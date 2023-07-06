Вся надежда на нечеловеческую стойкость украинской армии

На наших глазах разворачивается крупнейшая битва в мировой истории после 1945 года.
Разворачивается медленно, но неумолимо.
Не говорите об Израиле. Израиль никогда не воевал, имея один самолет на десять вражеских.
Не говорите об Америке, да благословит ее Бог. Америка никогда не шла в наступление, не имея критического преимущества во всех компонентах.
Нам помогают, да. Но это не идет ни в какое сравнение с той помощью, которую имел тот же совок во время ВМВ. Ни в одно, даже приблизительное сравнение.
Но несмотря на все законы войны и физики, эта битва разворачивается. И украинцы идут вперед.
Все надежда на нечеловеческую стойкость украинской армии.
На нечеловеческую стойкость украинского пехотинца-штурмовика.
На нечеловеческую эффективность украинского артиллериста и зенитчика.
На нечеловеческую заядлость украинского танкиста, который пересекает океан огня и безбрежие минных полей и разбирает вражескую оборону.
На нечеловеческую смелость украинского пилота, который в третий раз за сутки, отключив всю электронику, летит на сверхнизкой высоте и пускает НУРС по вражескому укрэпу, уклоняясь от бешеного огня ПВО.
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На нечеловеческий стратегический гений Залужного.
Человеческого во всем этом очень мало.
Человек слаб, человек болеет, устает, ностальгирует, боится, сожалеет, сомневается. А это все невозможно здесь и сейчас. Все это означает лишь поражение и всеобщую смерть.
Человеческого в этом нет вообще. Это преодоление человеческого. Со всеми последствиями, как хорошими, так и плохими. Но сейчас это не имеет никакого значения.
Значение имеет только победа.
Кто такой Андрей Ильенко
Андрей Юрьевич Ильенко (24 июня 1987, Киев) — украинский политик, общественный деятель, военный, народный депутат Украины VII и VIII созывов, председатель межфракционного объединения ВО "Свобода" в ВРУ 8-го созыва, кандидат на должность мэра Киева на выборах 2020 года, пишет Википедия.