоже достаточно долго дерзили всему миру, пока тот, наконец, не превратил их в мертвых засранцев.

Читайте такжеАгент Путина внутри ЕвропыВряд ли мы увидим большой вселенский фейерверк. Скорее всего, это будет последняя и отчаянная попытка отомстить за неизбежное поражение в войне с Украиной. Возможно, что-то даже и взорвется, подарив миру еще пару "заповедных радиоактивных зон". Но после этого внутри России схлопнется все. Доллар будет стоить сотни тысяч условных деревяшек, на которые будет невозможно что-либо купить. Продукты исчезнут с прилавков, а население охватит паника, которая спровоцирует пещерную битву всех против всех. С грабежами, мародерством и страшной волной насилия. А вернувшиеся с войны отморозки завершат эту оргию жестокости веселой расчлененкой.

Западу же придется взять на себя малоприятную миссию по охране особо опасных объектов и раздаче еды аборигенам в обмен на советский ядерный хлам. Увы, но "прекрасной пещеры будущего" системным совкопитекам построить не суждено. Даже с пропусками "либеральных иноагентов", которые система сегодня раздает особенно щедро, надеясь на скорую перезагрузку. Но полученные травмы окажутся несовместимы с жизнью. Так что яшины и кацы, шендеровичи и шульманы, волковы и миловы будут обречены болтаться в спиралях забвения, судорожно ища ответ на вопрос: как же они могли так лохануться?