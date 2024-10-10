Ураган очень полезное явление или первый вызов для Рютте

Если готовится что-то по НАТО (как обещают вашингтонские боевые листки), то логичнее обозначить это в штаб-квартире НАТО.

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Рютте в Киеве / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Ураган - очень полезное явление. Он всегда приходит вовремя.

Особенно - когда нечего сказать или не хочется что-то делать (как две недели назад в Вашингтоне).

Возможный переснос Рамштайна (если на пару дней и в Брюссель) - это не трагедия. Главное - наполнение.

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Если готовится что-то по НАТО (как обещают вашингтонские боевые листки), то логичнее обозначить это в штаб-квартире НАТО.

Я об этом чуть раньше писал. Если же ничего внятного партнеры не согласовали, то в Брюсселе это будет еще нагляднее. Первый вызов для Рютте.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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