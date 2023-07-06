Вся надежда на нечеловеческую стойкость украинской армии

Не говорите об Америке, да благословит ее Бог. Америка никогда не шла в наступление, не имея критического преимущества во всех компонентах.

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На наших глазах разворачивается самая большая битва, говорит Ильенко / фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушка

На наших глазах разворачивается крупнейшая битва в мировой истории после 1945 года.

Разворачивается медленно, но неумолимо.

Не говорите об Израиле. Израиль никогда не воевал, имея один самолет на десять вражеских.

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Не говорите об Америке, да благословит ее Бог. Америка никогда не шла в наступление, не имея критического преимущества во всех компонентах.

Нам помогают, да. Но это не идет ни в какое сравнение с той помощью, которую имел тот же совок во время ВМВ. Ни в одно, даже приблизительное сравнение.

Но несмотря на все законы войны и физики, эта битва разворачивается. И украинцы идут вперед.

Все надежда на нечеловеческую стойкость украинской армии.

На нечеловеческую стойкость украинского пехотинца-штурмовика.

На нечеловеческую эффективность украинского артиллериста и зенитчика.

На нечеловеческую заядлость украинского танкиста, который пересекает океан огня и безбрежие минных полей и разбирает вражескую оборону.

На нечеловеческую смелость украинского пилота, который в третий раз за сутки, отключив всю электронику, летит на сверхнизкой высоте и пускает НУРС по вражескому укрэпу, уклоняясь от бешеного огня ПВО.

На нечеловеческий стратегический гений Залужного.

Человеческого во всем этом очень мало.

Человек слаб, человек болеет, устает, ностальгирует, боится, сожалеет, сомневается. А это все невозможно здесь и сейчас. Все это означает лишь поражение и всеобщую смерть.

Человеческого в этом нет вообще. Это преодоление человеческого. Со всеми последствиями, как хорошими, так и плохими. Но сейчас это не имеет никакого значения.

Значение имеет только победа.

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