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Уничтожение ЗРС С-400 в Крыму: в чём весь цимес фейерверка

Александр Коваленко
25 августа 2023, 06:10
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Такие комплексы как С-300 и С-400, который является не абсолютно новым комплексом, нового поколения, а всего лишь развитием,
подрыв С-400
Подрыв С-400 / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Итак, вчера все сети штурмовало яркое от ГУР МО Украины видео с уничтожение российской ЗРС С-400 в Оленовке, временно оккупированного Крыма. Но одно событие за другим не дало возможности разобрать данный инцидент подробно.

Что же, сегодня рассмотрим, что же произошло в Оленовке?

Во-первых, думаю, все обратили внимание на то, что удар по системе ПВО снимался в реальном времени при помощи БПЛА. Многие сразу восхитились этим, мол, БПЛА снимает уничтожение комплекса ПВО, а комплекс ПВО его не видит!

видео дня

На самом деле, восхищаться тут не особо есть чему.

Дело в том, что такие комплексы как С-300 и С-400, который является не абсолютно новым комплексом, нового поколения, а всего лишь развитием, модернизацией советского С-300, не видят малогабаритные объекты. Они не предназначены для сбития небольших БПЛА и даже Bayraktar TB2 для них незаметен. Но есть нюанс.

Для борьбы с малогабаритными объектами и как следствие, для прикрытия С-300/С-400 применяются комплексы малого и среднего радиуса действия. Самые современные на вооружении российской армии из них - это ЗРК Тор-М2 и ЗРПК "Панцирь-С1".

Но тут следует вспомнить, что по состоянию на сегодняшний день, треть произведённых в рф за 30 лет ЗРК Тор-М2 и ЗРПК "Панцирь-С1" была уничтожена за полтора года войны в Украине, а треть прикрывает воздушное пространство временно оккупированных оккупированных территорий.

Остальная часть в россии и её, как мы можем видеть, критически не хватает, чтобы защитить ВП россии от неких НЛО, которые зачастили своими налётами. То есть, российское командование посчитало, что С-400 в Крыму в безопасности и ему не нужно прикрытие критически дефицитными комплексами.

Во-вторых, интересно, чем уничтожили С-400. Официально средство поражение не называлось, но я не исключаю, что это могла быть ракета Storm Shadow или Scalp EG. И тут интересно вот что...

Основная фаза полёта данных ракет это сверхнизкая высота 30 метров над поверхностью земли.

Для многих российских систем ПВО объекты на таких высотах недостижимы для фиксации, сопровождения и уничтожения, в связи с чем данные ракеты очень, очень сложные цели для перехвата. Но не для С-400. Ведь в характеристиках С-400 значится способность перехвата целей на высотах от 5 метров!

Если честно, ни одного доказательства соответствия С-400 этим характеристикам представлено не было. Например, то, что ЗРК SAMP/T установило рекорд по перехвату цели на скорости 3,5 тыс км/ч, а так же по высоте 5 метров на уровнем моря - зафиксировано. А вот С-400 - верим на слово?

С 2022 года многие, кто не верил в то, что российские оружейники накручивают ТТХ своей технике, которая и близко не соответствует озвучиваемым параметрам, уже убедились в своей неправоте. Но всё же... Если действительно по С-400 прилетела Storm Shadow или Scalp EG, то это вскрывает очередной фарс россиян.

Но, пока я не видел официальных комментариев чем долбанули С-400. Кирилл Алексеевич, ну, не томите, достаточно простого " Да" или "Нет", ну или подмигните, для полноты анализа возможностей российских гомункулусов ВПК.

В остальном же, ситуация более чем показательная, а вывода, не менее фееричные чем сам взрыв.

Слава нації!

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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ГУР С-400 Александр Коваленко
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