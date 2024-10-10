Ураган очень полезное явление или первый вызов для Рютте

Ураган - очень полезное явление. Он всегда приходит вовремя.
Особенно - когда нечего сказать или не хочется что-то делать (как две недели назад в Вашингтоне).
Возможный переснос Рамштайна (если на пару дней и в Брюссель) - это не трагедия. Главное - наполнение.
Если готовится что-то по НАТО (как обещают вашингтонские боевые листки), то логичнее обозначить это в штаб-квартире НАТО.
Я об этом чуть раньше писал. Если же ничего внятного партнеры не согласовали, то в Брюсселе это будет еще нагляднее. Первый вызов для Рютте.
Кто такой Алексей Копытько
Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.
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